IFA 2026: LG apuesta por democratizar la eficiencia energética con nuevos electrodomésticos

IFA 2026 se convierte en el escenario perfecto para LG y su decisión de acelerar la adopción generalizada de electrodomésticos de alta eficiencia.

LG Electronics (LG) estará acelerando la adopción generalizada de La compañía está extendiendo sus avanzadas tecnologías de ahorro energético más allá de sus modelos insignia hacia un portafolio más amplio de productos LG, para que un mayor número de hogares pueda acceder a un desempeño premium en ahorro de energía.

Eficiencia energética de nivel premium en más soluciones de lavado

En la Zona de Liderazgo Energético del stand de LG en IFA, la nueva línea de soluciones de lavado demostrará el compromiso de la compañía por elevar los estándares de eficiencia energética. Los electrodomésticos insignia de LG incluyen una lavadora que supera hasta en un 70% los requisitos de la clasificación A, así como una lavasecadora cuyo ciclo de solo lavado supera hasta en un 30% dichos requisitos y cuyo ciclo completo de lavado y secado los supera hasta en un 10%.

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Estos resultados son posibles gracias a las tecnologías fundamentales de LG, entre ellas el Motor Direct Drive y el control preciso de Inverter. Estas soluciones están diseñadas para optimizar la velocidad y la potencia del motor durante cada etapa del proceso de lavado, favoreciendo una mayor eficiencia energética. Incorporada en las secadoras más recientes de LG, la tecnología Dual Inverter Heat Pump™ recicla eficientemente el calor dentro del sistema, lo que ayuda a reducir el consumo energético sin comprometer el desempeño de secado.

En IFA 2026, LG también estará extendiendo sus avanzadas tecnologías de ahorro energético a modelos más accesibles, incluida una nueva secadora para el segmento premium masivo cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. Al pasar de la clasificación B anterior al nuevo estándar de clasificación A, esta secadora demuestra el compromiso de LG por llevar sus tecnologías avanzadas de ahorro energético a más hogares europeos.

Mayor eficiencia en distintos formatos de refrigeradores

LG también presenta una amplia variedad de refrigeradores con eficiencia energética de clasificación A. Estos incluyen modelos con congelador inferior que superan hasta en un 35% los requisitos de dicha clasificación, además de modelos Side-by-Side y French Door que ofrecen un desempeño de clasificación A.

Mediante el uso de sus avanzadas tecnologías de enfriamiento y compresores —como el control preciso de la refrigeración basado en las condiciones de uso, además de soluciones optimizadas de aislamiento, intercambio de calor y motores diseñadas para minimizar la pérdida de energía—, LG eleva nuevamente los estándares de eficiencia energética en diversos formatos de refrigeradores.

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Asimismo, los refrigeradores más recientes de la compañía incorporan el modo AI Saving, que analiza los datos de uso durante tres semanas para ajustar inteligentemente el desempeño de enfriamiento y ayudar a reducir el consumo de energía durante los periodos de menor actividad.

La alta eficiencia viene de serie en los lavavajillas LG

La alta eficiencia energética es ahora una fortaleza fundamental del portafolio ampliado de lavavajillas LG, cuya nueva gama alcanza casi en su totalidad la clasificación A. Esto es posible gracias a una nueva unidad motriz compacta que reduce el consumo de agua y, por consiguiente, la energía necesaria para calentarla, así como a un Motor Inverter mejorado.

Al frente de la línea se encuentran los modelos equipados con Hybrid Air Dry, tecnología que incrementa la circulación del aire y reduce los tiempos de secado mientras que permite un ahorro energético de hasta un 30% superior al requerido para la clasificación A.

Ideal para el uso cotidiano, la nueva función AI SenseClean™ está diseñada para atender cargas con suciedad ligera mientras conserva recursos energéticos y agua. En lugar de aplicar los mismos ajustes a cada carga, AI SenseClean crea ciclos personalizados a partir de hasta 32 variables y ajusta inteligentemente factores como la temperatura, la duración y el número de enjuagues. Esto permite ofrecer una limpieza efectiva mientras se utiliza el agua y la energía de manera eficiente.

Hacer de la eficiencia energética un nuevo estándar para más hogares

La Zona de Liderazgo Energético de LG en IFA 2026 permitirá a los visitantes conocer de cerca el creciente portafolio de electrodomésticos de alta eficiencia de la compañía. Al extender sus innovaciones energéticas premium a más líneas de productos —desde soluciones de lavado hasta refrigeradores y lavavajillas—, LG está ayudando a transformar la eficiencia energética: de ser un diferenciador exclusivo del segmento premium, está pasando a convertirse en un beneficio cada vez más accesible para los consumidores de Europa y del resto del mundo.

"LG mantiene un doble compromiso: alcanzar los niveles más altos de eficiencia en sus productos y garantizar que nuestras innovaciones estén al alcance de más hogares", señaló Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Nuestro objetivo es transformar el mercado para que el desempeño energético de primer nivel deje de ser únicamente una opción premium y se convierta en el nuevo estándar para todos nuestros clientes".

El portafolio ampliado de electrodomésticos eficientes de LG se exhibirá en la Zona de Liderazgo Energético, ubicada en el pabellón 18 de Messe Berlin, durante IFA 2026, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre.