Hay una nueva app gratuita de streaming de música en alta resolución para iPhone y Android, sin anuncios ni suscripciones. La probé y, de inmediato, descubrí música de forma muy divertida

Audiophile.fm ya cuenta con una app para Android e iOS 26 o versiones posteriores, además de su versión web

Es un servicio gratuito de radio en streaming, y toda la música es de calidad de CD o de alta resolución

No se necesita suscripción, ni cuenta, ni anuncios dentro de la app

Si estás buscando una alternativa de audio a los servicios de música por suscripción llenos de anuncios y/o costosos, Audiophile.fm podría ser justo lo que estás buscando. Es un reproductor gratuito y sin anuncios para estaciones de radio por Internet que transmiten en calidad de CD o superior, y acaba de lanzar una app para iOS y Android, aunque ya estaba disponible en tu navegador web.

Aunque los Mac no son compatibles oficialmente, puedes descargar la versión para iPhone desde la Mac App Store. Yo lo hice en mi Mac y puedo confirmar que funciona perfectamente en macOS 27.

La app fue creada por Bojan Vidanovic, quien explicó en r/BudgetAudiophile que "quería una forma más fácil de encontrar y escuchar estaciones de radio sin pérdida de calidad. Reúne estaciones cuidadosamente seleccionadas que transmiten en formato FLAC, desde calidad de CD hasta opciones de alta resolución, que abarcan jazz, música clásica, rock, música electrónica y más".

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La respuesta ha sido muy positiva y, después de probarla, diría que es porque es una app realmente buena.

Esta es la versión web de audiophile.fm (Image credit: Bojan Vidanovic)

Transmisión gratuita de audio en alta resolución. ¿Cuál es el truco?

Lo mejor de todo es que, hasta donde puedo ver, no hay ninguna trampa. La aplicación y el sitio web te conectan con estaciones de radio por internet que, presumiblemente, cuentan con todos los permisos y licencias necesarios para garantizar que los artistas cuya música reproducen reciban una remuneración. La aplicación no tiene anuncios, aunque algunas estaciones sí los incluyen para cubrir sus gastos, como es natural.

La gracia está en lo inesperado: no hay un algoritmo que te ofrezca interminables variaciones de las canciones que ya te gustan, así que puedes terminar escuchando música completamente al azar. Por ejemplo, acabo de pasar de Daft Punk al jazz francés, luego a canciones menos conocidas de Underworld, al nuevo álbum de Beck, después a Culture Club y, eh, Alien Ant Farm.

La calidad de sonido es excelente de manera constante, porque todas las estaciones transmiten en FLAC con calidad de CD o superior. He escuchado un buen número de ellas con mis audífonos favoritos y la única que sonaba horrible era la que reproducía música de Alien Ant Farm.

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El proyecto todavía está en desarrollo: funciones como la ecualización, Google Cast y AirPlay están en la lista de pendientes. Aun así, es un punto de partida muy prometedor y Bojan está buscando activamente comentarios en Reddit. Al parecer, el plan es mantener gratuita la aplicación principal y monetizarla en algún momento con funciones adicionales de pago.

Evidentemente, no sustituye a servicios como Spotify. Sin embargo, si eres audiófilo y te frustran las opciones para descubrir música que ofrecen las grandes plataformas, esta aplicación podría ser una excelente alternativa: una amplia mezcla de música con una calidad de sonido que permite lucir lo que pueden hacer los mejores audífonos con cable combinados con un buen DAC para audífonos.

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