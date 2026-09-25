GrapheneOS, la versión de Android centrada en la privacidad, por fin llegará a un teléfono que no sea un Google Pixel

GrapheneOS funcionará con el Motorola Signature 27

Este será el primer teléfono que no sea de la serie Pixel en ser compatible con este sistema operativo

También se espera que algunos futuros teléfonos de Motorola sean compatibles con él

Debe ser muy difícil para un sistema operativo móvil convencer a los usuarios de que dejen Android o iOS, pero, al menos a pequeña escala, GrapheneOS parece estar lográndolo —y ahora es un poco más fácil de conseguir—.

Verás, este sistema operativo enfocado en la privacidad, que se ha desarrollado a partir del Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP), antes solo estaba disponible en los teléfonos Pixel —lo cual es un poco irónico, ya que probablemente atraiga a quienes quieren escapar del control de Google—. Pero ahora, por fin, también llega a un teléfono de Motorola.

El dispositivo en cuestión es el recién lanzado Motorola Signature 27. Se trata de un teléfono de gama alta, impulsado por el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, lo que lo hace aún más potente que modelos como los de la serie Samsung Galaxy S26. También cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas y cuatro cámaras traseras, por lo que está destinado a competir con los mejores teléfonos Android del mercado.

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Pero, a diferencia de la mayoría de esos rivales, podrás instalar GrapheneOS en él, tal como lo confirmó la cuenta de GrapheneOS X. De hecho, tal vez ni siquiera tengas que instalarlo, ya que al parecer también se planean versiones del teléfono que vendrán con GrapheneOS preinstalado en lugar de Android.

Sin embargo, no está claro cuándo será eso, ni siquiera cuándo saldrá a la venta el Motorola Signature 27, aunque el sitio web de Motorola en EE. UU. indica que se espera que sea en algún momento de noviembre.

La tienda de aplicaciones de GrapheneOS (Image credit: Future // Rob Dunne)

Ojalá sea el primero de muchos

Cuando finalmente salga al mercado, seguramente será costoso (aunque aún no se ha anunciado el precio), pero el equipo de GrapheneOS ha mencionado que también planea llevar su sistema operativo a algunos teléfonos futuros de Motorola, incluyendo posiblemente algunos modelos de gama baja.

Dicho esto, hay algunos problemas que resolver; el equipo había mencionado anteriormente (vía Android Police) que «se debe principalmente a cómo lo maneja Qualcomm. Los últimos modelos insignia con Snapdragon cuentan con las mejores características de seguridad. También necesitaremos que Motorola comience a pagarles para obtener actualizaciones más prolongadas en los modelos que no son insignia».

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En otras palabras, parece que el uso de este nuevo chipset, junto con el soporte de software a largo plazo, es la razón por la que el sistema operativo se está incorporando específicamente al Motorola Signature 27.

Aun así, es bueno ver que GrapheneOS se vuelve al menos un poco más accesible, y tal vez, si los chipsets anteriores eran un problema, podríamos empezar a verlo en otras marcas de Android una vez que lancen teléfonos con el nuevo chip de Qualcomm.

Probablemente este nunca llegue a ser un sistema operativo verdaderamente popular, pero al combinar la mayor parte de lo familiar de Android (incluido el acceso a Google Play Store si decides instalarlo) con mayores funciones de privacidad y seguridad —especialmente en lo que respecta a qué datos se comparten con Google y las aplicaciones—, es una alternativa muy prometedora a las grandes marcas para los usuarios más preocupados por la privacidad.

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