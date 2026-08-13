Ya está disponible la actualización de agosto de Windows 11: aquí te presentamos tres razones para descargarla, entre ellas el inicio ultrarrápido de las aplicaciones

Ya se está lanzando la actualización de agosto de Windows 11

Ofrece una mayor velocidad de inicio de las aplicaciones gracias a una funcionalidad que antes solo estaba disponible en ciertos menús de Windows

También incluye una función inteligente para Acceso por Voz que reduce la interferencia del ruido de fondo, así como algunos ajustes para la búsqueda en Windows 11

Ya llegó la actualización de agosto de Windows 11, y aunque en su mayoría se trata de cambios menores, este nuevo parche incluye algunas novedades destacadas.

Una novedad importante es que Microsoft está ampliando una función lanzada anteriormente —un ingrediente secreto para acelerar los tiempos de inicio— para que abarque las aplicaciones en Windows 11. Esa es una buena noticia para el rendimiento general del sistema operativo, y además hay un par de otras mejoras interesantes.

Echemos un vistazo a ellas, y también resumiré algunos aspectos destacados del resto de las novedades que incluye el último parche de Windows 11 para quienes estén pensando en descargarlo.

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1. Inicio más rápido de las apps

(Image credit: Surface/Unsplash)

Una novedad clave es que ahora las aplicaciones se iniciarán más rápido en Windows 11, gracias a la ampliación de una función lanzada anteriormente llamada Perfil de baja latencia (LLP).

Windows Latest destacó el lanzamiento de esta función, que acelera considerablemente el inicio de las aplicaciones. Ten en cuenta que el LLP se estrenó en junio, pero solo se aplicaba a ciertas partes de la interfaz de Windows 11 (como el menú Inicio, por ejemplo, o el Centro de notificaciones), y ahora funciona para todas tus aplicaciones.

El LLP envía una señal al procesador cuando se inicia una aplicación (o un menú), solicitando un breve aumento de velocidad para que la aplicación en cuestión se cargue mucho más rápido. Si tienes abierto el Administrador de tareas al ejecutar una aplicación, verás que, al iniciarla, la CPU aumenta su velocidad durante uno o dos segundos, antes de volver a la normalidad una vez que el programa está en funcionamiento.

Ten en cuenta que esta función se está implementando de manera controlada, lo cual es normal para este tipo de características, ya que Microsoft está probando el terreno para asegurarse de que funcione según lo previsto. Esto significa que es posible que tengas que esperar un poco antes de poder usarla.

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(Aunque puedes forzar la activación de LLP en las aplicaciones utilizando un pequeño truco a través de una herramienta de configuración de Windows, no recomendaría este enfoque, y te aconsejaría simplemente esperar a que el lanzamiento se realice de manera natural. Podría haber una buena razón por la que tu PC haya sido excluida de esta función en particular).

2. Se ha mejorado el acceso por voz para filtrar el ruido de fondo

(Image credit: Future/Phil Iwaniuk)

La funcionalidad de voz integrada de Windows 11 (Voice Access) también recibe una mejora este mes con una nueva función llamada "Aislamiento de voz". Si se activa, filtra cualquier ruido de fondo, incluyendo las voces de otras personas, para que solo se capte tu voz. Microsoft nos informa (en las notas de lanzamiento de la actualización opcional de junio, que incluía este parche en versión preliminar) que se requiere un proceso de configuración para reconocer tu voz, pero solo tienes que hacerlo una vez.

Hay otra opción que simplemente elimina el ruido de fondo (cualquier sonido que no sea voz), la cual no requiere ninguna configuración. Para quienes deseen disfrutar de la experiencia completa de Aislamiento de voz, pueden acceder a la configuración en Ajustes de Acceso por voz > Mejorar el reconocimiento de voz.

3. Mejoras en la búsqueda de Windows

(Image credit: Shutterstock)

Microsoft sigue tomando medidas para que la búsqueda en Windows 11 sea más fácil de usar, y en esta actualización hay un par de novedades que valen la pena destacar. En primer lugar, nos informan que, al buscar aplicaciones, Windows manejará mejor los errores ortográficos; así que, si escribes mal el nombre del software que estás buscando, aún así debería aparecer en los resultados. Del mismo modo, al ingresar solo parte del nombre de una aplicación, también obtendrás resultados.

Además, al buscar una configuración de Windows 11, las opciones más útiles ahora deberían aparecer en los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Si bien se trata de ajustes menores, es evidente que Microsoft está avanzando para mejorar considerablemente la función de búsqueda, lo que incluye algunas optimizaciones importantes que están por llegar (como la eliminación de los resultados de la web).

¿Qué más hay de nuevo?

(Image credit: Future)

Otros cambios que trae la actualización de agosto para Windows 11 incluyen nuevos controles gestuales para los paneles táctiles de precisión, entre los que se encuentra la posibilidad de ajustar la velocidad predeterminada de los gestos de zoom y desplazamiento. En este último caso, también se aplica una aceleración de desplazamiento, de modo que cuanto más repitas el gesto, más rápido se vuelve el desplazamiento, lo que te permite recorrer rápidamente documentos largos o páginas web.

También ha regresado una función útil para las computadoras portátiles: la posibilidad de establecer un nivel a partir del cual se active el modo de ahorro de energía (en Configuración > Sistema > Energía y batería). Esta opción se había eliminado anteriormente porque Microsoft quería que la función de ahorro de energía se administrara por sí sola, pero los usuarios estaban confundidos sobre dónde había desaparecido y seguían queriendo contar con una configuración manual, así que ha regresado (por ahora).

También se han optimizado los widgets para que la pantalla de bloqueo muestre solo el clima de forma predeterminada (en lugar de múltiples widgets), y las insignias de notificación en la barra de tareas utilicen el color de acento de Windows en lugar de ser rojas (lo que las hace menos molestas).

Hay toda una serie de ajustes menores, entre ellos la compatibilidad de Windows Hello con sensores de huellas digitales externos y la incorporación de un «aviso de controles parentales» durante la configuración de Windows 11 que destaca las funciones de seguridad en línea para las familias.

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