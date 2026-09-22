Qualcomm presenta los Snapdragon 8 Elite Gen 6 y 8 Elite Extreme Gen 6 para los próximos smartphones Android: así se diferencian y estos son los equipos que podrían usarlos

Qualcomm ha anunciado no uno, sino dos nuevos chipsets móviles insignia en su Snapdragon Summit anual: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el 8 Elite Extreme Gen 6.

Como sucesores del Snapdragon 8 Elite Gen 5 del año pasado, ambos chipsets han sido diseñados para reducir la dependencia de la memoria RAM (no hace falta ser un genio para adivinar por qué), y cada uno de ellos ofrecerá capacidades avanzadas de juegos y de inteligencia artificial autónoma para la próxima generación de teléfonos Android de gama alta (incluido, suponemos, el Samsung Galaxy S27 Ultra). Pero, ¿en qué (y por qué) se diferencian?

Qualcomm invitó a TechRadar a la Snapdragon Summit en Maui, Hawái, para conocer más sobre el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el 8 Elite Extreme Gen 6. A continuación te explicamos por qué el gigante estadounidense de los chips está lanzando dos chipsets insignia este año —y por qué uno de ellos lleva el apodo de "Extreme":

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¿Por qué son diferentes?

Como explicó Lekha Motiwala, directora sénior de Gestión de Productos de Qualcomm, a TechRadar en una sesión informativa: «Algunos fabricantes de equipos originales (OEM) buscan alcanzar la vanguardia tecnológica, mientras que otros buscan llegar a un público más amplio. Queremos ofrecer opciones y flexibilidad a los fabricantes de equipos originales».

“El 8 Elite Gen 6 es la siguiente generación del 8 Elite Gen 5. El 8 Elite Extreme Gen 6 se posiciona por encima de este como el nivel más alto, para permitir nuevas experiencias como juegos de nivel ultra, compatibilidad con códecs de video profesionales, etc. — Con el 8 Elite Extreme Gen 6, vamos más allá de lo que tradicionalmente hacemos [con nuestros chipsets insignia], de ahí la clasificación por niveles de este año.”

“El Snapdragon 8 Elite Gen 6 ofrece mejoras generacionales en todas las experiencias clave y está diseñado para impulsar la gama insignia principal”, agregó Ellie Fortin, portavoz sénior de relaciones públicas de Qualcomm.

"El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 se sitúa por encima del Snapdragon 8 Elite Gen 6 como nuestra plataforma Elite de nivel superior, demostrando liderazgo en IA, juegos y tecnologías avanzadas de plataforma, y está diseñado para impulsar los mejores y más ambiciosos dispositivos. El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 incluye todo lo que ofrece el Snapdragon 8 Elite Gen 6, además de capacidades adicionales y funciones avanzadas de IA. Ambos se fabrican en proceso de 2 nm de TSMC".

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¿En qué se diferencian?

El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (izquierda) y el Snapdragon 8 Elite Gen 6 (derecha) (Image credit: Qualcomm)

En cuanto a lo que Qualcomm quiere decir con «todo» en la declaración anterior, vayamos a los aspectos técnicos. Ambos chipsets cuentan con la versión más reciente de la CPU Oryon de la compañía, compuesta por dos núcleos Prime de hasta 5 GHz —una primicia mundial— y seis núcleos de rendimiento de hasta 4 GHz. Esta CPU también incorpora una Oryon Flex Cache de 16 MB, que, según Qualcomm, permitirá que los agentes móviles ejecuten cargas de trabajo exigentes sin ralentizarse.

La NPU Hexagon rediseñada de Qualcomm incorpora un nuevo Hexagon Element Accelerator que debería acelerar la velocidad con la que tu teléfono procesa los prompts de IA, independientemente del nuevo chipset que utilice. Por su parte, la NPU del 8 Elite Extreme Gen 6 cuenta con un 50 % más de Large Shared Memory que la NPU equivalente del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

¿Sigues conmigo? En cuanto a la nueva GPU Adreno, Qualcomm afirma que representa «el mayor salto generacional hasta ahora» y que ofrecerá mejoras importantes en el rendimiento gráfico y la eficiencia energética para los teléfonos equipados con el 8 Elite Gen 6 o el 8 Elite Extreme Gen 6. Sin embargo, este último se distancia todavía más de su hermano con algo llamado Adreno Neural Fusion, una tecnología de renderizado dedicada al gaming que utiliza IA para ofrecer gráficos mejorados y sesiones de juego más largas en títulos compatibles como Honkai: Star Rail, Diablo Immortal y War Thunder: Mobile.

Si a esto le sumamos tres núcleos de GPU dedicados a la IA, el 8 Elite Extreme Gen 6 parece preparado para hacer que los próximos mejores teléfonos gaming sean más capaces que nunca: "Estamos introduciendo los núcleos Adreno Matrix, que son exclusivos del 8 Elite Extreme Gen 6", explicó Motiwala a TechRadar. "Permiten ejecutar cargas de trabajo de IA dentro del propio pipeline de gráficos. El renderizado se vuelve más inteligente; [obtendrás] superresolución, generación de fotogramas... muchas de estas funciones ahora pueden ejecutarse dentro del pipeline de gráficos en lugar de trasladarse a la NPU y otras [partes del chipset]. Así tendrás una latencia mucho menor y un consumo de energía mucho más bajo".

Y, por último, ambos nuevos chipsets incorporan el ISP Qualcomm Spectra para mejorar la estabilización digital, el procesamiento de color y la detección de movimiento, pero solo los teléfonos equipados con el 8 Elite Extreme Gen 6 serán compatibles —o, mejor dicho, tendrán la capacidad de ser compatibles— con los códecs Advanced Professional Video (APV) y la captura de video en 8K a 60 fps.

Primeras impresiones

En otras palabras, es probable que el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sea el chipset preferido por los fabricantes de teléfonos Android que deseen destacar que sus próximos modelos insignia ofrecen lo mejor en funciones de inteligencia artificial, eficiencia de rendimiento y procesamiento de imágenes. Sin embargo, aún queda por ver si empresas como Samsung, Xiaomi y Oppo podrán realmente aprovechar toda esta potencia adicional.

En realidad, incluso el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la generación actual ofrece potencia más que suficiente para el 99 % de las tareas de un teléfono inteligente, y es casi seguro que eso también será cierto para el 8 Elite Extreme Gen 6 (la pista está en el nombre) y, de hecho, para el 8 Elite Gen 6 de especificaciones más bajas, ya que ambos son objetivamente más potentes que el chipset insignia del año pasado.

La conclusión clave aquí es que Qualcomm es consciente de las limitaciones de memoria que afectan a la industria tecnológica y, claramente, ha trabajado arduamente para acercar el procesamiento de IA al chipset con la línea Snapdragon de este año. Esto debería significar que, incluso si los próximos dispositivos insignia con Android llegan con capacidades de RAM más bajas que sus predecesores (véase el Google Pixel 11 Pro), su capacidad para procesar tareas de IA no se verá afectada negativamente; de creerle a Qualcomm, de hecho mejorará.

Básicamente, se trata de hacer más con menos. O tal vez más con más, pero no tanto "más" como podríamos haber esperado antes de la crisis de la RAM.

¿Qué teléfonos podrían ser compatibles?

El Motorola Signature 27 es el primer teléfono anunciado con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Image credit: Motorola)

Más allá del nuevo Motorola Signature 27, que es el primer teléfono anunciado con el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, todavía no contamos con información oficial sobre qué teléfonos utilizarán alguno de estos dos chipsets. Sin embargo, aquí hay una lista de los teléfonos de los que se rumorea que sus respectivos predecesores utilizan el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y que, por lo tanto, podrían lanzarse al mercado con el último chip Snapdragon de Qualcomm:

Samsung Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Plus

Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 9

Samsung Galaxy Z Flip 9

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Oppo Find X10 Ultra

Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10

Honor Magic 10 Pro

Honor Magic V7

RedMagic 12 Pro

RedMagic 12S Pro

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