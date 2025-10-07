Surfshark deja de dar soporte a las versiones antiguas de iOS y macOS y se centra en las últimas versiones de Apple

Surfshark ahora solo es compatible con las cuatro últimas versiones de iOS y macOS.

Ha dejado de ser compatible con versiones anteriores de iOS y macOS para proteger a los usuarios frente a amenazas.

La VPN propone soluciones para los usuarios que no pueden actualizar sus dispositivos.

¡Atención! Les tenemos noticias importantes, pues oficialmente, Surfshark dejará de ofrecer soporte para las versiones antiguas de iOS y macOS, y se centrará en las últimas versiones de Apple.

Surfshark, que ocupa el segundo lugar en nuestra lista de los mejores proveedores de VPN disponibles, ha anunciado que ahora solo cubrirá las cuatro versiones más recientes de iOS y macOS. En el momento de redactar este artículo, sigue ofreciendo soporte completo para iOS 15 o versiones posteriores, y macOS 12 (Monterey) y posteriores.

Cuando sale una nueva versión de macOS o iOS, Surfshark deja de dar soporte a las versiones más antiguas de las que antes daba soporte. Esto significa que los iPhone, iPad y Mac más antiguos ya no recibirán actualizaciones de la aplicación, ya que Surfshark quiere «animar a todo el mundo a utilizar los dispositivos más seguros».

Las instalaciones existentes en sistemas no compatibles seguirán funcionando por ahora, pero los usuarios no podrán esperar futuras actualizaciones. Huelga decir que Surfshark recomienda a los usuarios que actualicen sus dispositivos para seguir recibiendo la mayor protección posible.

Why the change is happening

(Image credit: Surfshark)

El cambio de Surfshark refleja el rápido lanzamiento de nuevas versiones del sistema operativo por parte de Apple, una tendencia que ha dejado una base cada vez más reducida de usuarios antiguos.

Tal y como se anunció en una reciente entrada del blog, al dejar de ofrecer soporte para las versiones antiguas de iOS y macOS, Surfshark puede reasignar recursos para mejorar la seguridad y añadir nuevas funciones a los dispositivos actuales que reciben parches de seguridad periódicos, lo que ayuda a los usuarios a adelantarse a las amenazas emergentes.

Esto incluye el lanzamiento de nuevas funciones y tecnologías, una interfaz y un rendimiento de la aplicación mejorados, y un proceso de actualización optimizado.

Vale la pena tener en cuenta que los sistemas antiguos, que carecen de estas mismas actualizaciones, siguen siendo vulnerables a las amenazas conocidas y emergentes, lo que expone a los usuarios a riesgos innecesarios.

Lo que deben hacer los usuarios antiguos de Surfshark

Surfshark destaca la importancia de que los suscriptores actualicen sus dispositivos para recibir las últimas mejoras de seguridad.

Para ello, los usuarios pueden ir a «Configuración» y «Actualización de software» para instalar la última versión de iOS o macOS. La actualización garantiza el acceso continuo a las actualizaciones oficiales de la aplicación, las correcciones de errores y el conjunto completo de funciones de seguridad de Surfshark, incluidos los servidores MultiHop y Surfshark Antivirus.

Si su hardware no se puede actualizar, tal vez porque es demasiado antiguo para cumplir con los requisitos mínimos de Apple, Surfshark tiene algunas recomendaciones.

Para macOS, una opción es instalar una versión anterior de la aplicación Surfshark. Surfshark proporciona guías de instalación paso a paso hasta la versión 10.12 (Sierra). Otras opciones son conectarse mediante configuraciones manuales de WireGuard utilizando una aplicación de terceros, descargar y conectarse utilizando configuraciones OpenVPN o utilizar la conexión manual IKEv2 integrada.

Los usuarios de iOS también tienen la opción de conexiones manuales WireGuard y OpenVPN, o conexiones manuales IKEv2 integradas.

Surfshark ofrece asistencia 24/7 a través de chat en vivo y correo electrónico para responder a cualquier pregunta que puedas tener. Al tomar medidas antes del próximo lanzamiento de Apple, los usuarios de Surfshark pueden evitar interrupciones en el servicio y seguir navegando de forma segura.