He probado casi todos los teléfonos que han salido al mercado este año; estos son mis cinco modelos favoritos hasta ahora

Ya estamos a mitad del año (sí, en serio), así que, ¿qué mejor momento para hacer un resumen de nuestros teléfonos favoritos de 2026 hasta ahora?

Digo «nuestros teléfonos favoritos», pero en realidad me refiero a «mis teléfonos favoritos»: he seleccionado cinco modelos que tal vez no tengan calificaciones perfectas en las reseñas de TechRadar, pero que me sorprendieron durante las pruebas u ofrecen algo único en el ajetreado panorama actual de los smartphones.

Las reseñas de cada modelo (que he incluido en cada entrada) pueden haber sido escritas por otra persona, pero yo personalmente he usado todos los teléfonos que aparecen a continuación para analizar a fondo funciones específicas, grabar videos o hacer comparaciones generales de dispositivos. ¿No estás de acuerdo con mi lista? Cuéntame cuáles son tus teléfonos favoritos de 2026 hasta ahora en los comentarios a continuación.

Latest Videos From Watch full video here:

5. Samsung Galaxy S26 Ultra

Fecha de lanzamiento: 11 de marzo

Calificación de la reseña: 4,5 / 5

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Cualquier lista de «lo mejor» en materia de teléfonos debe incluir el más reciente dispositivo Galaxy de Samsung de la serie Ultra. La edición de este año es el Samsung Galaxy S26 Ultra, repleto de funciones, y aunque no es el teléfono más sorprendente que he probado este año (de ahí su puesto número 5), sí es el más potente y versátil de todos. Es un teléfono que lo tiene todo: un bufé libre de hardware y software de primera categoría.

Entre las nuevas características de software del Galaxy S26 Ultra destacan Privacy Display y Super Steady Horizontal Lock. La primera evita que miradas indiscretas vean el contenido de tu pantalla, mientras que la segunda estabiliza los videos incluso cuando giras el teléfono 360 grados. Soy un fan acérrimo de Apple, pero el iPhone 17 Pro no cuenta con ninguna de estas funciones, ni con herramientas clásicas de Samsung como DeX y el S Pen, por lo que el Galaxy S26 Ultra parece estar un paso por delante del mejor iPhone actual en lo que respecta a la productividad.