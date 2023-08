Reseña de Mullvad VPN

No desbloquea Netflix, iPlayer, Prime Video, Disney Plus

Las aplicaciones de Mullvad no son las mejores, y no nos desbloqueó mucho, pero la transparencia de esta VPN y su enfoque único en preservar tu privacidad supera a casi todos los demás. Además, las velocidades son excelentes.

Mullvad es una VPN con sede en Suecia que no se limita a hablar de proteger tu privacidad, sino que realmente hace algo al respecto.

La empresa no te pide tu dirección de correo electrónico, tu nombre ni ningún dato personal para registrarte. Sólo tienes que hacer clic en un botón para generar un número de cuenta único y listo.

Puedes pagar en efectivo, Bitcoin o Bitcoin cash, asegurándote de que la empresa no sabe casi nada de ti. Si no necesitas ese nivel de anonimato, también puedes pagar mediante métodos convencionales, como tarjeta, PayPal, transferencia bancaria, Monero, Swish, Giropay, transferencia Eps, Bancontact, iDEAL y Przelewy24.

El servicio principal de Mullvad está absolutamente repleto de tecnología respetuosa con la privacidad. Por ejemplo, sólo utiliza los protocolos OpenVPN y WireGuard, y dispone de altos niveles de cifrado mediante certificados AES-256 GCM o RSA de 4096 bits con SHA512. Además, también hay múltiples capas de DNS y protección contra fugas IPv6, se obtiene una variedad de opciones de sigilo para eludir el bloqueo VPN, soporte de reenvío de puertos está integrado, y la lista continúa.

La red tiene un tamaño razonable. Puede que Mullvad "sólo" tenga más de 650 servidores (NordVPN tiene más de 5.000), pero son compatibles con P2P y están bien distribuidos en 70 ubicaciones y 52 países.

La empresa tiene sus propias aplicaciones para Windows, Mac, Android, iOS y Linux, así como una extensión para Firefox, y puedes conectar hasta cinco dispositivos simultáneamente.

Por lo general, es inteligente ser escéptico sobre lo que las aplicaciones están haciendo en segundo plano, pero puedes relajarte un poco con Mullvad, ya que son más transparentes que la mayoría. Sus aplicaciones no solo son de código abierto, por lo que cualquiera puede comprobar el código, sino que también han sido auditadas externamente en 2020 y a finales de 2022.

¿Qué hay de nuevo?

Los túneles de resistencia cuántica de Mullvad han abandonado la fase experimental y ya están listos para su uso completo en sus aplicaciones de escritorio. Su objetivo es proteger el tráfico frente al descifrado, incluso por ordenadores cuánticos ultrapotentes. Claro que estos ordenadores superpotentes aún no existen, pero la preocupación es que los gobiernos puedan registrar el tráfico ahora con la esperanza de descifrarlo dentro de diez o veinte años.

También hay un montón de pequeños ajustes y optimizaciones de las aplicaciones que puedes ver ahora mismo. Las aplicaciones móviles tienen nuevos bloqueadores de contenido para juegos de azar y contenido para adultos. La aplicación para iOS recuerda la última cuenta desde la que se cierra la sesión y ahora hay un cuadro de búsqueda en la lista de ubicaciones del escritorio. También hay más cosas, como notificaciones de aplicaciones con consejos adicionales para solucionar problemas.

La empresa ha eliminado el reenvío de puertos. En una entrada del blog se explicaba que se había abusado con frecuencia de esta función para alojar contenidos no deseados y servicios maliciosos, lo que provocaba listas negras de IP y otros problemas.

Mullvad informa de que la policía sueca le entregó una orden de registro en abril de 2023. Su intención era confiscar los ordenadores, pero Mullvad argumentó que esto sería ilegal según la legislación sueca, que dice que debe haber una expectativa razonable de que se encontrará información relevante.

La empresa explicó: ''Después de demostrar que nuestro servicio funciona así y de que la policía consultara al fiscal, se marcharon sin llevarse nada y sin ninguna información de los clientes''.

Ni siquiera la policía, armada con una orden de registro, cree razonable pensar que los servidores VPN de Mullvad tengan información útil sobre los usuarios. Es un respaldo impresionante a las credenciales de no registro de Mullvad.

Precios

Mullvad ofrece una gran variedad de formas de pago

El precio es extremadamente sencillo: 5 dólares al mes y, bueno, eso es todo. No hay descuentos por contratos a largo plazo, no se duplica el precio al final del primer plazo; son sólo 5 euros al mes. Es la mitad del precio que pagarás por la facturación mensual con algunos proveedores, y más barato que muchos planes anuales. Aún mejor, Mullvad ofrece un 10% de descuento si pagas con criptomoneda.

Sin embargo, si estás dispuesto a suscribirte durante más tiempo, puedes ahorrar mucho dinero en otro sitio. Por ejemplo, Private Internet Access cuesta sólo 2,03 dólares al mes durante el primer periodo de su plan de tres años, una fracción del precio.

Sin embargo, Mullvad destaca por su procedimiento de reembolso. No sólo tiene una garantía de devolución del dinero de 30 días, sino que también puede devolver el pago de Bitcoin en algunas situaciones. Hay complicaciones potenciales (la página de ayuda sobre reembolsos tiene más información), pero aún así es mejor que el "no se admiten reembolsos de Bitcoin" que vemos en la mayoría de los proveedores.

Mullvad lo hace muy bien en el frente de la privacidad en comparación con las VPN rivales

Privacidad

Entender la política de registro de una VPN es a menudo un verdadero reto, pero de nuevo, Mullvad es diferente, explicando los detalles en una excelente página de política.

La empresa explica que no se registran los tiempos de conexión, las direcciones IP, las solicitudes de DNS, el tráfico ni nada que pueda utilizarse para vincular una acción a una cuenta específica.

Mullvad respalda sus afirmaciones sobre privacidad con una auditoría de la infraestructura de 2021 y una auditoría del servidor VPN de 2022, en ninguna de las cuales se encontró señal alguna de registro o filtración.

La empresa proporciona sus propios servidores DNS autorizados para una garantía de privacidad adicional y, lo has adivinado, también han superado recientemente una auditoría independiente.

Podríamos mencionar la exhaustiva auditoría 2020 Cure53 de sus aplicaciones (ya de código abierto) para ordenadores de sobremesa y móviles, pero bueno, ya te haces una idea. Mullvad no le pide que se fíe por completo de lo que dice; hay pruebas detalladas y recopiladas de forma independiente disponibles de forma gratuita para que cualquiera pueda comprobarlas.

La instalación es muy sencilla, lo cual siempre se agradece

Configuración

Empezar a usar Mullvad es tan fácil como generar un número de cuenta y comprar algo de tiempo (se admiten tarjetas, PayPal, Bitcoin y otros métodos de pago, como ya se ha mencionado).

Una completa página de descargas nos dirigió al cliente para Windows, pero también incluía enlaces a las aplicaciones para Mac, Linux, iOS y Android, la última versión beta, la extensión para Firefox y los archivos de configuración de WireGuard y OpenVPN de Mullvad.

Cogimos e instalamos el cliente de Windows en unos segundos. Lo activamos introduciendo nuestro número de cuenta (Mullvad no requiere nombres de usuario ni contraseñas) y ya estaba listo para funcionar.

La interfaz de Mullvad parece inteligente, pero toma algunas decisiones de diseño extrañas

Interfaz

Mientras que algunas aplicaciones VPN se ven y se sienten muy diferentes en todas las plataformas, Mullvad adopta un enfoque más unificado. Tanto si usas Windows, Android, dispositivos Apple o Linux, cada aplicación es casi idéntica, con poco más que unos pocos ajustes que varían entre versiones.

Las aplicaciones tienen un aspecto limpio, con un panel de colores, un mapa que destaca tu ubicación actual y un botón para asegurar mi conexión.

Si pulsas el nombre de la ubicación, podrás elegirla de una lista de países y ciudades. Aunque Mullvad ha añadido recientemente un cuadro de búsqueda en algunas plataformas, éste es sorprendentemente básico, sin tiempos de ping, indicadores de carga del servidor, opciones de ordenación o Favoritos para simplificar el acceso a las ubicaciones más utilizadas.

Las aplicaciones tampoco tienen la opción "Más rápido" para seleccionar automáticamente el servidor más cercano. Debes seleccionarla tú mismo.

Lo que sí hay es una opción inusual para filtrar la lista y mostrar sólo los servidores propiedad de Mullvad. Esto reduce las opciones a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Aunque sólo hay nueve países disponibles, puede mejorar su seguridad, ya que sólo Mullvad tiene acceso completo a esos servidores.

Sea cual sea la ubicación que elijas, Mullvad no pierde el tiempo para conectarte. WireGuard tardó un par de segundos en conectarse. Incluso OpenVPN estaba listo en alrededor de seis a ocho segundos. Eso es menos de la mitad del tiempo que vemos con algunas aplicaciones.

Mullvad ofrece una buena gama de ajustes y opciones de configuración

Características y ajustes

Las aplicaciones de Mullvad pueden parecer pequeñas y simples, pero hay una sorprendente cantidad de funcionalidad escondida debajo.

Por ejemplo, Mullvad no tiene una única función de bloqueo de anuncios. Las aplicaciones de escritorio e iOS te permiten bloquear por separado anuncios, rastreadores o malware, y (como novedad en el escritorio desde nuestro último análisis) también puede filtrar contenido para adultos o relacionado con el juego.

Otras VPN afirman tener una tecnología similar, pero rara vez te dicen nada sobre qué es o cómo funciona. Como siempre, Mullvad es mucho más transparente. El sitio Github de la compañía enumera todas las listas de bloqueo que utiliza, e incluso puedes verlas, ver qué sitios bloquea y cuáles no.

La compatibilidad con Split Tunneling para escritorio y Android permite especificar las aplicaciones que no utilizarán la VPN. Es una buena noticia para las aplicaciones no tan sensibles que no funcionan correctamente cuando la VPN está activa (servicios de streaming para tu propio país, por ejemplo).

La VPN multisalto es otra función para ordenadores de sobremesa y Android que enruta tus conexiones a un servidor Mullvad en primer lugar, saliendo de la VPN desde otro servidor. Esta función funciona bien, pero es difícil de encontrar. Ni siquiera sabrás que existe a menos que navegues por los Ajustes de OpenVPN y actives el Modo Puente (y, no, a nosotros tampoco se nos ocurriría hacerlo).

Sin embargo, la mayoría de los ajustes de la aplicación son más sencillos. Puedes optar por iniciar la aplicación y/o conectarte cuando se inicie el dispositivo; activar o desactivar las notificaciones; activar un interruptor de corte para bloquear el tráfico de Internet si la VPN se cae; y utilizar un servidor DNS personalizado.

Es más configurable que muchas aplicaciones, aunque faltan algunas funciones. En concreto, nos gustaría poder conectarnos automáticamente al acceder a redes o tipos de redes concretos. Pero incluso aquí, Mullvad tiene un argumento decente de por qué es mejor prescindir de esto - la compañía sugiere que la función es un riesgo de seguridad porque los hackers podrían configurar una red con el mismo nombre y su dispositivo podría conectarse automáticamente.

Los expertos pueden utilizar la interfaz de línea de comandos con gran efecto, sin duda

Las aplicaciones de escritorio tienen otro extra inusual para expertos: una interfaz de línea de comandos muy flexible, que permite crear scripts para ajustar la configuración, conectarse a las ubicaciones elegidas, ver el estado o desconectarse automáticamente. Esto será demasiado complicado para la mayoría de la gente, pero si quieres hacer algo avanzado, como crear un script que se conecte automáticamente a Mullvad antes de iniciar una aplicación específica, puede ser muy útil.

Mullvad hace un buen trabajo en el frente de apoyo, pero los principales proveedores lo hacen mejor

Soporte

Si encuentras problemas en las aplicaciones de Mullvad o no puedes resolver algo, puedes consultar el Centro de Ayuda de Mullvad. Hay una cantidad decente de contenido, la mayoría con información realmente útil, pero no llega a la altura de ExpressVPN o NordVPN.

Por desgracia, los artículos no están bien organizados. El Centro de Ayuda no muestra los artículos que probablemente necesites primero. Los artículos más comunes que podrías necesitar leer no están en la pantalla de inicio y no se pueden encontrar cuando realizas una búsqueda. Puede que tengas que buscar la información que necesitas, e incluso si la encuentras, los artículos suelen presuponer un alto nivel de conocimientos técnicos.

Tampoco hay chat en directo, pero Mullvad permite a los usuarios ponerse en contacto con el servicio de asistencia desde sus aplicaciones o por correo electrónico. Hicimos una pregunta y recibimos una respuesta amable y servicial (mucho mejor que la del sitio web) en 90 minutos. Eso no puede competir con los dos o tres minutos de espera que solemos ver con el chat en directo de los principales proveedores, pero también es mucho mejor que las más de 12 horas que a menudo nos dejan esperando en otros sitios. Así que, en nuestra opinión, Mullvad ofrece un nivel de asistencia aceptable.

Mullvad no lo hizo bien a la hora de desbloquear contenidos, fallando en la mayoría de nuestras pruebas de streaming

Pruebas

Nuestras pruebas de rendimiento comenzaron con una mirada de cerca al interruptor de corte de Mullvad. Cerramos por la fuerza las conexiones OpenVPN y WireGuard de varias maneras, pero la aplicación manejó cada situación perfectamente. Mostró inmediatamente un mensaje de "Reconexión" alertándonos del problema, bloqueó nuestra conexión a Internet para evitar cualquier fuga de IP, y siguió con una notificación de "Asegurado" cuando la conexión se restableció segundos después.

En la mayoría de los casos, el interruptor de corte sólo te protege si la conexión se cae durante una sesión, pero existe una opción aún más segura. Activa el "modo de bloqueo" y no podrás acceder a Internet hasta que te hayas conectado a Mullvad VPN. No siempre es cómodo, pero te garantiza que siempre estarás protegido. Puede que merezca la pena activarlo cuando estés de vacaciones, por ejemplo, y sólo te conectes a través de redes Wi-Fi desconocidas y no fiables.

Mullvad sólo admite dos protocolos, pero cuando son el versátil OpenVPN y el superrápido WireGuard, probablemente sea suficiente. Echamos un vistazo a la implementación OpenVPN de Mullvad para confirmar sus capacidades de seguridad, y las noticias eran buenas. Utiliza el último TLS 1.3 en el canal de control (muchos proveedores todavía utilizan 1.2), y el sólido AES-256-GCM para el canal de datos.

Mullvad obtiene puntos extra por usar una versión reciente de OpenVPN que sólo tiene cuatro meses en el momento de la revisión. Hemos visto muchas aplicaciones que utilizan versiones de hace más de un año, lo que significa que se están perdiendo un montón de parches y actualizaciones.

El sitio web de Mullvad no hace grandes afirmaciones sobre el desbloqueo de servicios de streaming, y nuestras pruebas demostraron por qué. Mullvad no sólo no nos permitió acceder a Netflix del Reino Unido, Australia, Canadá y Japón, sino que tampoco pudo desbloquear BBC iPlayer, Amazon Prime Video o Disney Plus.

Tuvimos más suerte con algunos servicios regionales. Mullvad desbloqueó ITV y Channel 4 del Reino Unido, junto con 9Now de Australia, aunque falló con 10 play. Por lo tanto, existe la posibilidad de que tenga algún valor para ti, pero la mayoría de los proveedores ofrecen resultados de desbloqueo mucho mejores. ExpressVPN, NordVPN, Private Internet Access, ProtonVPN, PureVPN y Surfshark obtuvieron la máxima puntuación en sus últimos análisis.

Es una historia muy diferente con la privacidad. Comprobamos las aplicaciones de escritorio y móviles de Mullvad en busca de fugas DNS utilizando DNSLeakTest.com, DNSLeak.com y otros sitios de pruebas. Resultaron estar libres de fugas en todas las situaciones.

Hubo más buenas noticias en nuestras pruebas de ubicación de servidores. Algunos proveedores utilizan mucho las ubicaciones virtuales. Estos servidores devuelven IPs para un país pero pueden estar alojados en un lugar diferente mucho más lejos. Esto puede dar lugar a velocidades mucho más lentas de lo que cabría esperar. Comprobamos una muestra de ocho ubicaciones de Mullvad y todas estaban en o muy cerca de sus países declarados.

Mullvad afirma que bloquea anuncios, rastreadores y malware, pero ¿hasta qué punto es eficaz? Descubrimos que el servicio bloqueaba un razonable 74% de 156 rastreadores comunes (la mayoría de las VPN llegan al 70-90%). También nos mantuvo alejados del 99% de las 379 URL maliciosas de nuestras pruebas, un resultado excelente. Consiguió una puntuación del 90% en el bloqueo de anuncios, mientras que la media de otros es del 40-90%. Deberías tener un antivirus decente para estar realmente seguro, pero el bloqueo de amenazas de Mullvad es una segunda capa de protección muy útil.

Usamos el inspector de privacidad Blacklight para escanear sitios web en busca de rastreadores integrados de Google, redes sociales y otros sitios. La mayoría de los sitios de proveedores de VPN tienen de uno a cinco de estos, pero Mullvad no tiene ninguno, cero, nada en absoluto.

El sitio de escaneo de aplicaciones para Android εxodus emitió un veredicto aún más impresionante. También descubrió que Mullvad no tenía rastreadores y sólo requería cuatro permisos. Los competidores suelen requerir de una a cinco bibliotecas de seguimiento y necesitan de diez a veinte permisos.

Las noticias sólo mejoraron en nuestras pruebas de velocidad, con conexiones Mullvad Reino Unido golpeando un sorprendente 300-530Mbps para OpenVPN. Eso es de dos a tres veces más rápido que lo que vemos con algunos competidores.

Al cambiar a WireGuard, Mullvad aceleró aún más hasta los 660-900Mbps. No puede igualar a IPVanish, NordVPN o Windscribe, que han superado los 950 Mbps en pruebas recientes, pero es increíblemente rápido y debería ser suficiente incluso para los usuarios más exigentes.

Reseña de Mullvad: Veredicto final

Aunque la aplicación de Mullvad no tiene muchas funciones, apenas nos ha desbloqueado nada y sólo tiene un soporte básico, hay muchas cosas que nos gustan. Puedes abrir una cuenta sin entregar ningún dato personal, las velocidades son excelentes, los planes mensuales cuestan la mitad que los de algunos competidores y un motor VPN de primera calidad protege tu privacidad en todo momento. Si te interesa más el anonimato que el desbloqueo, Mullvad podría ser una opción muy inteligente.