Spotifast es una nueva aplicación de escritorio alternativa a Spotify que no consume toda tu memoria RAM, y además te trae la nostalgia de las máscaras de Winamp

Spotifast es una aplicación de escritorio nativa de Spotify que no consume toda tu memoria RAM

Almacena todas tus listas de reproducción, lo que te permite explorar, buscar y reproducir música

Necesitas Spotify Premium para que funcione

Me encanta usar la aplicación de escritorio de Spotify por varias razones, pero principalmente porque me resulta mucho más fácil crear y administrar mis listas de reproducción; siempre he preferido navegar en pantallas más grandes cuando se trata de los mejores servicios de streaming de música.

A pesar de esto, una de las mayores desventajas de usar Spotify en su versión de escritorio, en comparación con su app móvil, es la gran cantidad de RAM que consume (puede usar desde 600 MB hasta más de 1 GB). Ahí es donde Spotifast viene al rescate.

Spotifast es una nueva aplicación nativa de escritorio ligera que se conecta a tu cuenta de Spotify e importa toda tu música. Como su nombre lo indica, está diseñada para reducir el consumo de RAM sin comprometer la velocidad de rendimiento; según su desarrollador, se carga «en menos de un segundo y, por lo general, utiliza entre 100 y 250 MB de memoria», tal como se indica en la página de información de Spotifast.

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Para empezar, debes ser suscriptor de Spotify Premium y otorgar dos autorizaciones: una para acceder a tu biblioteca y otra para reproducir música en tu computadora. Las cuentas gratuitas solo pueden navegar y realizar búsquedas. La aplicación está disponible para Linux, macOS y Windows, pero ¿en qué se parece o difiere de la aplicación oficial de Spotify?

En cuanto al diseño, no difiere mucho de lo que ya ofrece la aplicación de escritorio estándar de Spotify. La página principal y la de búsqueda se encuentran en el centro, mientras que tu biblioteca y tus listas de reproducción ocupan la barra lateral izquierda y tu cola se ubica a la derecha; ambas barras son plegables. Pero se ha puesto más énfasis en el diseño.

La barra de reproducción, que se encuentra horizontalmente en la parte inferior de la página, cuenta con visualizadores de ecualizador animados mientras se reproduce una canción, los cuales puedes activar y desactivar fácilmente. Con Spotifast, también tienes la libertad de personalizar el aspecto de tu app, ya que te permite elegir entre los modos claro y oscuro, así como una selección de temas personalizados que te permiten adaptar la app a tu gusto.

Spotifast también tiene un fuerte componente nostálgico gracias a su compatibilidad con el visualizador Milkdrop, el cual, si creciste hipnotizado por las animaciones musicales de Windows XP, podría ser la razón por la que dejes de usar la app estándar de Spotify. Además, la app es compatible con las skins clásicas del Winamp Miniplayer 2, lo que le da a la experiencia auditiva otro toque nostálgico.

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¿Qué falta?

(Image credit: Future)

Los desarrolladores de Spotifast se enorgullecen de haber creado una alternativa más rápida que la aplicación estándar de Spotify. Además, ya cuenta con la aprobación de usuarios en Reddit, pero hay una razón por la que funciona mucho más rápido: ha sacrificado muchas de las herramientas nativas de Spotify.

Para empezar, no tendrás compatibilidad con audio sin pérdida. En su lugar, Spotifast admite una calidad de hasta 320 kbps, algo que para algunos usuarios no es un factor decisivo, ya que la diferencia entre el audio sin pérdida y el de alta resolución es mínima. La aplicación también prescinde por completo de las funciones sociales.

Aunque todavía puedes crear listas de reproducción en Spotifast, la experiencia vuelve a lo básico. No hay herramientas para crear playlists con IA, por lo que tampoco encontrarás funciones como Prompted Playlists, Mixed Playlists, Blends o Collaborative Playlists. Por el lado positivo, esto te anima a crear tus propias listas de reproducción por iniciativa propia, en lugar de depender de la IA para que haga el trabajo por ti.

Hasta ahora, quienes han migrado a Spotifast para disfrutar de una experiencia más fluida han expresado opiniones abrumadoramente positivas sobre su velocidad. Sin embargo, todo tiene sus pequeños inconvenientes, como señalan los desarrolladores en la página informativa de Spotifast:

«Spotify limita la frecuencia con la que las aplicaciones pueden solicitar información. Spotifast suele compartir ese límite con otros usuarios y varios reproductores de música. Cuando esa conexión compartida está ocupada, tu biblioteca y los resultados de búsqueda pueden tardar más en cargarse. Mientras esperas, aparece un indicador de carga en la barra superior».

También debes tener en cuenta que Spotifast es una aplicación no oficial, por lo que cualquier cambio en la aplicación estándar de Spotify puede hacer que algunas funciones dejen de funcionar temporalmente, hasta que Spotifast reciba una actualización.

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