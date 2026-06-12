"Nothing busca reposicionar el hardware como un elemento expresivo, no solo como un contenedor neutro para el software: expertos en diseño explican por qué la colaboración de Nothing con Charli XCX tiene sentido en la «aburrida» era de los smartphones

No importa qué marca prefieras, los mejores teléfonos siempre están mejorando. Desde el exclusivo sistema Fusion Camera del iPhone 17 Pro hasta la pantalla Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra, los costosos modelos insignia suelen aportar algo nuevo. Excepto en lo que respecta al diseño.

Como ya hemos comentado anteriormente aquí en TechRadar, la triste realidad es que los teléfonos nunca han tenido un aspecto tan aburrido. Atrás quedaron los días del LG Wing y el Oppo Find X motorizados, o incluso del llamativo iPhone 14 Pro dorado: elige cualquier teléfono insignia moderno de la estantería y, en la mayoría de los casos, será una mezcla insulsa de vidrio y aluminio.

Nothing es la excepción a esta regla. Desde su aparición en 2021, los mejores teléfonos Nothing han llamado la atención de los fanáticos de la tecnología con sus diseños atrevidos y extravagantes. Los misteriosos sistemas LED Glyph de la marca y los paneles transparentes al estilo Y2K la han convertido en la opción preferida de los fanáticos de la tecnología que buscan algo único, incluso definitivo.

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Y, para ser justos, si estás tratando de crear algo definitivo, ayuda tener a la estrella del pop más emblemática de la década de 2020 como protagonista de tu última campaña publicitaria.

Soy tu número 1

NOTHING (CHARLI XCX) - YouTube Watch On

El mes pasado, Nothing anunció a Charli XCX como su primera embajadora global de la marca con una campaña titulada simplemente NOTHING (CHARLI XCX).

En la campaña, Charli posa con varios teléfonos y audífonos de Nothing, haciendo lo que suele hacer: pavonearse, lanzar miradas seductoras y, en general, lucir más genial de lo que la mayoría de nosotros jamás podríamos soñar con parecer.

La industria tecnológica lleva una década dedicándose a hacer que todo sea más silencioso, más minimalista y más monótono. Charli ha dedicado su carrera a ir en la dirección opuesta dentro del pop. Queremos que "Nothing" transmita precisamente esa sensación. Nothing CEO Carl Pei

Es realmente difícil explicar el impacto que Charli XCX ha tenido en la cultura popular en los últimos años. Tras un breve coqueteo con las listas de éxitos a principios de la década de 2010 y casi una década como ícono de culto en línea, Charli conquistó el mainstream en 2024 con Brat, un álbum de tal impacto que generó un tsunami de memes, dos ediciones de lujo, la película autoirónica The Moment e incluso se infiltró en campañas políticas.

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No hace falta decir que el hecho de que Nothing la haya incorporado —no solo para esta campaña, sino como embajadora global que, presumiblemente, se quedará por un tiempo— es un gran logro.

Al hablar sobre la campaña, Charli XCX dijo: "Siempre estoy pensando en cómo se vivirá mi trabajo en el mundo… La filosofía de [Nothing] de priorizar a los creativos es realmente algo que busco cuando trabajo con un socio".

El director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, añadió: "La industria tecnológica ha pasado una década haciendo que todo sea más silencioso, más minimalista, más monótono. Charli ha dedicado su carrera a ir en la dirección opuesta en el pop. Queremos que Nothing se sienta más así".

Charli xcx con el Nothing Phone 4(a) Pro y los Nothing Headphone (a) (Image credit: Nothing)

De hecho, la colaboración con Charli forma parte de una tendencia más amplia en el sector tecnológico, en la que las marcas intentan comercializar productos cada vez más optimizados, tanto como artículos de moda como herramientas de alto rendimiento, dirigidas a una generación más joven que valora el estilo por encima de cualquier otra cosa. Hace tiempo que la mayoría de los teléfonos pueden hacer casi todo lo que la mayoría de la gente necesita que hagan, por lo que los fabricantes de teléfonos recurren a celebridades de moda para atraer el gasto de la Generación Z.

Por ejemplo, la actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, es embajadora de la marca Samsung, con un enfoque particular en la elegante serie de teléfonos plegables Galaxy Z Flip. Oppo se asoció con el mediocampista español Lamine Yamal para impulsar su imagen. Y la estrella de The Last of Us, Bella Ramsay, apareció en una serie de anuncios de Apple Intelligence en la época del lanzamiento del iPhone 16.

"Los jóvenes a los que enseño pertenecen a una generación diferente: su relación con la tecnología es mucho más intensa. Diría que es amor u odio, pero de alguna manera siempre resulta adictiva", afirma la Dra. Soomi Park, diseñadora e investigadora que imparte clases en Goldsmiths, Universidad de Londres. Su investigación se centra, entre otras cosas, en el diseño y su efecto en la psicología social

"Nada tiene a Charli XCX en ese papel promocional, dirigido a un público objetivo de jóvenes con una mentalidad contradictoria hacia las nuevas tecnologías, en la que se sienten cada vez más aislados o cada vez más conectados", añade Park. "Quizás contar con esa figura musical admirable podría hacerles pensar: “¿por qué no lo probamos?”"

Si el Nothing Phone 3 fuera una persona, probablemente tendría un estilo similar.

En mi opinión personal, creo que la colaboración de Charli con Nothing se percibe de manera diferente a otros patrocinios de celebridades. Sí, soy fan de su música, pero hay algo particularmente auténtico en esta colaboración; Charli ha decidido convertirse en accionista de Nothing debido a una alineación genuina entre las dos marcas. Así como Charli XCX dominó el discurso mainstream con Brat en 2024 después de casi una década en la escena indie pop, Nothing llegó a las grandes ligas con su buque insignia, el Nothing Phone 3, en 2025, tras años de ganarse a los entusiastas y experimentar con el diseño.

Nothing ha construido toda su marca sobre la base de su filosofía de diseño. Sus teléfonos y otros productos son juguetónmente extraños sin desviarse demasiado hacia lo caótico, y son de los únicos móviles en el mercado que rechazan activamente la simetría, lo que los hace reconocibles al instante y ya bastante icónicos.

Del mismo modo, Charli XCX es un ícono de la moda: su impacto tiene tanto que ver con la imagen como con el ritmo y la melodía, mezclando la electrónica pulida de la música pop pospandémica con atuendos totalmente negros dignos de Berghain y apariciones en la Gala del Met. Si el Nothing Phone 3 fuera una persona, podría tener un sentido del estilo similar.

No me importa (las especificaciones)

Nothing apuesta a que sus diseños atrevidos y sus colaboraciones con famosos podrán compensar la menor potencia de sus componentes (Image credit: Future)

Un aviso para los lectores de TechRadar, por muy inocentes que sean: algunas de las imágenes de esta campaña son un poco atrevidas, así que quizá sea mejor que eviten verlas en el trabajo. A menos, claro está, que trabajen en una oficina llena exclusivamente de fashionistas de mente abierta, con bolsas de tela y bebedores de matcha —es decir, el público objetivo de esta campaña—.

Verán, como nerd tecnológico en primer lugar y fan de Charli en segundo lugar, lo que me llama la atención de esta campaña es la ausencia casi total de especificaciones detalladas. Si bien el videoclip aparentemente se centra en la larga duración de la batería de los audífonos Nothing (a), el resto de la campaña omite cualquier mención a las cosas que nos entusiasman aquí en TechRadar; no hay detalles sobre la calidad de sonido de los audífonos de Nothing ni sobre las capacidades de la cámara de sus teléfonos.

En cambio, Nothing se ha fijado una nueva meta con esta campaña exquisitamente «rebelde»: hacer que sus productos sean elegantes.

En mi opinión, se trata de una ruptura intencionada con las tendencias recientes en la comunicación tecnológica. Silicon Valley ha dado un giro para hablar de las capacidades de IA y la potencia de cálculo por encima de todo lo demás. Incluso los mejores teléfonos plegables, todos ellos a la vanguardia del diseño móvil, se promocionan en términos de su ingeniería y su capacidad de productividad, en lugar de cómo te hacen lucir —cómo te hacen sentir.

El video de la campaña se centra en la supuesta autonomía de 5 días de los audífonos Nothing Headphone (a). (Image credit: Nothing)

"La tecnología es intrínsecamente afectiva, incluso cuando se presenta como neutral o funcional", me comenta Morchen Liu, diseñador, profesor y conferencista de TEDx, "y los dispositivos que llevamos encima nunca son solo herramientas: influyen en nuestro estado de ánimo, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, en nuestros rituales, en nuestra atención y en nuestra identidad social. Están muy cerca del cuerpo y muy cerca de nuestro yo".

"Lo que hacen campañas como esta es hacer eso más visible", añade, "reconocen que las personas no solo eligen dispositivos basándose en la utilidad, sino también en el sentimiento, el simbolismo y el tipo de persona que imaginan que son".

El trabajo de Liu —que comparte con más de 30 000 seguidores en Instagram— está profundamente involucrado en la fusión de la moda con las herramientas de IA, lo que refleja una mayor priorización del software en la industria tecnológica debido al estancamiento de las capacidades del hardware.

Los dispositivos que llevamos encima nunca son solo herramientas: influyen en nuestro estado de ánimo, en la percepción que tenemos de nosotros mismos, en nuestros rituales, en nuestra atención y en nuestra identidad social. Morchen Liu, diseñadora, profesora y ponente de TEDx

Y continúa: «Cada vez es más difícil diferenciar el hardware en términos puramente técnicos, sobre todo para los consumidores… Una respuesta es hacer que el hardware vuelva a cobrar vida culturalmente. En esencia, Nothing está tratando de reposicionar el hardware como algo expresivo, no solo como un contenedor neutro para el software».

Si echamos la vista atrás, parece que Nothing ha estado planeando dar el salto al mundo de la moda desde el principio. Ha estado asociada con la empresa sueca de tecnología y diseño Teenage Engineering desde el primer día, y a finales de 2025 contrató a Charlie Smith, anteriormente director de marketing de la casa de moda de lujo Loewe, como director de marca, lo que añadió una gran experiencia en alta costura a su equipo directivo.

Al contratar a Smith y trabajar con Charli, Nothing ha acaparado titulares en publicaciones que normalmente no se asocian con empresas de teléfonos de gama media: ha aparecido en Vogue y Hypebeast en el ámbito de la moda, así como en revistas musicales como MusicTech y Clash.

El Nothing Phone (1) salió al mercado en 2022 y, como muestra esta imagen promocional, Nothing apostó por un enfoque artístico desde el principio. (Image credit: Nothing)

Para el curador Adam Murray, quien imparte clases de comunicación de moda, promoción e imagen en Central Saint Martins, de la Universidad de las Artes de Londres, el enfoque de Nothing en la moda y su campaña con Charli XCX podrían ser un intento por ganarse el apoyo de la Generación Z: «Atraer a los jóvenes y convertirlos en consumidores fieles hasta que lleguen a los 30 años; eso parece ser el objetivo de Nothing».

Continúa diciendo: «Se trata de lo importante que ha sido Charli en los últimos dos o tres años; si ella colaborara con Apple, no te sorprendería necesariamente que pudieran conseguir a alguien como ella, así que para una marca relativamente pequeña poder contar con ella es todo un logro. La forma en que lo están presentando lo hace parecer bastante significativo, y estoy seguro de que atraerá mucha atención».

«Como estrella del pop, Charli es una de las más creíbles, y sigue teniendo ese factor cool que muchas otras no tienen», añade Murray.

Sin embargo, Murray señala que, como en todas las campañas de moda, cada elemento que se muestra ha sido cuidadosamente diseñado: «Están tratando de alinearse con lo que Charli significa para la gente. El aspecto de la autenticidad está siempre presente en la moda, siempre existe esa sensación de tratar de presentar lo real [...] pero todo está tan construido como todo lo demás».

Es de gran ayuda que Nothing pueda ofrecer algo más allá de las luces brillantes. Tal y como detallamos en nuestras reseñas del Nothing Phone 3, el Nothing Phone 4(a) Pro y los Nothing Headphone (a), esta es una marca que realmente ha alcanzado su mejor momento en el último año más o menos. Los teléfonos Nothing ofrecen una excelente relación calidad-precio y un rendimiento razonable para su precio, aunque carezcan de algún que otro componente de vanguardia o de alguna función de última generación.

Que los teléfonos vuelvan a ser SXC

La pantalla trasera del Nothing Phone 4a Pro está pensada realmente para los espectadores, como demuestra Charli en esta captura de pantalla del video de la campaña. (Image credit: Nothing)

Allá por 2025, me planteé que el Samsung Galaxy S25 Edge, que aún no había salido al mercado, podría marcar el inicio de una nueva era para los teléfonos inteligentes al dividir la categoría de los modelos insignia en dos ramas: una centrada en diseños delgados y estructuras más ligeras, y otra que apostara por el máximo rendimiento y las mejores especificaciones de cámara a costa del grosor.

Sin embargo, esto no ha llegado a suceder realmente. Aunque los teléfonos delgados como el iPhone Air tienen sus seguidores (entre ellos, el editor de teléfonos de TechRadar, Axel Metz), es justo decir que la tendencia de los teléfonos delgados no ha despegado de la manera que algunos (y sin duda Apple) esperaban, con informes de bajas ventas desde, prácticamente, el primer día tanto para el iPhone Air como para el Samsung Galaxy S25 Edge.

En lugar de que el grosor sea el contrapeso fundamental frente a los modelos insignia más pesados y centrados en la fotografía, tal vez se trate más bien de una cuestión de estilo.

Y aunque los teléfonos de gama alta como el Oppo Find X9 Ultra y el Samsung Galaxy S26 Ultra han superado más que nunca los límites del rendimiento móvil, son mucho más caros que los ya costosos teléfonos delgados a los que superan en sus respectivas gamas.

La campaña de Nothing con Charli me ha hecho reconsiderar mi postura. En lugar de que el grosor sea el contrapeso crucial frente a los modelos insignia más pesados y enfocados en la fotografía, tal vez se trate más bien de una cuestión de estilo.

De hecho, aunque hemos visto llegar al mercado una serie de clones del iPhone Air, también hemos visto a marcas de gama media volverse creativas en lo que parece ser una reacción contra los diseños estancados de Apple, Samsung y Google.

Los modelos Xiaomi 17 Pro y Pro Max cuentan con una pantalla trasera extravagante que, sin embargo, los distingue de la competencia, al menos en cuanto al diseño. (Image credit: Xiaomi)

El Xiaomi 17 Pro, por ejemplo, cuenta con una pantalla que ocupa todo el ancho de su panel trasero, mientras que el teléfono para juegos RedMagic 11 Pro, con refrigeración líquida, parece sacado del set de rodaje de *Alien*. El ya mencionado Oppo Find X9 Ultra es básicamente una cámara compacta con un teléfono incorporado, mientras que el Razr Fold de Motorola le ha dado un toque geométrico a los dispositivos plegables tipo tableta.

Estoy totalmente a favor de un futuro con diseños de teléfonos más extravagantes y publicidad que priorice la moda. Las grandes marcas —es decir, Apple, Google y Samsung— ya deberían haber renovado su filosofía de diseño hace mucho tiempo (véanse los Samsung Galaxy S24, S25 y S26, que apenas se diferencian entre sí, y los Google Pixel 9a y Pixel 10a, que son físicamente idénticos).

Gracias a sus colaboraciones con íconos de la cultura pop y expertos en moda de lujo, Nothing está bien posicionada para aprovechar este giro hacia la estética; trabajar con Charli XCX se siente como una extensión natural de los cimientos que la empresa ha buscado establecer desde el principio.

Como explica Morchen Liu: "La superposición entre la moda y la tecnología es cada vez más natural; se está convirtiendo en una parte fundamental del posicionamiento de los productos. Estoy convencido de que más marcas invertirán en este ámbito, pero las que tengan más éxito entenderán la moda no solo como estilismo o imágenes de campaña, sino como un sistema de identidad, ritual, aspiración y señalización social".

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