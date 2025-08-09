Este año he dedicado más de 100 horas a probar VPN, pero hay tres cosas que me impiden cambiarme de NordVPN

La llegada de las medidas de verificación de edad contempladas en la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido (UK Online Safety Act) ha provocado un aumento en el interés por las VPN (redes privadas virtuales) entre los británicos.

Una VPN cifra el tráfico en línea de cualquier dispositivo conectado, lo que reduce —y en el mejor de los casos elimina por completo— el riesgo de que tus datos sean interceptados y utilizados con fines maliciosos durante los procesos de verificación de edad al intentar acceder a tus plataformas favoritas.

Aunque muchos han recurrido a las mejores VPN gratuitas como una solución rápida, los servicios de pago no solo ofrecen un mejor rendimiento, sino también mayor tranquilidad en términos de privacidad.

Ya hemos visto varias VPN gratuitas poco confiables encabezar las listas de la App Store de Apple en los últimos días y, dado que el interés por las VPN no parece disminuir, es poco probable que estos proveedores cuestionables desaparezcan pronto.

He pasado cientos de horas probando tanto las mejores VPN gratuitas como las mejores VPN de pago, y hay varios aspectos que destacan. Principalmente, las VPN de pago ofrecen una experiencia mucho más confiable, gracias a sus estrictas políticas de no registro (no-logs) auditadas y a sus funciones de seguridad. Pero hay más que solo eso.

Una VPN que sigue sobresaliendo en mis pruebas es NordVPN. La clasificamos como la mejor VPN que hemos probado en TechRadar: tiene algunas funciones únicas que la distinguen, y en todas mis horas de pruebas, nunca he encontrado una verdadera competencia a su nivel.

Navega sin complicaciones

Las VPN ya no son solo una herramienta para cifrar tu conexión a internet, y nada lo demuestra mejor que la función Threat Protection Pro de NordVPN.

Incluida en todos los planes de NordVPN, excepto el Básico, Threat Protection Pro ofrece un conjunto completo de herramientas realmente útiles. Incluye bloqueo de anuncios y rastreadores para navegadores de uso diario, protección contra malware, phishing y virus para quienes descargan constantemente, además de alertas contra estafas y fraudes.

En nuestras pruebas con otras VPN, a menudo encontramos que funciones de protección similares resultan ineficaces, con bajas tasas de detección de amenazas críticas como malware, fallos al bloquear anuncios y falta de capacidad para detectar sitios maliciosos. Threat Protection Pro, sin embargo, sigue siendo la excepción a la regla.

En la última ronda de pruebas a NordVPN, el servicio logró bloquear casi el 80% de los sitios con malware, casi el 90% de los sitios de phishing y el 84% de los anuncios, lo que pone a NordVPN muy por delante de la competencia.

Si bien esas cifras no son perfectas y la tecnología aún está lejos de ser tan precisa como las mejores herramientas antivirus, son más que suficientes para brindar tranquilidad en el uso diario. Además, salvo por una curiosa tendencia a no cargar algunos enlaces y recursos de VPNs rivales, NordVPN es muy fácil de usar.

Usar cada herramienta es tan simple como activarla y olvidarse, nada está oculto de forma inexplicable y se ofrecen instrucciones claras si se detecta algo sospechoso. En resumen, ha sido un compañero muy útil para mantener mis dispositivos seguros durante meses.

Seguridad con un pequeño sacrificio

Aunque varias de las principales VPN cuentan con protocolos propios orientados a la seguridad, ninguno me ha impresionado tanto como NordWhisper.

Lanzado en enero de 2025, NordWhisper es el protocolo VPN resistente a la censura de NordVPN. Utilizando la tecnología WebTunnel del Proyecto Tor, NordWhisper, en esencia, oculta su tráfico VPN cifrado envolviéndolo en una conexión HTTPS estándar, siendo HTTPS un nivel de seguridad estándar añadido a las plataformas, que se puede ver en la superficie cuando se expande a una URL web completa para verla.

¿Lo sabías? (Image credit: Future) NordVPN cuenta con otro protocolo propio llamado NordLynx. Es muy rápido, gracias a que está basado en WireGuard, y ofrece velocidades que convierten a NordVPN en una de las VPN más rápidas del mercado.

Este «envoltorio» oculta los indicadores tradicionales que los países pueden utilizar para identificar y bloquear el tráfico cifrado por VPN, lo que significa que, en teoría, puedes acceder a Internet sin problemas incluso en regiones con restricciones estrictas.

Para la mayoría, esta tecnología nunca será necesaria. Como ya se ha mencionado, está diseñada para personas que se encuentran en situaciones sociales muy extremas, por lo que es probable que nunca necesites NordWhisper, pero, aun así, me impresionó mucho su rendimiento.

Fue fascinante comparar NordWhisper con protocolos como el Stealth de Proton VPN y el Chameleon de VyperVPN, ambos considerados protocolos ejemplares en cuanto a resistencia a la censura. NordWhisper fue el que menos tiempo tardó en conectarme a un servidor, el que menos afectó a mi velocidad de Internet y el que nunca tuvo problemas para cargar una gran variedad de sitios web y aplicaciones, tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Es este rendimiento estelar el que sitúa a NordVPN entre las mejores VPN para su uso en regiones como China y, aunque es poco probable que lo necesite a menudo, sirve como un excelente indicador de la confianza que los usuarios pueden tener tanto en el rendimiento como en la seguridad de NordVPN.

Conectividad perfecta

Antes de pasar las horas que paso con NordVPN, nunca se me habría ocurrido utilizar un servicio como Meshnet, pero ahora no puedo imaginarme sin él.

En pocas palabras, Meshnet proporciona una forma segura y cifrada de acceder a todos tus dispositivos, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Es más, incluso puedes utilizarlo para cosas como juegos en red local o acceso remoto a servidores multimedia, sistemas de asistencia doméstica y cámaras de red.

Las aplicaciones prácticas de Meshnet pueden parecer, por lo tanto, muy específicas, pero lo que me sorprende es la simplicidad con la que funciona. Enviar archivos entre dispositivos lleva apenas unos segundos, conectar tus dispositivos entre sí para configurar una sesión de juegos en LAN es tan sencillo como hacer unos pocos clics y, lo que es aún mejor, puedes conectar hasta 60 dispositivos a la vez.

Desde que empecé a utilizar Meshnet, ya no me veo obligado a acumular todos los documentos de mi vida en un sistema de almacenamiento en la nube solo para poder acceder a ellos una vez, a costa de mi límite de almacenamiento. En cambio, todo lo que necesito enviar puede pasar específicamente de un dispositivo a otro en cuestión de segundos.

En realidad, es posible que no uses Meshnet tanto como Threat Protection, aunque probablemente te resulte más útil que NordWhisper. Pero, como ocurre con cada una de estas herramientas, su capacidad y simplicidad son ilimitadas, y cada vez la uso más a medida que descubro nuevos casos de uso en diferentes escenarios.