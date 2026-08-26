¿Qué smartphone comprar para el regreso a clases? Estas 5 opciones destacan por su equilibrio

Las vacaciones están en su recta final, eso solo significa una cosa, es hora de preocuparse, pero sobre todo ocuparse de las listas de útiles, uniformes, mochilas nuevas, y algo que se ha incluido en nuestros pendientes durante los últimos años: smartphones.

El error más común es pensar que “el mejor” equivale a “el más caro”. La realidad es distinta: hoy la inteligencia y el equilibrio pesan más que el precio.

Lo que realmente necesita un estudiante

Un teléfono escolar debe cumplir tareas muy concretas:

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Comunicación confiable con la familia en horarios de entrada y salida.

con la familia en horarios de entrada y salida. Organización y notas mediante apps educativas.

mediante apps educativas. Videollamadas para trabajos en equipo.

para trabajos en equipo. Fotografías nítidas de pizarrones y documentos.

de pizarrones y documentos. Herramientas de inteligencia artificial para resumir lecturas, practicar idiomas o resolver dudas.

Ninguna de estas tareas exige el procesador más potente del mercado. Lo que se necesita es equilibrio: batería que dure toda la jornada, pantalla legible bajo el sol, cámara confiable y memoria suficiente. Ahí es donde los chips MediaTek Dimensity marcan la diferencia.

Cinco opciones inteligentes

Aquí cinco modelos con procesador MediaTek disponibles en México que representan distintas necesidades y presupuestos:

1. Xiaomi POCO X7 Pro

Batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W.

Pantalla AMOLED 120Hz muy brillante, ideal para leer materiales digitales.

Balance perfecto entre rendimiento y costo.

2. Motorola Edge 60 Fusion

Moto AI para traducción y resúmenes en tiempo real.

Batería de 5200 mAh con carga de 68W.

Pantalla pOLED de 4500 nits, excelente bajo el sol.

Ideal para preparatoria y universidad.

3. Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Cámara de 200 MP para apuntes detallados.

Batería de 6500 mAh.

Pantalla AMOLED de alto brillo (3200 nits).

Perfecto para estudiantes creativos que usan fotografía y video.

4. Motorola G17

Cámara frontal de 32 MP, excelente para videollamadas y clases en línea.

Batería de 5200 mAh.

Gran opción para secundaria y preparatoria.

5. HONOR 600e

Cámara de 108 MP.

Batería de 6520 mAh con carga rápida de 45W.

Pantalla AMOLED brillante y diseño premium.

Para quienes buscan estilo y potencia en un solo equipo.

Imágen 1 de 2 moto g17 (Crédito de la imagen: MediaTek) Redmi Note 15 Pro (Crédito de la imagen: MediaTek) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Recomendaciones

Secundaria : Samsung Galaxy A07 4G y Motorola G17 por su precio accesible y funciones básicas.

: Samsung Galaxy A07 4G y Motorola G17 por su precio accesible y funciones básicas. Preparatoria : POCO X7 Pro y Edge 60 Fusion por su equilibrio entre rendimiento y costo.

: POCO X7 Pro y Edge 60 Fusion por su equilibrio entre rendimiento y costo. Universidad: Redmi Note 15 Pro y HONOR 600e por sus cámaras avanzadas y pantallas premium.

Una decisión de valor

Estos equipos no son los más caros de sus marcas, pero sí los más inteligentes para el día a día escolar. Comunicación, autonomía, cámaras útiles y potencia suficiente para aplicaciones educativas y de inteligencia artificial. Esa es la filosofía de MediaTek: democratizar la tecnología.

El regreso a clases es el momento perfecto para recordar que comprar bien no significa gastar más, sino elegir el smartphone que realmente acompañará mejor a tus hijos en su vida escolar.