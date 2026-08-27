Nothing presenta Nothing OS 5.0 con Android 17, más personalización y nuevas funciones de IA

¿Tienes un dispositivo Nothing? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Nothing OS 5.0, la evolución más reciente de su experiencia Android llegó.

Nothing OS 5.0 está desarrollado bajo el principio de ofrecer una experiencia Android pura, brindando mayor control, personalización y diversión.

Un diseño más definido y renovado

Nothing OS 5.0 presenta una pantalla de inicio rediseñada, disponible como un tema adicional junto con el estilo existente de Nothing OS. Los widgets y la barra de búsqueda incorporan detalles transparentes que aportan mayor profundidad y sensación de capas. Este mismo tratamiento se extiende a aplicaciones como Galería, ofreciendo una apariencia más suave y consistente en todo el sistema.

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Un nuevo sistema de color adaptativo toma como referencia el fondo de pantalla y lo integra en toda la pantalla de inicio. Los iconos de las aplicaciones reciben sutiles tonalidades, los widgets combinan colores adaptativos con detalles transparentes y los widgets de Ajustes rápidos de 1×1 utilizan el color principal del fondo de pantalla, actualizándose automáticamente cada vez que este cambia.

La barra de estado, Ajustes, Cámara y Galería también han sido renovadas con nuevos iconos, espaciado y animaciones. La Galería incorpora además nuevas opciones de clasificación y una vista de álbumes rediseñada para ayudar a encontrar fotografías con mayor rapidez.

El sistema utiliza ahora la tipografía Geist, junto con nuevos tamaños de texto, formas de esquinas más consistentes, efectos de desenfoque unificados y una iconografía coherente en toda la experiencia.

Hazlo tuyo

Esta versión incorpora dos nuevas carátulas de reloj para la pantalla de bloqueo: Gooey, que utiliza formas llamativas y fluidas para destacar la hora, y Micrographics, un diseño limpio inspirado en el hardware que permite consultar de un vistazo la fecha, la hora, el clima y las próximas reuniones. Los colores de las carátulas del reloj ahora también pueden personalizarse para combinar con el fondo de pantalla del usuario.

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La edición de la pantalla de inicio también ha mejorado, permitiendo seleccionar y mover múltiples aplicaciones y widgets al mismo tiempo, en lugar de hacerlo individualmente.

Nothing OS 5.0 incorpora dos nuevos widgets. Collector permite a los usuarios crear una colección visual en constante crecimiento de sus objetos favoritos capturados mediante la Cámara o la Galería y mostrarla tanto en la pantalla de inicio como en la pantalla de bloqueo. El segundo widget, Away Time, registra cuánto tiempo ha permanecido una persona sin utilizar su teléfono, cuál ha sido su descanso más largo y cómo evoluciona su tiempo sin pantalla a lo largo de la semana.

Glyph Interface ahora cuenta con su propia aplicación dedicada, que reúne en un solo lugar sus funciones, sonidos, tonos de llamada y programaciones. Además, un nuevo widget Glyph Timer permite iniciar un temporizador directamente desde la pantalla de inicio, mientras que Glyph, en la parte posterior del dispositivo, muestra el tiempo restante.

Más rápido y fluido, todos los días

Nothing OS 5.0 mejora la respuesta táctil, la retención de aplicaciones en segundo plano y la gestión de los recursos del sistema, ayudando a priorizar la aplicación que se está utilizando y a reducir interrupciones cuando la memoria se encuentra bajo presión.

La inteligencia integrada en el dispositivo aprende cuáles son las aplicaciones que se utilizan con mayor frecuencia y las mantiene listas para abrirse, mientras que las tareas de mantenimiento nocturno optimizan la memoria para ayudar a mantener el rendimiento con el paso del tiempo. Las animaciones del sistema también se han ampliado y perfeccionado en aplicaciones, carpetas, widgets, multitarea y accesos directos.

Los controles de Bluetooth han sido rediseñados dentro de Ajustes rápidos, facilitando la búsqueda, conexión y desconexión de dispositivos cercanos con menos pasos. La cámara también mantiene fijos en pantalla los códigos QR detectados, facilitando su selección sin necesidad de volver a escanearlos.

Herramientas Essential AI

Essential Voice ahora es más rápido y ofrece transcripciones más limpias y mejor estructuradas. Comprende mejor cuándo el contenido hablado debe convertirse en una lista o mantenerse como un párrafo, reduciendo omisiones y problemas de formato, al tiempo que conserva el significado original. La transcripción en tiempo real ahora muestra las palabras conforme se pronuncian y también es posible capturar audio directamente desde el estuche de Ear (3) mediante SuperMic.

Essential Space incorpora Smart Collections, una función que organiza recuerdos dispersos recomendando contenido para colecciones nuevas y existentes, así como compatibilidad con Model Context Protocol (MCP), que permite que otras herramientas de IA busquen y consulten información seleccionada dentro de Essential Space.

El uso de Essential Key para capturar contenido ahora es más sencillo y consistente desde la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio y las aplicaciones.

Essential Apps Builder ahora está disponible como una aplicación directamente en el teléfono, permitiendo describir, crear e implementar aplicaciones impulsadas por IA desde el propio dispositivo, sin necesidad de programar, y utilizarlas directamente desde la pantalla de inicio.

Desarrollado sobre Android 17

Nothing OS 5.0 está desarrollado sobre Android 17 e incorpora paneles separados para Notificaciones y Ajustes rápidos. Al deslizar hacia abajo desde la izquierda se abren las Notificaciones, mientras que al hacerlo desde la derecha se accede a Ajustes rápidos, permitiendo llegar más rápidamente al panel deseado.

La actualización también introduce Quick Share multiplataforma, que permite compartir archivos con dispositivos iPhone y Android mediante un sencillo código QR, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Las nuevas mejoras de privacidad muestran cuándo una aplicación está utilizando la cámara, el micrófono o la ubicación, además de ofrecer controles más claros para la grabación de pantalla y configuraciones actualizadas de permisos de ubicación.

Otras mejoras incluyen emojis Noto 3D, compatibilidad ampliada con el Tema oscuro, control independiente del volumen del Asistente, visualización HDR con mayor brillo y una pantalla de aplicaciones recientes completamente rediseñada.

Disponibilidad

La Beta Abierta de Nothing OS 5.0 comenzará a desplegarse el miércoles 26 de agosto de 2026 a las 11:00 BST, comenzando con Phone (3). Próximamente se incorporarán más dispositivos compatibles.