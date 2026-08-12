LG quiere que la IA haga más para que tú hagas menos: así es Life's Good 2026

¡Atención! LG sorprendió con su campaña Life's Good 2026, además, esta vez llega bajo el lema "Libera tu mente", ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Cabe señalar que la campaña explora cómo la IA de LG puede ayudar a reducir la carga mental de la vida cotidiana al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, dando a las personas más espacio para poder enfocarse en lo que realmente importa en la vida.

Esta campaña llega en un momento en el que las personas trabajan más que nunca para mantener un ritmo en su vida cotidiana, pero tienen cada vez más dificultades para desconectarse de sus exigencias. De acuerdo con los resultados de una encuesta hecha por LG, las personas pasan casi una cuarta parte del año lidiando con la carga mental producida por esta atareada rutina, lo que es equivalente a 87 días al año. La carga mental es el peso invisible que generan el flujo constante de información, las innumerables pequeñas decisiones y las exigencias cotidianas. Para muchas personas, esta carga las acompaña hasta el hogar y ocupa sus pensamientos incluso durante sus momentos de descanso y recuperación.

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"Mientras que la tecnología se integra en la vida cotidiana, debe ayudar discretamente a las personas a recuperar su tiempo y atención para enriquecer sus vidas", afirmó Kim Hyo-eun, directora de Gestión de Marca de LG Electronics. "Ahora, en su cuarto año, la campaña Life's Good continúa mostrando cómo la innovación hace posible Life's Good y lleva la promesa de marca a nuestra vida cotidiana", finalizó.

Tomando como base los contenidos audiovisuales representativos de las campañas anteriores, como We don't make life good, you do (2024) y Less artificial. More human (2025), la campaña de este año se centra en la creciente carga mental de la vida moderna y en crear espacio para aquello que hace que la vida sea buena.

(Image credit: LG)

La campaña cobra vida

El corto principal de la campaña sigue a una familia que, durante una noche, decide alejarse de la carga mental de la vida cotidiana. La pieza captura momentos pequeños, pero significativos, que suelen quedar desplazados por las exigencias diarias: desde conversaciones espontáneas y comidas compartidas hasta el sencillo placer de estar plenamente presente.

Con esta historia, LG invita a las personas a plantearse una pregunta sencilla: ¿para qué podrías crear espacio si pudieras dejar de lado tu carga mental, aunque fuera solamente por una noche?

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El mensaje de la campaña también cobra vida mediante películas enfocadas en productos como LG WashTower, LG Styler, LG OLED y LG DUALCOOL. Las piezas muestran cómo los productos LG pueden ayudar a reducir la carga mental cotidiana al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, liberando la mente de las personas para que puedan disfrutar los momentos significativos de la vida.

Como parte de la campaña, LG también ofrece una experiencia interactiva diseñada para ayudar a las personas a entender mejor su carga mental. Al responder una serie de preguntas, los usuarios podrán reflexionar sobre cuánta carga mental llevan consigo y qué factores contribuyen a ella. Al hacer más visible una carga que suele ser invisible, LG espera ayudar a las personas a liberar su mente y experimentar Life's Good.

La campaña se basa en una investigación que revela hasta qué punto la carga mental se ha incorporado a la vida cotidiana.

La magnitud del problema

Los resultados de la encuesta muestran que, en promedio, las personas experimentan 27 interrupciones relacionadas con la carga mental durante su día normal.

"A través de mi investigación sobre la depresión de alto funcionamiento, he descubierto que el peso constante de las tareas domésticas no compartidas es un detonante silencioso del agotamiento emocional", señaló la Dra. Judith Joseph, psiquiatra certificada y TIME100 Creator 2026. "El enfoque de LG en la reducción de la carga mental atiende la raíz de esta crisis moderna. El verdadero bienestar en la era de la IA implica aliviar estas cargas invisibles mediante tecnología inteligente, liberando el capital psicológico necesario para recuperar la alegría, la espontaneidad y la conexión humana", concluyó.

El costo humano

Más de la mitad (51%) de las personas encuestadas afirmó que la carga mental les impide dormir bien, mientras que casi la mitad (49%) señaló que afecta su salud física.

Los hallazgos también revelaron una verdad humana fundamental: las personas se esfuerzan por mantener todo organizado, pero lo que más extrañan es la libertad de ser espontáneas. Cuando se les preguntó qué harían si pudieran liberarse de ese peso, no mencionaron una mayor productividad ni más logros. En su lugar, hablaron de perderse en un libro, pasar tiempo no planeado con sus seres queridos y disfrutar momentos libres de las responsabilidades cotidianas.

El papel de la tecnología

El estudio reveló que las responsabilidades no remuneradas en el hogar contribuyen más a la carga mental que el trabajo remunerado, lo que pone de manifiesto la oportunidad de que la tecnología para el hogar genere una diferencia significativa.

Casi tres de cada cuatro personas encuestadas (73%) consideran que la tecnología adecuada para el hogar podría ayudar a reducir su carga mental. La mayor demanda se concentra en soluciones que gestionen proactivamente las tareas rutinarias sin requerir atención constante.

Los hallazgos sugieren una dirección clara para la tecnología: no limitarse en ayudar a las personas a hacer más, sino encargarse discretamente de las exigencias cotidianas para que dediquen menos tiempo a gestionar la vida y más tiempo a vivirla. Esta perspectiva coincide con la visión de Inteligencia Afectiva de LG y con el mensaje de la campaña: "Libera tu mente. Life's Good".