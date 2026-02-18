Nothing Phone (4a) se presenta el 5 de marzo con ambición de acercarse a la gama alta

Nothing programó la presentación de la serie Phone (4a) para el jueves 5 de marzo a las 10:30 GMT, con un evento en Central Saint Martins, Londres que se podrá seguir por nothing.tech; para la Ciudad de México la transmisión comenzará a las 04:30 AM del jueves.

En un comunicado en video, el CEO Carl Pei explicó que la compañía enfocará 2026 en pulir la serie (a) con el Phone (4a), buscando mejoras en materiales, diseño, pantalla y cámara para acercarla a una experiencia de referencia. Esto sugiere inversiones en calidad de construcción, calibración de pantalla y procesamiento de imagen, además de posibles optimizaciones en Nothing OS.

El adelanto sobre una “atrevida experimentación con el color” es relevante desde la perspectiva de producto: no solo cambia la paleta estética, sino que puede indicar nuevos acabados, tratamientos de materiales o variantes regionales que refuercen la diferenciación de marca. La presentación en Central Saint Martins será clave para evaluar si las mejoras son meramente cosméticas o suponen avances técnicos reales.

