NymVPN ya está disponible: aquí está todo lo que necesitas saber

NymVPN, la proclamada "VPN más segura del mundo", se lanzó en el Frontline Club de Londres el 13 de marzo.

Junto con la famosa activista y denunciante Chelsea Manning, el equipo de NymVPN presentó la versión oficial de NymVPN al público por primera vez.

El proveedor con sede en Suiza ingresa a un mercado abarrotado de las mejores VPN con un objetivo claro: revolucionar lo que cree que es una industria defectuosa, con el CEO de Nym, Harry Halpin, afirmando que "la privacidad digital está rota".

El cifrado de extremo a extremo "no es suficiente"

NymVPN tiene como objetivo resolver un área de la privacidad digital que a menudo se pasa por alto: la protección de metadatos.

Las redes privadas virtuales (VPN) existentes y otras herramientas de privacidad utilizan principalmente el cifrado de extremo a extremo para mantener su privacidad en línea. Básicamente, esta técnica codifica el contenido de su comunicación para evitar el acceso de terceros.

Sin embargo, explicó Halpin, incluso los mensajes encriptados dejan rastros, como con quién estás hablando y cuándo. Con tecnología avanzada como la IA, el monitoreo de metadatos es cada vez más fácil de realizar.

—Y eso es bastante peligroso —dijo Halpin—. "Como revelaron las filtraciones de [Edward] Snowden, si tienes suficientes metadatos, realmente no necesitarás el contenido".

Un enfoque novedoso: la mixnet

La necesidad de privacidad de los metadatos ha sido clara para algunos en la industria, ciertamente para aquellos que formaron el equipo de Nym detrás de la primera iteración de la mixnet, durante algún tiempo.

De hecho, la profesora de criptografía y ahora jefa de la oficina científica del Nym, Claudia Díaz, realizó un doctorado sobre redes mixtas, una teoría propuesta por el criptógrafo David Chaum en los años 80, entre 2000 y 2005.

En 2016, Chelsea Manning comenzó a trabajar en una forma de hacer que el navegador Tor y herramientas similares para preservar la privacidad fueran más seguras, mientras estaba en prisión por filtrar documentos clasificados del gobierno de EE. UU. a WikiLeaks. "Nos dimos cuenta de que la cantidad de computación que iba a ser accesible en la próxima década iba a hacer que fuera mucho más fácil para el análisis de tráfico poder descifrar el anonimato en toda la red".

En diciembre de 2017, Manning se reuniría con Halpin, ya que también estaba comenzando a considerar un sistema de este tipo para proteger mejor los metadatos. Avance rápido hasta 2025, NymVPN es la primera iteración de VPN con un sistema mixnet generador de ruido que afirma proteger estos pequeños, pero importantes, rastros digitales que todos dejamos atrás.

Como explicó con más detalle Ania Piotrowska, jefa de investigación de Nym, durante el lanzamiento del producto, la mixnet de NymVPN incluye tres componentes fundamentales:

Un sistema de enrutamiento multiservidor. Esto garantiza que su conexión se redirija a través de cinco saltos independientes, por lo que ninguna entidad debería poder vincular su dirección IP con su actividad.

Esto garantiza que su conexión se redirija a través de cinco saltos independientes, por lo que ninguna entidad debería poder vincular su dirección IP con su actividad. Tráfico de cobertura. La red genera tráfico aleatoriamente para dificultar el seguimiento de metadatos. Básicamente, busca ocultar sus patrones de comunicación dentro de una multitud ruidosa de tráfico falso de Internet.

La red genera tráfico aleatoriamente para dificultar el seguimiento de metadatos. Básicamente, busca ocultar sus patrones de comunicación dentro de una multitud ruidosa de tráfico falso de Internet. Mezcla de paquetes de datos. En el camino, los paquetes de datos se barajan para asegurarse de cubrir la marca de tiempo mientras se confunde el orden en que los paquetes de datos se mueven entre usted y el receptor.

Sin olvidar las viejas y buenas funciones de VPN

Si bien NymVPN busca diferenciarse de los competidores con su tecnología mixnet generadora de ruido, una red de servidores descentralizada y un sistema de pago anónimo basado en tokens, el proveedor no ha olvidado las características que los usuarios de VPN esperan en una aplicación VPN segura.

Totalmente de código abierto, las aplicaciones NymVPN están disponibles para todas las plataformas principales (Android, iOS, macOS, Windows y Linux). Incluyen un interruptor de apagado y funciones de prevención de fugas para garantizar que, si la conexión VPN se cae, sus datos permanezcan protegidos. En el momento de escribir este artículo, puede elegir entre 500+ operadores de servidores en 50+ países.

NymVPN ofrece dos modos para brindar flexibilidad entre protección y rendimiento. El modo Rápido, impulsado por un protocolo basado en Wireguard, es más adecuado para navegación, transmisión y uso compartido causales. Mientras que Anonymous (mixnet) es para cuando la privacidad es imperativa. (Image credit: Nym Technologies)

Todas las aplicaciones se basan en Rust, un lenguaje de codificación relativamente nuevo que se cree que es mejor para la seguridad y el rendimiento: ExpressVPN ha reescrito recientemente su protocolo interno Lightway en Rust.

El director de operaciones de NymVPN, Alexis Roussel, confirmó que el equipo también está trabajando en una opción de túnel dividido. Esto no solo le permitirá personalizar qué aplicaciones y sitios web se redirigen a través del túnel VPN, sino también decidir cuáles proteger con su modo de dos saltos AmneziaWG basado en Wireguard (el llamado modo rápido) y aquellos a través del modo Mixnet más privado (pero más lento).

¿El nuevo valor predeterminado para la privacidad de datos?

NymVPN puede estar dando sus primeros pasos en un mercado de VPN abarrotado, pero promete hacer olas para arreglar lo que el equipo cree que es una industria de privacidad digital defectuosa.

El objetivo final, sin embargo, es aún más ambicioso: NymVPN quiere convertirse en el nuevo predeterminado para la privacidad de los datos.

"Nym está comenzando con una sola aplicación VPN que permite a las personas de cualquier parte del mundo acceder y beneficiarse de las propiedades de privacidad de nuestra red", explicó Ania Piotrowska, jefa de investigación de Nym. "Pero la red abre la puerta a más integraciones que pueden proporcionar soluciones de privacidad de forma predeterminada en varias industrias, desde la atención médica hasta los servicios legales y las telecomunicaciones. Creemos que la privacidad es un derecho básico y queremos proporcionar una solución que sea accesible para todos en cualquier tipo de situaciones en línea".