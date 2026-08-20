LG y Cineteca Nacional llevan la inteligencia artificial al cine con nuevo festival de cortometrajes

¿Un Festival LG OLED de Cortometrajes Creados con Inteligencia Artificial? Así como lo lees y todo gracias a LG y la Cineteca Nacional de México.

Realizado en el marco del lanzamiento de la campaña global Life's Good, el festival busca abrir un espacio para que nuevos talentos exploren diferentes formas de contar historias y utilicen la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de las ideas, las emociones y la expresión humana.

A través de esta iniciativa, LG Electronics México y Cineteca Nacional de México invitaron a estudiantes, cineastas y creadores de contenido a imaginar relatos capaces de inspirar una visión optimista bajo el lema de la campaña Life's Good de LG: "¿Hasta dónde llegaría tu creatividad si pudieras liberar tu mente de la rutina diaria?".

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Los participantes, presentaron cortometrajes creados con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y demostraron cómo la tecnología puede ampliar las posibilidades de la producción audiovisual sin perder de vista aquello que da sentido a cada historia: ver la vida con optimismo a pesar de las adversidades.

(Image credit: LG)

Una nueva pantalla para la creatividad

El programa del festival inició con una conferencia de prensa en dónde Iván Villanueva, responsable de programación de la Sala OLED LG por parte de Cineteca Nacional México, habló sobre la incursión de nuevas tecnologías en la creación de proyectos cinematográficos: "La IA no reemplaza la mirada de un cineasta. Puede ser una herramienta más dentro de un proceso; lo que convierte una imagen en cine es la intención, la sensibilidad y la relación que construye con quien la mira. Por eso nos interesa abrir este espacio de reflexión junto con LG", comentó.

Por su parte, Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México destacó los beneficios de poder utilizar la Inteligencia Artificial para llevar una vida más cómoda y relajada: "Nuestra nueva campaña global Life's Good busca concientizar sobre la importancia de liberar nuestra mente de la rutina diaria; y es justo aquí donde LG no solo busca explicar cómo hacerlo, sino ofrecer soluciones inteligentes y tangibles para lograrlo. Seguiremos trabajando para acercar la inteligencia artificial de LG a muchas más personas a nivel global y lograr así que todos tengan una vida más cómoda", señaló.

Durante el evento, se llevó a cabo la ceremonia de premiación para reconocer los cortometrajes ganadores: "La abuela" con el primer lugar, "Cómic" con el segundo lugar y "La Señora" con el tercer lugar, quienes fueron acreedores a productos LG por su esfuerzo y creatividad; el primer lugar, un monitor LG OLED QHD modelo 27GX704A-B y una pantalla lifestyle portátil LG StanbyME, mientras que el segundo y tercer lugar una pantalla lifestyle portátil LG StanbyME. El jurado que calificó los trabajos estuvo integrado por el equipo de colaboradores de la Cineteca Nacional de México, quienes evaluaron aspectos como originalidad, narrativa, ejecución audiovisual, integración de la inteligencia artificial y afinidad con el espíritu de Life's Good.

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Los cortometrajes participantes y ganadores serán exhibidos durante los meses de agosto y septiembre en la Sala OLED de la Cineteca Nacional México, el recinto cultural y cinematográfico más importante del país. Esta colaboración permitirá acercar las nuevas narrativas audiovisuales a un público interesado en la convergencia entre arte, innovación y tecnología.

Life's Good: historias que inspiran optimismo

La campaña global Life's Good de LG, busca inspirar a las personas a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y a construir un futuro mejor mediante decisiones, experiencias y conexiones significativas.

El Festival LG OLED de Cortometrajes Creados con Inteligencia Artificial lleva este propósito al lenguaje cinematográfico, invitando a una nueva generación de creadores a demostrar que la innovación y el optimismo pueden convertirse en historias capaces de emocionar, provocar conversaciones y conectar con nuevas audiencias.

Como parte de su compromiso con el talento emergente, LG llevará estas producciones más allá del circuito del festival, ofreciendo a los participantes una plataforma de exhibición de alcance nacional a través de LG Channels. De esta manera, los cortometrajes tendrán la oportunidad de llegar a una audiencia potencial de más de 30 millones de personas y formar parte de la oferta de contenido disponible en 15 millones de televisores LG conectados, ampliando significativamente su visibilidad y acercando las nuevas expresiones del cine creado con inteligencia artificial a los hogares de todo el país.

Con esta primera edición, LG Electronics México reafirma su compromiso con el talento, la innovación y las experiencias que ayudan a imaginar nuevas posibilidades, porque cuando la tecnología amplifica la creatividad y acerca a las personas, Life's Good.