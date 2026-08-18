¿Quieres tener los controles de Sonos en la pantalla de bloqueo de tu iPhone? Por fin han regresado a iOS; aquí te explicamos cómo activarlos

La app de Sonos para iOS ahora es compatible con Live Activities y Dynamic Island

Los controles permanecen en pantalla durante 15 minutos después de que se detenga la reproducción

Las portadas de los álbumes y la compatibilidad total con Watch y CarPlay estarán disponibles pronto

Sonos ha actualizado su aplicación para iPhone para que sea compatible con Live Activities y Dynamic Island. En una publicación en el subreddit r/sonos, Liz, de Sonos, dice: "Nos emociona poder traer de vuelta por fin el control de Sonos desde la pantalla de bloqueo de iOS, pero de una forma totalmente nueva gracias a Live Activities de iOS. Sabemos que esta es una función muy solicitada, esperada y necesaria, y estamos ansiosos por que la prueben".

La función está desactivada de forma predeterminada, pero puedes habilitarla en la última versión de la app yendo a Cuenta > Preferencias de la app > Actividad en vivo.

Una vez que hayas activado la función, simplemente inicia la reproducción y cierra la app. La Actividad en vivo mostrará el grupo de altavoces actual o la habitación en la que reprodujiste audio por última vez, y te brindará controles de volumen y reproducción. Esos controles serán visibles cuando tu teléfono esté bloqueado, pero deberás usar Face ID, Touch ID o un código de acceso para desbloquear el dispositivo y cambiar la reproducción.

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Para que la Actividad en vivo desaparezca, simplemente deslízala fuera de la pantalla.

Lo que falta en la compatibilidad de Sonos con Live Activities

Esto es lo que verás cuando toques la interfaz de Sonos en la Dynamic Island de tu celular (Image credit: Sonos)

Algunas funciones aún no se han implementado. La app de Sonos todavía no admite carátulas de álbumes en la Actividad en vivo, aunque Liz dice que «se están explorando formas alternativas de mejorar la experiencia de la pantalla de bloqueo».

Las Actividades en vivo también se utilizan en el Apple Watch y con CarPlay, pero Sonos aún no ha implementado la función para esas plataformas. Esto significa que la Actividad en vivo aparecerá en tu Apple Watch o en las pantallas de tu auto, pero los controles en pantalla no funcionarán.

Si prefieres no usar la app de Sonos para controlar tu audio, por ejemplo, porque utilizas el Control Directo desde un servicio compatible (como AirPlay o Bluetooth), Sonos indica que «aún puedes usar los controles de reproducción locales que aparecen en pantalla o la Actividad en vivo. Puedes elegir cuál prefieres usar».

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Las "Live Activities" se introdujeron en iOS 16.2, y la versión de Sonos se está lanzando apenas unas semanas antes de que salga la próxima versión de iOS, iOS 27. La función funcionará igual de bien en la próxima versión de iOS, y Sonos dice que, aunque por el momento no hay novedades que compartir, "los equipos han estado explorando las nuevas capacidades que [iOS 27] tiene en la versión beta".

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