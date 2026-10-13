Todo lo que necesitas conocer de OriginOS 7, el sistema operativo de vivo con mejoras de rendimiento y nuevas funciones de IA

¿Tienes un dispositivo smartphone vivo? De ser así, esto te interesa, pues recientemente se presentó "OriginOS 7", la nueva versión se su sistema operativo para smartphones basado en Android, ¿estás listo para conocer los detalles?

Lo primero que debes de saber es que OriginOS 7 ofrece una conectividad nativa y sin esfuerzo con los dispositivos que los usuarios ya tienen, y establece un nuevo referente de experiencia inteligentemente fluida, diseñada para la respuesta táctil, el movimiento fluido y el rendimiento en momentos de máxima carga, y construida para mantenerse fluida incluso después de seis años de uso diario. Estas mejoras de rendimiento se hacen tangibles a través del Escritorio de trabajo Origin, que redefine la experiencia multitarea en un smartphone. OriginOS 7 eleva aún más la experiencia del usuario con Jovi, un potente agente personal de IA que trabaja entre dispositivos para ayudar a los usuarios a lograr sus objetivos. Su lenguaje de diseño coherente combina texturas de materiales variadas, una estética de luces y sombras y un movimiento basado en la física, con amplias opciones de personalización, para que cada interacción se sienta intuitiva y claramente personal.

OriginOS 7 fue diseñado para los momentos que definen la forma en que las personas usan su teléfono, como encontrar un documento cuando no se está frente al escritorio, llevar una idea de una aplicación a otra o compartir decenas de fotos con familiares y amigos después de una reunión. El objetivo era que estas interacciones se sintieran sin esfuerzo y garantizar que esta experiencia fluida se mantuviera durante años de uso diario.

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Continuidad sin esfuerzo, conectando los dispositivos que ya amas

Consciente de que la vida digital actual abarca de forma natural múltiples plataformas, OriginOS 7 derriba las barreras tradicionales con una Conectividad entre ecosistemas nativa y bien pensada, diseñada en torno a la máxima comodidad.

Para los usuarios que ya cuentan con accesorios, OriginOS 7 se integra sin problemas en sus rutinas. Los AirPods se conectan al instante, muestran información detallada de la batería en la Isla Origin y son compatibles con Audio Espacial.

Con vivo Office Kit, los usuarios de iPad, Mac o Windows pueden transferir tareas creativas, sincronizar notas en tiempo real y arrastrar archivos directamente entre pantallas. Los recuerdos importantes guardados en iCloud están disponibles de forma nativa en el Administrador de archivos de vivo, lo que permite explorar, subir y descargar fotos y archivos sin salir del sistema.

Más inteligente y más fluido, diseñado para la máxima productividad

OriginOS 7 incluye la nueva generación de Origin Smooth Engine, el motor de fluidez del sistema, que rediseña por completo la arquitectura de cómputo gráfico, gestión de memoria y programación del sistema. La Computación Ultra-Core asigna dinámicamente los recursos de procesamiento donde la demanda es mayor, manteniendo el sistema totalmente receptivo en los escenarios más exigentes, como videojuegos, multitarea intensiva y sesiones prolongadas de video. El resultado es una reducción del 10% en el tiempo de arranque en frío de las aplicaciones y una mejora del 11% en el cambio de páginas dentro de las aplicaciones, para que cada interacción sea instantánea y cada transición, fluida. La Fusión de memoria va más allá: reconstruye desde cero el sistema de archivos del kernel y la arquitectura de gestión de memoria para que la asignación y la recuperación de memoria sean mucho más eficientes. Esto se traduce en un 60% más de recuperación de memoria y hasta 25 GB adicionales de almacenamiento liberado en un dispositivo de 256 GB, lo que le da al sistema espacio constante para rendir al máximo. Para completar esta base, el Renderizado dual introduce un proceso de renderizado y un marco de compilación completamente nuevos, que aumentan la eficiencia de renderizado en un 14,4% para ofrecer imágenes más ricas y animaciones notablemente más fluidas en toda la interfaz.

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Esta base de ingeniería impulsa el Escritorio de trabajo Origin, un verdadero cambio de juego para la multitarea en el formato clásico de smartphone. Los usuarios pueden coordinar sin problemas hasta cinco aplicaciones activas dentro de un espacio de tareas unificado; por ejemplo, exportar video en alta resolución mientras consultan sus notas, buscan inspiración y conversan en tiempo real.

Para garantizar que esta fluidez sin esfuerzo perdure durante todo el ciclo de vida del dispositivo, OriginOS 7 adopta un enfoque integral con una nueva estrategia de asignación y recuperación de memoria, optimización específica para escenarios de uso frecuente, gestión del envejecimiento en todo el sistema y menor fragmentación. Toda la experiencia se validó con estándares de modelos de envejecimiento más estrictos que nunca y se comprobó en los laboratorios de vivo con una prueba antienvejecimiento de 72 meses, lo que garantiza que la respuesta nítida e inmediata del primer día se mantenga intacta después de seis años de uso diario.

El movimiento en OriginOS 7 está diseñado para sentirse tan tangible y orgánico como el mundo físico. Con Origin Animation, cada deslizamiento, toque y transición sigue principios físicos naturales. Spring Animation aplica un perfil físico unificado en todo el sistema, desde los componentes y las aplicaciones hasta los elementos dentro de cada página, creando una sensación intuitiva de inercia que replica la respuesta táctil natural, mientras que la Interacción fluida hace que el desplazamiento en cualquier dirección sea completamente continuo.

Un agente personal de IA que te ayuda a lograr tus objetivos entre dispositivos

OriginOS 7 presenta a Jovi, tu agente personal multidispositivo que gestiona de forma proactiva flujos de trabajo complejos entre entornos móviles y de escritorio.

Profundamente integrado a través de vivo Office Kit, Jovi coordina tareas entre teléfonos y computadoras conectados. Una sola instrucción desde cualquier lugar, como recuperar la hoja de cálculo de un proyecto desde la computadora de casa, resumir las cifras clave y enviar las conclusiones directamente al teléfono, se ejecuta de forma autónoma. Los usuarios también pueden configurar tareas programadas para que Jovi elabore reportes semanales u organice archivos automáticamente en intervalos definidos.

Para la productividad diaria, Nota instantánea utiliza un reconocimiento estructural inteligente para convertir fotos de pizarrones, notas escritas a mano o diapositivas de presentaciones en documentos de texto enriquecido editables y con formato, con una sola captura.

Seguridad y transparencia en cada acción de la IA

Porque una inteligencia poderosa exige la misma responsabilidad, Jovi PC establece una cadena de confianza integral. Con Seguridad de Jovi, cada acción autónoma que realiza un agente queda registrada de forma explícita y totalmente transparente, y los pasos clave están sujetos a la autorización directa del usuario.

Una experiencia más personal en cada interacción

El lenguaje visual de OriginOS 7 se extiende a una expresión táctil y profundamente personal en la pantalla de bloqueo y la pantalla de inicio.

El tema Wiggle convierte las fotos personales en superficies interactivas que ondulan, se comprimen y rebotan al tacto, mientras que el tema Destello utiliza el giroscopio para proyectar luces y sombras realistas sobre los fondos de pantalla al inclinar el dispositivo, evocando el encanto táctil de las tarjetas holográficas coleccionables¹². Con StickIt¹³, los usuarios pueden crear composiciones de collage dinámicas y en capas a partir de fotos y fotos en vivo en la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio y la pantalla siempre activa (Always-On Display). La pantalla de inicio cobra vida con Mascotas amigas¹⁴, temas de compañía interactivos que responden dinámicamente al movimiento del dispositivo, al estado de carga, a la reproducción de música y al paso del día a la noche.

Disponibilidad

Originalmente, vivo solo anunció que OriginOS 7 estará disponible en la serie X500.