La serie Phone (4a) junto a los nuevos Headphone (a) de Nothing llegan oficialmente a México
Después de su presentación oficial en Londres hace unos días, la nueva serie Phone (4a) y los nuevos Headphone (a) de Nothing llegan a México.
Diseño fuera de lo común: una evolución del ADN Nothing
La serie Phone (4a) supone una evolución del diseño característico de Nothing, donde la calidez humana y la ingeniería de vanguardia se fusionan.
El Phone (4a) Pro establece un nuevo referente de diseño con su cuerpo de una sola pieza de metal fabricado con precisión, superficies planas refinadas y un perfil delgado de solo 7.95 mm, convirtiéndose en el teléfono Nothing más delgado de la marca hasta la fecha. Su acabado metálico ofrece una sensación premium, mejor refrigeración con cámara de vapor y alta resistencia con certificación IP65, además de protección ante inmersiones ligerasEl artículo continúa a continuación
El Phone (4a) Pro integra su distintivo diseño transparente con la cámara y la Glyph Matrix en un cuerpo metálico, logrando un acabado elegante y sin fisuras. Disponible en plata, negro y rosa metálico, combina herencia y expresión contemporánea.
El Phone (4a) mantiene este lenguaje con nuevos tonos como azul transparente y rosa suave. Su diseño resalta elementos funcionales como la cámara central, la luz de grabación y la Glyph Bar, mientras revela su estructura interna.
Ambos dispositivos refuerzan durabilidad con materiales mejorados, chasis robusto y protección contra agua y polvo.
Fotografía Magistral
El Phone (4a) Pro lleva la fotografía a nuevas alturas. Equipado con una cámara principal Sony LYT700c de gran tamaño con estabilización óptica (OIS) y un lente teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3.5x y OIS, ofrece un zoom de hasta 140x: el mayor alcance jamás visto en un teléfono Nothing y una capacidad líder en su categoría dentro de la industria. Junto a un versátil ultra gran angular de Sony y una cámara frontal para selfies de 32 MP, captura desde paisajes espectaculares y retratos realistas hasta escenarios lejanos y exposiciones concurridas con una claridad inigualable. Impulsado por el TrueLens Engine 4, es compatible con fotos Ultra XDR y video 4K Ultra XDR, aplicando efectos HDR similares a Dolby Vision para obtener colores realistas, altas luces vibrantes y detalles envolventes.
El Nothing Phone (4a) ofrece un sistema de cámaras líder en su clase, que cuenta con una lente periscópica de 50 MP con zoom 3.5x y OIS, un sensor principal de 50 MP con OIS, un ultra gran angular Sony versátil y una cámara selfie gran angular de 32 MP. Captura cada detalle con un zoom de 0.6x a 70x, desde paisajes expansivos hasta retratos realistas. Impulsado por el motor insignia TrueLens Engine 4, el Phone (4a) aporta fotografía computacional de vanguardia con IA, incluyendo fotos Ultra XDR co-desarrolladas con Google, que mejoran las luces y sombras para un contraste natural, ahora también compatibles con fotos en movimiento y compartibles directamente en Instagram. Una experiencia de cámara totalmente reinventada incluye ajustes preestablecidos diseñados por expertos, ajustes profesionales finamente ajustables, Borrador de Fotos por IA para eliminar objetos no deseados y siete nuevas marcas de agua de Nothing para la expresión creativa.
Glyph evoluciona: notificaciones más inteligentes, menos distracciones
La interfaz Glyph se consolida como un lenguaje visual único que transforma la forma en que interactúas con tu smartphone. En el Phone (4a), la nueva Barra Glyph integra 63 mini-LEDs en zonas precisas, logrando una iluminación más brillante, uniforme y visible incluso bajo el sol. Además de funcionar como indicador inteligente para llamadas, mensajes o carga, también puede actuar como luz de apoyo para fotos y video, con patrones personalizables que combinan luz y sonido para una experiencia más expresiva.
El Phone (4a) Pro lleva esta experiencia aún más lejos con la nueva Glyph Matrix de 137 mini-LEDs, más grande y hasta el doble de brillante. Esta evolución permite notificaciones más detalladas, integración con Always-On Display y acceso a funciones como los Glyph Toys, todo sin necesidad de interactuar directamente con la pantalla. El resultado es una experiencia más intuitiva, personalizada y enfocada en lo esencial.
Nothing OS 4.1: simple, fluido y diseñado para ti
Nothing OS es una experiencia pensada para ser intuitiva, rápida y sin distracciones. Basado en Android 16, Nothing OS 4.1 presenta una interfaz más limpia con iconos rediseñados, pantalla de bloqueo renovada y un modo oscuro más profundo. La multitarea se optimiza con apps flotantes y ajustes rápidos personalizables, mientras que los widgets y herramientas como el AI Dashboard y Playground permiten un mayor control, personalización y creatividad en el día a día.
Además, incorpora notificaciones en vivo más inteligentes, animaciones más fluidas y mejoras en rendimiento general, haciendo cada interacción más natural. Con nuevas opciones de personalización, funciones enfocadas en el bienestar y actualizaciones garantizadas de 3 años de Android y 6 años de seguridad, Nothing OS evoluciona hacia una experiencia más inteligente, personal y eficiente.
Nothing AI: más inteligente, más personal
Nothing AI simplifica y potencia tu día a día con herramientas como Essential Search, que permite encontrar información al instante entre apps; Essential Memory, que adapta resultados según tu uso; y Playground, donde puedes crear tus propias herramientas sin código. Por primera vez, Essential Space se integra con la nube, permitiendo una experiencia fluida entre dispositivos y haciendo tu smartphone más intuitivo, organizado y personalizado.
Pantalla flagship
El Phone (4a) Pro eleva la experiencia visual con una pantalla AMOLED de 6.83” con resolución 1.5K, 144 Hz y hasta 5000 nits de brillo, ofreciendo una calidad Ultra HDR excepcional. Su respuesta táctil de 2500 Hz y atenuación PWM de 2160 Hz garantizan fluidez y comodidad, incluso en condiciones de poca luz, mientras que Gorilla Glass 7i aporta mayor resistencia.
El Phone (4a) integra una pantalla AMOLED de 6.78” con resolución 1.5K, 120 Hz y hasta 4500 nits de brillo, asegurando gran visibilidad en exteriores. Con alta precisión táctil, menor fatiga visual y protección mejorada, ofrece una experiencia inmersiva que complementa su diseño transparente y la Glyph Bar.
Batería y Potencia con Snapdragon serie 7
El Phone (4a) Pro está impulsado por Snapdragon® 7 Gen 4, ofreciendo mejoras significativas en CPU, gráficos e inteligencia artificial, junto con memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1 para un rendimiento rápido y fluido en todo momento. Su capacidad permite desde multitarea avanzada hasta gaming de alto rendimiento sin esfuerzo.
El Phone (4a) incorpora Snapdragon® 7s Gen 4, con mejoras en eficiencia y rendimiento frente a su generación anterior. Gracias a su motor de IA optimizado y arquitectura eficiente, ofrece una experiencia ágil en uso diario, multitarea y juegos.
Headphone (a): Colores vibrantes y 5 días de duración
Nothing presenta los nuevos Headphone (a), una propuesta de audio diseñada para una generación que busca tecnología con identidad. Disponibles en colores expresivos como rosa, blanco y negro, combinan un diseño distintivo con comodidad y ligereza, gracias a su estructura de 310 g y almohadillas transpirables que permiten usarlos durante todo el día.
Pensados para acompañarte sin interrupciones, ofrecen hasta 135 horas de batería (cinco días de uso) y carga rápida que brinda horas de reproducción en minutos. Su sistema de control intuitivo con botones físicos permite ajustar volumen, cambiar modos y navegar fácilmente, además de funciones como Channel Hop y disparador remoto de cámara.
En cuanto a experiencia, integran cancelación activa de ruido adaptativa, sistema de 3 micrófonos para llamadas claras, audio espacial inmersivo y resistencia IP52 para el uso diario. Todo se complementa con la app Nothing X, que permite personalizar el sonido y mantener el control total de la experiencia.
Precios y disponibilidad en México:
- Nothing Phone (4a):
- 8 + 128 GB: $8,999 MXN precio especial de lanzamiento: $7,999
- 8 + 256 GB: $9,699 MXN precio especial lanzamiento: $8,699
- 12 + 256 GB: $10,199 MXN precio especial lanzamiento: $9,199
- Nothing Phone (4a) Pro
- 12 + 256 GB: $12,499 MXN precio especial lanzamiento: $11,499
- Headphone (a)
- Precio regular: $3,999 MXN
- Precio lanzamiento: $3,499 MXN
Disponibilidad
- El Phone (4a) y los Headphone (a) estarán disponibles a partir del 19 de marzo.
- El Phone (4a) Pro llegará el 27 de marzo.
Todos los productos podrán adquirirse a través de mx.nothing.tech, Mercado Libre y Amazon México.