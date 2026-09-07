OriginOS llega a la Serie Y de vivo con nuevas funciones de personalización e IA

¡Atención! Sobre todo si tienes o estás pensando en adquirir un nuevo smartphone de la serie Y de vivo, pues OriginOS llega oficialmente a estos dispositivos.

Esta interfaz hace que cada usuario tenga una experiencia de primer nivel en sus manos cada que interactúa con su dispositivo, ofreciendo varias características que facilitan sus acciones diarias.

Diseño : práctico, intuitivo y atractivo son las mejores palabras para describir lo que OriginOS ofrece en términos visuales a sus usuarios. Gracias a su diseño por capas y la respuesta rápida, todo se siente natural y envolvente. Las transiciones nítidas y suaves dan una sensación de fluidez, mientras que la información se mantiene clara y fácil de leer.

: práctico, intuitivo y atractivo son las mejores palabras para describir lo que OriginOS ofrece en términos visuales a sus usuarios. Gracias a su diseño por capas y la respuesta rápida, todo se siente natural y envolvente. Las transiciones nítidas y suaves dan una sensación de fluidez, mientras que la información se mantiene clara y fácil de leer. Funcionalidad : este sistema permite tener tu información ordenada y clara en todo momento, aprovechando el espacio que ofrece el mundo digital para no perder un solo detalle de lo que ocurre en la pantalla. Gracias a una simulación de física real, cada movimiento se siente natural y elástico, evitando una saturación de elementos y cortes bruscos.

: este sistema permite tener tu información ordenada y clara en todo momento, aprovechando el espacio que ofrece el mundo digital para no perder un solo detalle de lo que ocurre en la pantalla. Gracias a una simulación de física real, cada movimiento se siente natural y elástico, evitando una saturación de elementos y cortes bruscos. Personalización : cada usuario puede ordenar sus aplicaciones preferidas gracias a los controles flexibles. Además, la pantalla de bloqueo ofrece diferentes opciones para que tus fotografías cobren vida con su respuesta al movimiento, así como los diferentes estilos del reloj de bloqueo para que tu dispositivo refleje tu personalidad.

: cada usuario puede ordenar sus aplicaciones preferidas gracias a los controles flexibles. Además, la pantalla de bloqueo ofrece diferentes opciones para que tus fotografías cobren vida con su respuesta al movimiento, así como los diferentes estilos del reloj de bloqueo para que tu dispositivo refleje tu personalidad. Aplicaciones inteligentes: la Isla Origin es tu aliado más inteligente para aprovechar al máximo tu dispositivo, es una ventana flotante con actualizaciones en tiempo real, sugerencias útiles y estado del sistema. La edición inteligente de imágenes es una de sus mejores características, ya que te permite realizar acciones como borrado de personas y reflejos, así como movimiento mágico, para que cada una de tus imágenes quede perfecta.

(Image credit: vivo)

Más allá de estas características, funciones como el rendimiento y optimización de la batería, carga inteligente, seguridad y privacidad hacen de OriginOS el sistema operativo ideal para cualquier tarea.

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Para que no pierdas ningún beneficio que ofrece este sistema operativo, cabe resaltar que las herramientas y funciones de OriginOS varían dependiendo del almacenamiento del dispositivo:

6 GB: Cuenta con todas las funciones que ofrece OriginOS

4 GB: Únicamente ofrece las funciones Cutout, AI Retouch y Erase Manually.

Su llegada a la Serie Y demuestra el compromiso de vivo Smartphone por llevar lo mejor de la tecnología al público mexicano.