Qué es QNED MiniLED y por qué no basta con ver “4K” antes de comprar una TV

LG combina su propuesta QNED con retroiluminación MiniLED: una tecnología que busca dar más control a la luz detrás del panel LCD. La clave está en entender dónde se nota y qué otras especificaciones siguen importando.

La sopa de letras de las televisiones no ayuda a nadie

Comprar una TV se ha convertido en un ejercicio de traducción simultánea. OLED, QLED, QNED, MiniLED, HDR, VRR, AI… cada sigla promete una mejora decisiva y, sin embargo, dos modelos 4K del mismo tamaño pueden ofrecer experiencias muy distintas. El problema no es que la tecnología sea complicada; el problema es que muchas veces se explica como una lista de términos y no como una respuesta a una pregunta mucho más sencilla: ¿qué voy a ver mejor en mi sala?

QNED MiniLED es la respuesta de LG dentro del universo de pantallas LCD de gama más alta. No es OLED, ni pretende serlo. Su punto de partida es un panel LCD con una retroiluminación formada por LEDs más pequeños que los de un televisor LED convencional. Al poder colocar más fuentes de luz detrás de la pantalla, el fabricante puede dividir la iluminación en zonas más precisas y ajustar mejor qué partes de una escena deben verse brillantes y cuáles deben conservar profundidad.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Por qué MiniLED es importante cuando una escena se vuelve difícil

La diferencia no siempre salta a la vista con un menú blanco o un video de demostración. Se aprecia más en una película con luces de ciudad sobre un cielo oscuro, una cancha iluminada de noche o una escena HDR donde hay reflejos, sombras y color al mismo tiempo. Un buen sistema de atenuación local intenta que la retroiluminación acompañe esa información en lugar de elevar toda la imagen por igual.

Eso no elimina por completo las limitaciones de cualquier televisión LCD. El control de luz, la cantidad de zonas, el procesamiento y el contenido que reproduces siguen siendo relevantes. Por eso conviene desconfiar de una idea muy común: que el nombre MiniLED por sí solo garantiza el mismo resultado en todos los equipos. La tecnología abre posibilidades; la implementación de cada modelo es lo que termina definiendo la experiencia.

Dónde entra QNED en la propuesta de LG

En los modelos QNED MiniLED, LG suma a la retroiluminación una capa de color y procesamiento de imagen. La QNED81 de 55 pulgadas, por ejemplo, integra Dynamic QNED Color y procesador α7 AI 4K Gen9. Es una combinación pensada para quien busca entrar a MiniLED con un formato manejable para una sala o habitación y con herramientas de imagen, conectividad y sistema Smart TV actualizados.

La QNED9 de 75 pulgadas lleva la conversación hacia un perfil más exigente: procesador α9 AI 4K Gen8, Dolby Vision, 4K a 120 fps, VRR hasta 144 Hz y compatibilidad con funciones como FreeSync, ALLM y Game Optimizer. No son especificaciones que todos necesiten por igual, pero sí dan razones concretas para un comprador que alterna cine, deportes y consola. La QNED85 de 100 pulgadas propone otra clase de decisión: no se trata solamente de tener más diagonal, sino de convertir la pantalla en el centro visual de una sala grande con MiniLED, Precision Dimming Pro y Dynamic QNED Color Pro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El procesador sí importa, pero no es magia

Los procesadores α AI de LG participan en tareas como escalado a 4K, ajuste de brillo, análisis de género y optimización de imagen y sonido, según el modelo. Esto importa especialmente si una parte importante de tu consumo todavía llega en HD, Full HD o streaming con bitrate variable. Una TV 4K no puede inventar detalle real que no existe, pero un buen procesamiento puede hacer que material de menor resolución se vea más limpio y coherente en una pantalla grande.

La recomendación sigue siendo mirar el conjunto. Un procesador avanzado no compensa una mala ubicación frente a una ventana, una conexión pobre o una configuración de imagen mal elegida. Pero sí ayuda a que el panel, la retroiluminación y el contenido trabajen con un criterio más consistente.

Qué revisar antes de decidir

La primera pregunta es de espacio: 55 pulgadas y 100 pulgadas no son variantes intercambiables. Mide el muro, revisa la distancia de visualización y considera que una TV enorme puede ser espectacular para cine y deportes, pero necesita una sala que le permita respirar. Después viene el uso: si juegas en una consola de nueva generación o PC, busca especificaciones reales de frecuencia, VRR, ALLM y puertos HDMI; si tu prioridad son películas, Dolby Vision, FILMMAKER MODE y el manejo de luz merecen más atención.

QNED MiniLED tiene sentido para quien quiere una TV LCD capaz de combinar brillo, color y gran formato sin reducir la decisión a una sola sigla. LG ofrece en estas tres pantallas una forma clara de recorrer ese camino: QNED81 de 55 pulgadas para una entrada equilibrada; QNED9 de 75 pulgadas para quien necesita más músculo en cine y gaming; y QNED85 de 100 pulgadas para hacer del tamaño una experiencia. Lo importante es elegir por el uso que tendrás mañana, no por la etiqueta más larga en la caja.