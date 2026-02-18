El PhantomMode de PrivadoVPN llega a iOS para evitar que las aplicaciones te espíen: aquí tienes todo lo que necesitas saber y cómo configurarlo

PhantomMode de PrivadoVPN se ha lanzado en dispositivos iOS, tras haber sido exclusivo para Android.

Esta herramienta evita que las aplicaciones envíen datos a rastreadores de terceros y filtra los anuncios.

Además de PhantomMode, PrivadoVPN también ha mejorado la experiencia de inicio de sesión para las personas que se enfrentan a restricciones de su proveedor de servicios de Internet, aunque por el momento no está claro cómo lo han conseguido.

PrivadoVPN ha lanzado discretamente una importante actualización para su aplicación para iPhone y iPad, incorporando por primera vez su función de privacidad «PhantomMode» a iOS.

Esta herramienta, que antes era exclusiva para usuarios de Android, está diseñada para bloquear rastreadores ocultos y anuncios a nivel del sistema.

Aunque las mejores VPN son esenciales para cifrar el tráfico de Internet y ocultar la dirección IP, suelen dejar de proteger al usuario en el momento en que se pulsa «desconectar».

PrivadoVPN afirma que PhantomMode resuelve esta deficiencia al funcionar como un filtro en segundo plano «siempre activo». Según las notas de la actualización, la función «evita que la información personal se envíe a terceros filtrando los rastreadores, bloqueando los anuncios y deteniendo la actividad de red específica de las aplicaciones».

Para el usuario medio de iPhone, esto significa que su dispositivo podría dejar de enviar datos a empresas de marketing incluso cuando no esté enrutando su tráfico a través de un servidor seguro en otro país.

Al cortar estas solicitudes en el origen, la función también puede, en teoría, ahorrar datos móviles y mejorar la duración de la batería al reducir la actividad en segundo plano.

Además de PhantomMode, PrivadoVPN también ha «optimizado el proceso de inicio de sesión para los usuarios que se enfrentan a restricciones de red de los proveedores de servicios de Internet». Sin embargo, en el momento de redactar este artículo, no está claro qué medidas ha tomado el proveedor para habilitar esta función.

Privacidad más allá del túnel

Ya consideramos a PrivadoVPN como la mejor VPN gratuita, y ahora los usuarios de iPhone con un plan de pago pueden disfrutar de aún más ventajas (Image credit: PrivadoVPN Free)

El sistema operativo de Apple siempre ha sido más restrictivo que Android en lo que respecta a los procesos en segundo plano y la interferencia de las aplicaciones. La mayoría de los bloqueadores de anuncios de VPN, como Threat Protection de NordVPN o CleanWeb de Surfshark, suelen depender del túnel VPN activo para filtrar las solicitudes de DNS.

El enfoque de PrivadoVPN con PhantomMode parece diferente, ya que ofrece un control granular sobre qué aplicaciones pueden acceder a Internet. La función permite a los usuarios «detener la actividad de red específica de una aplicación», actuando eficazmente como un firewall.

Esto es especialmente útil para evitar que aplicaciones específicas «llamen a casa» o consuman datos en segundo plano sin su permiso.

¿Qué tan bien funcionará PhantomMode?

Si bien esta actualización iguala las ofertas de PrivadoVPN para Android e iOS, será interesante ver cómo funciona la función dentro del «jardín amurallado» de Apple.

Las estrictas reglas de sandboxing de Apple a menudo dificultan que una aplicación supervise o bloquee la actividad de red de otra sin utilizar un perfil VPN ficticio local, una solución habitual para los bloqueadores de contenido en los dispositivos.

Aún no hemos podido poner a prueba PhantomMode en iOS, aunque lo tendremos en cuenta en un futuro próximo. Por ahora, los usuarios de iPhone pueden probar la función por sí mismos actualizando su aplicación PrivadoVPN a la última versión a través de la App Store. Una vez actualizada, todo lo que hay que hacer es:

Abre PrivadoVPN.

Toca el menú lateral "Preferencias".

Activa o desactiva tus ajustes preferidos en la sección "Modo fantasma".

A partir de aquí, la configuración seleccionada se ejecutará en segundo plano en su dispositivo. Por lo tanto, no es necesario que haga nada más para ver los resultados.

¿Qué otras funciones le gustaría que PrivadoVPN (u otras VPN) incorporaran a iOS? Deje un comentario a continuación.