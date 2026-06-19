La crisis de memoria RAM acaba de acabar con el próximo lanzamiento de Nothing: el CMF Phone 3 Pro queda descartado

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Otra víctima de la IA

CMF Phone 2 Pro in light green showing back with exposed screws and cameras
CMF Phone 2 Pro (Crédito de imagen: Philip Berne / Future)
  • Un ejecutivo de Nothing ha anunciado que este año no habrá un nuevo teléfono CMF
  • Atribuyen esto a la actual crisis de la memoria RAM
  • Sin embargo, sí habrá otros productos CMF y otros teléfonos de Nothing

El CMF Phone 2 Pro de Nothing combinó un diseño distintivo con un precio muy accesible cuando se lanzó el año pasado, pero si esperabas un CMF Phone 3 Pro este año, no tendrás suerte, ya que la empresa acaba de confirmar que no habrá nuevos modelos.

En una publicación en X, el cofundador de Nothing, Akis Evangelidis, afirmó que, si bien la empresa estaba trabajando anteriormente en un sucesor, "con los precios de la memoria tal como están ahora, no podemos fabricar un teléfono que se sienta como un verdadero avance a un precio que tenga sentido para CMF".

Como resultado, no habrá un nuevo teléfono CMF este año —aunque agregó que aún se planean otros productos nuevos de CMF, incluyendo «categorías completamente nuevas», y también que habrá nuevos teléfonos de Nothing, solo que sin la marca CMF, lo que significa que presumiblemente serán modelos más caros.

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Un acontecimiento que no sorprende

Esta noticia no es del todo sorprendente y, de hecho, no hace mucho, Counterpoint predijo que los teléfonos de gama baja podrían sufrir una «desaparición permanente» en algunos mercados.

Todo esto se debe al aumento de los costos de la memoria RAM, ya que los centros de datos de IA demandan enormes cantidades de este componente, lo que provoca escasez y un aumento vertiginoso de los precios. Esto, a su vez, hace que a las empresas les resulte cada vez más difícil fabricar teléfonos económicos.

Por ahora, Nothing solo ha anunciado que no veremos un nuevo teléfono CMF este año, pero es probable que la empresa se enfrente a los mismos problemas el año que viene también, así que no te sorprendas si pasa mucho tiempo antes de que veamos otro dispositivo CMF.

Por lo tanto, si esperas cambiar de teléfono pronto, tal vez debas estar preparado para gastar un poco más —y considerar gamas más premium, como la línea estándar de Nothing.

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Antonio Quijano
Antonio Quijano
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