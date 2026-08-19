Spotify estrena una herramienta para añadir notas a tus playlists al más puro estilo de Bridget Jones

La herramienta "Notas de listas de reproducción" de Spotify te permite agregar información adicional a las canciones de tus listas de reproducción personales.

También se incorporará a las listas de reproducción editoriales, lo que permitirá a los editores de Spotify brindar contexto sobre sus recomendaciones.

Lo mejor de todo es que no funciona con inteligencia artificial.

Spotify vuelve a ampliar sus funciones de personalización y, en esta ocasión, el mejor servicio de streaming de música te permite agregar tus pensamientos en forma de notas a las listas de reproducción que creas.

La función "Notas de listas de reproducción" te permite agregar entradas breves de 250 caracteres a las canciones, episodios de podcasts y audiolibros que incluyas en tus listas de reproducción, lo que te brinda una forma de añadir contexto y antecedentes a tus elecciones, ya que las historias personales detrás de tus canciones favoritas merecen ser escuchadas.

Esta herramienta se basa en la función «Notas de usuario» de Spotify, que se lanzó hace poco, pero que solo permitía agregar notas a canciones y no a otros formatos de audio. Ahora, si por ejemplo una canción o un episodio de podcast te recuerda una fecha específica, un viaje divertido o te evoca una sensación de nostalgia, puedes guardar un registro de ese recuerdo y mostrarlo en un lugar destacado de tus listas de reproducción, como si fuera una entrada de diario.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Además, agregar notas es muy sencillo. Solo tienes que ir a una lista de reproducción que hayas creado o en la que hayas colaborado, tocar el ícono de los tres puntos junto a una pista y seleccionar «Agregar nota». Desde ahí puedes escribir tu breve entrada, presionar «Guardar», y tu nota aparecerá debajo de la pista de manera similar a las «Listas de reproducción sugeridas», con la diferencia de que tú eres el autor, no la IA.

(Image credit: Spotify)

No solo los usuarios podrán usar las «Notas de las listas de reproducción»; Spotify también está animando a sus curadores editoriales a utilizarlas, lo que te permitirá conocer el contexto detrás de las recomendaciones del equipo. Esto comenzó con la reciente actualización de «New Music Friday», y ahora las «Notas de las listas de reproducción» se están expandiendo a una serie de otras listas de reproducción editoriales.

A partir de hoy, los usuarios de las versiones Free y Premium mayores de 16 años en EE. UU., Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda podrán leer las «Playlist Notes» en las listas de reproducción seleccionadas por Spotify. Esto incluye las siguientes: Today’s Top Hits, RapCaviar, Hot Country, All New Pop, mint y Fresh Finds Hip-Hop.

Disfruta y revive los buenos momentos

(Image credit: Spotify)

Escuchar música es mucho más que una simple actividad de ocio: nos conecta con nuestros buenos recuerdos, nuestros momentos difíciles y todo lo que hay en medio. Sin importar cuánto o qué tan poco te involucres con la música, todos tenemos conexiones auditivas con momentos específicos de nuestras vidas, y Playlist Notes refuerza esto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es cierto que la gama actual de herramientas y opciones para listas de reproducción de Spotify es bastante amplia, y que también hay un enfoque en las que están impulsadas por IA, pero Playlist Notes podría ser una de las incorporaciones más valiosas de la plataforma hasta la fecha —especialmente para quienes les gusta darle un toque personal al crear listas de reproducción.

Durante los últimos cuatro años, he estado reuniendo mis canciones favoritas en listas de reproducción anuales, comenzando una nueva al inicio de cada año. Ha sido mi forma preferida de llevar un registro de mis lanzamientos favoritos cada año, pero contar con una herramienta como «Notas de listas de reproducción» en aquel entonces me habría sido aún más útil para recordar dónde estaba cuando escuché por primera vez una canción en particular, o si un amigo me la recomendó.

Pero no es solo eso. Lo que más me atrae de «Notas de listas de reproducción» es que, por una vez, no es una herramienta de IA. Cada nota que ingresas la escribes tú. No hay indicaciones de texto ni sugerencias que se interpongan; son 100 % tus pensamientos. También es un complemento útil para las listas de reproducción editoriales de Spotify.

Siempre estoy en busca de nuevas recomendaciones musicales, y explorar las listas de reproducción de Spotify es solo una parte de mi rutina de descubrimiento. Pero también tengo sed de conocimiento, y leer los antecedentes de las recomendaciones de los editores es algo que realmente me sacia. Por suerte, no todas las canciones de estas listas de reproducción tienen notas, así que no hay un exceso de texto, y puedes desactivarlas fácilmente para que desaparezcan.

De todas las funciones de personalización para listas de reproducción, «Notas de la lista de reproducción» es una que creo que podría integrar en mis hábitos de escucha. Quizás no tanto para mis propias listas, pero hay todo un mundo lleno de música ahí afuera sobre el que me muero por saber más.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.