Microsoft por fin dejará de insistirte en que hagas una copia de seguridad de tus archivos en OneDrive en Windows 11

Microsoft ha modificado la forma en que funcionan las copias de seguridad de OneDrive

Microsoft ha introducido un cambio muy bien recibido en OneDrive para Windows 11

Ahora es posible desactivar de forma permanente los avisos que invitan a utilizar el servicio de copia de seguridad

El cambio ha tenido una buena acogida entre la mayoría de los usuarios en línea

Desde hace años ha habido quejas al respecto, pero Microsoft finalmente ha cedido y ha decidido dejar de insistirle a los usuarios para que hagan copias de seguridad de sus archivos en OneDrive: ahora estas alertas se pueden desactivar de forma permanente con un botón para desactivar la copia de seguridad.

Como lo señaló Windows Latest, esta medida va a complacer a los usuarios que no tienen intención de usar OneDrive para almacenar sus archivos y prefieren no recibir recordatorios ocasionales de su sistema operativo sobre esta opción.

El cambio parece estar vinculado a la última versión estable de Windows 11 25H2. Anteriormente, si no querías seguir adelante con la sincronización de OneDrive, solo podías elegir «Recordarme más tarde» o «Recordarme en 3 días», y el mensaje eventualmente volvía a aparecer.

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Es algo que vemos ahora en la mayoría de los programas, y es lo que Windows Latest denomina acertadamente «patrones oscuros»: decisiones de interfaz diseñadas para empujar a los usuarios hacia una opción determinada, incluso si no están seguros de ella.

En la dirección correcta

La reacción en Reddit ha sido mayoritariamente positiva, y el sentimiento general de los comentarios sugiere que este cambio era muy esperado. «Yo, por mi parte, dejé de usar Windows por completo», comenta un usuario en el hilo.

Varios participantes en la discusión de Reddit dicen que ya han abandonado Windows 11 y se han cambiado a Linux o macOS, no solo por el tema de OneDrive, sino también por otros problemas como la administración de la memoria y las preocupaciones sobre la privacidad.

Desde hace muchos años, Microsoft ha estado tratando de imponer OneDrive y sus otras aplicaciones relacionadas con Windows a los usuarios de su sistema operativo de escritorio, pero parece que finalmente se ha dado cuenta de que esto podría estar haciendo más daño que bien.

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Hay que reconocerle a Microsoft que, en gran medida, ha cumplido su promesa de abordar las principales quejas que los usuarios han tenido sobre Windows 11 en los últimos meses, aunque muchas de las mejoras deberían haberse implementado hace mucho tiempo.

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