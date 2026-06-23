Nothing revela el adelanto más importante hasta ahora del Phone (4b), junto con su fecha de lanzamiento, y podría ser prácticamente un CMF Phone 3 Pro con otro nombre

Nothing acaba de revelar su mayor adelanto hasta ahora sobre el Phone (4b)

Se trata de una alternativa de gama más baja al Nothing Phone (4a), lo que nos hace preguntarnos si en un principio se planeó como un modelo CMF

Se anunciará el 7 de julio

Algo extraño está pasando en Nothing: hace apenas unos días, la empresa anunció que este año no habría nuevos teléfonos CMF, pero ahora regresa con un adelanto del primer modelo de una nueva línea de teléfonos, denominada Nothing Phone (4b). Y hay razones para pensar que se trata del CMF Phone 3 Pro, salvo por el nombre.

El avance principal del Nothing Phone (4b) proviene de la cuenta oficial de Nothing en X e incluye bocetos de varios diseños posibles, por lo que en realidad no revela mucho. Pero también indica que sabremos más el 7 de julio a las 11:00 a. m. BST, que son las 3:00 a. m. PT / 6:00 a. m. ET / 8:00 p. m. AEST.

Sin embargo, ya sabemos un poco más, ya que el cofundador de Nothing, Akis Evangelidis, ha explicado en X que "la Serie B se basa en el éxito de la Serie A al expandirse a un nuevo segmento, al tiempo que mantiene una jerarquía clara de productos".

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Más revelador aún, agregaron que «la Serie A sigue siendo nuestra línea más premium por debajo de nuestros productos insignia, que no llevan una designación alfabética». Esa es una forma indirecta de decir que el Nothing Phone (4b) será de gama más baja que el Nothing Phone (4a), y ¿sabes qué más habría sido de gama más baja? El CMF Phone 3 Pro, que fue cancelado.

Phone (4b).Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174hJune 23, 2026

¿Un teléfono CMF más caro?

Entonces, ¿por qué Nothing relanzaría el CMF Phone 3 Pro como el Phone (4b)? Bueno, Nothing ha declarado que este año no veremos ningún nuevo teléfono CMF debido a la actual crisis de memoria RAM, lo que ha significado que «no podemos fabricar un teléfono que se sienta como un verdadero avance a un precio que tenga sentido para CMF».

Sin embargo, lo que sí podrían hacer es vender ese teléfono a un precio que tenga sentido para la marca Nothing, de gama más alta. En otras palabras, existe la posibilidad de que este sea el CMF Phone 3 Pro, solo que a un precio más alto del que Nothing podría ofrecer mientras utilizara la marca CMF.

Por supuesto, eso es solo una especulación. Es muy posible que, junto con el CMF Phone 3 Pro de gama económica, Nothing también estuviera trabajando en el Phone (4a) de gama económica, y que simplemente haya dado un adelanto de este último apenas unos días después de cancelar el primero. Pero el momento sí parece extraño.

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Probablemente nunca sabremos con certeza si este teléfono fue diseñado originalmente como un modelo CMF o no, pero al menos deberíamos conocer más detalles sobre las especificaciones, las características y tal vez el precio de este teléfono muy pronto.

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