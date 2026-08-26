¿Qué smartphone comprar para el regreso a clases? Estas 5 opciones destacan por su equilibrio

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MediaTek smartphones
(Crédito de imagen: MediaTek)

Las vacaciones están en su recta final, eso solo significa una cosa, es hora de preocuparse, pero sobre todo ocuparse de las listas de útiles, uniformes, mochilas nuevas, y algo que se ha incluido en nuestros pendientes durante los últimos años: smartphones.

El error más común es pensar que “el mejor” equivale a “el más caro”. La realidad es distinta: hoy la inteligencia y el equilibrio pesan más que el precio.

Lo que realmente necesita un estudiante

Un teléfono escolar debe cumplir tareas muy concretas:

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  • Comunicación confiable con la familia en horarios de entrada y salida.
  • Organización y notas mediante apps educativas.
  • Videollamadas para trabajos en equipo.
  • Fotografías nítidas de pizarrones y documentos.
  • Herramientas de inteligencia artificial para resumir lecturas, practicar idiomas o resolver dudas.

Ninguna de estas tareas exige el procesador más potente del mercado. Lo que se necesita es equilibrio: batería que dure toda la jornada, pantalla legible bajo el sol, cámara confiable y memoria suficiente. Ahí es donde los chips MediaTek Dimensity marcan la diferencia.

Cinco opciones inteligentes

Aquí cinco modelos con procesador MediaTek disponibles en México que representan distintas necesidades y presupuestos:

  • 1. Xiaomi POCO X7 Pro
  • Batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W.
  • Pantalla AMOLED 120Hz muy brillante, ideal para leer materiales digitales.
  • Balance perfecto entre rendimiento y costo.
  • 2. Motorola Edge 60 Fusion
  • Moto AI para traducción y resúmenes en tiempo real.
  • Batería de 5200 mAh con carga de 68W.
  • Pantalla pOLED de 4500 nits, excelente bajo el sol.
  • Ideal para preparatoria y universidad.
  • 3. Xiaomi Redmi Note 15 Pro
  • Cámara de 200 MP para apuntes detallados.
  • Batería de 6500 mAh.
  • Pantalla AMOLED de alto brillo (3200 nits).
  • Perfecto para estudiantes creativos que usan fotografía y video.
  • 4. Motorola G17
  • Cámara frontal de 32 MP, excelente para videollamadas y clases en línea.
  • Batería de 5200 mAh.
  • Gran opción para secundaria y preparatoria.
  • 5. HONOR 600e
  • Cámara de 108 MP.
  • Batería de 6520 mAh con carga rápida de 45W.
  • Pantalla AMOLED brillante y diseño premium.
  • Para quienes buscan estilo y potencia en un solo equipo.

Recomendaciones

  • Secundaria: Samsung Galaxy A07 4G y Motorola G17 por su precio accesible y funciones básicas.
  • Preparatoria: POCO X7 Pro y Edge 60 Fusion por su equilibrio entre rendimiento y costo.
  • Universidad: Redmi Note 15 Pro y HONOR 600e por sus cámaras avanzadas y pantallas premium.

Una decisión de valor

Estos equipos no son los más caros de sus marcas, pero sí los más inteligentes para el día a día escolar. Comunicación, autonomía, cámaras útiles y potencia suficiente para aplicaciones educativas y de inteligencia artificial. Esa es la filosofía de MediaTek: democratizar la tecnología.

El regreso a clases es el momento perfecto para recordar que comprar bien no significa gastar más, sino elegir el smartphone que realmente acompañará mejor a tus hijos en su vida escolar.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor