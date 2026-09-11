Llegó la actualización de septiembre de Windows 11: estas son las tres características clave que hacen que esta actualización sea imprescindible

Mejoras en la capacidad de mover la barra de tareas

También hay nuevas opciones para ajustar el tamaño del menú de Inicio y un ajuste realmente útil para la función de búsqueda de Windows 11

Ya llegó la última actualización de Windows 11, y trae algunas novedades importantes para la interfaz del sistema operativo de escritorio.

Bleeping Computer destacó todas las novedades de la actualización de septiembre de 2026 para Windows 11, y hay tres aspectos principales que voy a resaltar aquí, antes de ofrecer un resumen general de algunos de los otros ajustes que Microsoft ha incorporado este mes.

Como siempre, algunas de estas funciones se están implementando de manera gradual, por lo que, aunque instales la actualización de septiembre hoy mismo, es posible que tengas que esperar un tiempo para que ciertas funcionalidades lleguen a tu PC.

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1. Una barra de tareas que se puede mover

(Image credit: Microsoft)

Gracias a la actualización de septiembre, por fin podrás mover la barra de tareas de Windows 11 de la parte inferior de la pantalla a la parte superior, o a los lados si lo prefieres (una opción que suelen querer usar quienes tienen un monitor ultraancho, ya que se adapta mucho mejor a esa relación de aspecto).

Esta es una función que siempre ha estado presente en Windows 10, pero que se eliminó para Windows 11 porque adaptarla resultaba más complicado de lo que podrías imaginar (o al menos eso nos dijo Microsoft).

Sin embargo, por fin Microsoft se ha puesto las pilas y ahora la barra de tareas se puede reubicar en Windows 11, aunque tengo la sensación de que esta será una de las funciones que tardará más en implementarse. Espero equivocarme en ese punto y que puedas disfrutar de esta función pronto si la has estado esperando con ansias durante los últimos cinco años.

También vale la pena señalar que aquí se introduce otra opción que permite reducir el tamaño de la barra de tareas, para que ocupe menos espacio en la pantalla en dispositivos con pantallas pequeñas.

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2. Ahora se puede ajustar el tamaño del menú Inicio

(Image credit: Unsplash)

¿Quieres un menú de Inicio más compacto? Tu deseo es una orden para Microsoft, ya que esta opción ahora se ha incorporado a la app de Configuración para el menú de Inicio. Puedes optar por un menú estándar (grande) o uno pequeño, en lugar de dejarlo en la configuración predeterminada «automática», en la que Windows 11 elige el tamaño por sí mismo según tu dispositivo. El problema de dejar que el sistema operativo decida es que, a veces, el menú aparece más grande en la pantalla de una computadora portátil, donde prácticamente ocupa todo el escritorio; por eso, en estos casos, ahora puedes elegir manualmente el menú de Inicio más compacto.

Además, con las opciones para eliminar secciones del menú de Inicio, ahora puedes reducir esta parte de la interfaz para que sea verdaderamente minimalista. Esta opción será más importante que la barra de tareas movible para muchas personas —incluido yo mismo— y es genial ver que ya se está implementando.

3. Mejoras en la búsqueda de Windows 11

(Image credit: Getty Images)

Otra ventaja destacada de la actualización de septiembre es que hay algunos cambios en la funcionalidad central de búsqueda de Windows 11, y el más importante es una nueva opción que te permite desactivar los resultados de la web en las búsquedas.

Cuando buscas un archivo en tu disco local, esos resultados de la web suelen ser un estorbo, así que para muchos será un alivio poder desactivarlos. Además de los resultados de la web (que se abren en Edge, con búsquedas en Bing, por supuesto), también puedes desactivar las sugerencias de Microsoft Store. Básicamente, se trata de una limpieza general de la búsqueda de Windows 11 que, francamente, ya se necesitaba desde hace mucho tiempo.

Otras características de la Actualización de septiembre de Windows 11

(Image credit: Windows/Unsplash)

También hay una mejora de rendimiento para el Explorador de archivos, ya que la página de inicio ahora carga más rápido, mientras que cambiar entre escritorios virtuales en Windows 11 también es más ágil.

Microsoft también ha realizado algunos ajustes para mejorar la confiabilidad, como garantizar que la información del historial de aplicaciones en el Administrador de tareas sea correcta y que interactuar con el panel Pantalla dentro de Configuración sea ahora más estable.

Además, Microsoft nos informa que hay algunos cambios de diseño: “Esta actualización introduce indicadores de progreso actualizados en Windows, lo que ofrece una experiencia más consistente y moderna durante el inicio, el inicio de sesión, el reinicio, el apagado y la instalación de actualizaciones”.

También vale la pena señalar que el extraño error del mouse que afectó a la versión preliminar de esta actualización de septiembre (la actualización opcional lanzada a finales de agosto) ya fue solucionado.

Aquí están ocurriendo bastantes cosas y, como señaló un usuario de Redditsvg: “Entonces, ¿qué queda para la [actualización] 26H2?”

La verdad es que no demasiado y, si has estado siguiendo las actualizaciones anuales de Microsoft, quizá recuerdes que 26H2 será una actualización muy pequeña que no hará gran cosa. De hecho, algunas personas se preguntan por qué Microsoft no guardó estas interesantes novedades de interfaz para 26H2, considerando que llegará el próximo mes.

La razón probablemente sea que Microsoft quiere asegurarse de que 26H2 funcione de la manera más fluida posible (sin incluir cambios importantes). Aunque, siendo justos, como ya se mencionó, debido al proceso de implementación, muchas personas de todos modos no recibirán las nuevas opciones del menú Inicio ni la posibilidad de reposicionar la barra de tareas hasta octubre (o posiblemente después).

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