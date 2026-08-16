El nuevo canal de IA de Roku está a la cabeza de las tonterías: ¿se trata de un hito importante en el campo de la IA o simplemente de "lo último en tonterías de IA"?

El Canal 300 te presenta Fairground AI, videos con IA las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Las críticas han sido duras, y han calificado al canal de «basura»

¿Podría esto dar lugar a una demanda?

Roku ha agregado cuatro nuevos canales a su colección Roku Channel: Mad TV, Retro Black Laughs, Whose Line Is It Anyway y Fairground AI. Este último es una primicia mundial: es el primer canal de televisión en streaming gratuito y financiado por publicidad dedicado exclusivamente a contenido generado por IA. O, como lo llama Futurism, «una cinta transportadora interminable de basura generada por IA».

Fairground Entertainment afirma que se trata de «un momento histórico en la distribución del cine de IA, una nueva y revolucionaria forma de narrar historias que fusiona los valores de la producción cinematográfica con las posibilidades creativas de la inteligencia artificial».

Según el director ejecutivo Colin Petrie-Norris, es un momento verdaderamente revolucionario para el cine de IA.

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Según The Verge, es "como comer de un comedero".

Fairground AI está trabajando directamente con usuarios reconocidos de IA y tomará en cuenta el contenido que suba cualquier persona (Image credit: Fairground)

¿Qué opinan las personas sobre Fairground AI?

Eso depende mucho de a quién leas. En X, los fans y promotores de la IA están muy entusiasmados, sobre todo porque puedes subir tus propios videos de GenAI con la esperanza de que aparezcan en el canal. Fairground AI dice que pagará por ese video.

Sin embargo, a los más cínicos no les impresiona. «Ese nuevo canal de Fairground AI en Roku es tan malo que hace que los programas de propaganda norcoreanos se vean bien», dice PSYMAGE en X. «Es algo que hay que ver por un rato, aunque solo sea para ver lo más vanguardista de la basura generada por IA».

Futurism no se anda con rodeos. «Transmite abominaciones generadas por IA las 24 horas del día, los siete días de la semana. La única interrupción en este flujo de basura son los anuncios intermitentes —que también son generados por IA—. Suena más a un concepto para un dispositivo de tortura de ciencia ficción que a una fuente de entretenimiento genuino, pero, desafortunadamente, es real».

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Aunque algunos de los creadores de Fairground están haciendo cosas interesantes, los videos de IA que se comparten en X están recibiendo críticas que le resultarán familiares a cualquiera que haya visto muchos videos de IA generativa: los diálogos son malos y están mal interpretados, los cortes son incoherentes, suceden cosas extrañas en pantalla y las imágenes son poco originales. Es justo decir que, si no eres fanático del contenido de IA generativa, este canal no te hará cambiar de opinión.

Pero creo que hay un problema más grave. Acabamos de ver cómo la plataforma de música con IA Suno perdió un juicio por el uso no autorizado y sin pago de contenido protegido por derechos de autor en los datos de entrenamiento de sus modelos de IA. Al monetizar videos generados por IA que probablemente provengan de modelos entrenados con contenido lanzado comercialmente, Fairground AI podría terminar llamando la atención de algo más aterrador que cualquier monstruo generado por IA: los abogados de los estudios de cine.

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