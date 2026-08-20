Los fans del Apple TV 4K están pidiendo a gritos estas 3 mejoras del control remoto Siri que se filtró, pero una de ellas ya es posible hoy en día

Aparece una nueva versión del Siri Remote en el código más reciente de Apple

No hay detalles sobre en qué podría diferir del actual

Una de las características más solicitadas, los botones personalizables, ya es posible

Las últimas filtraciones sobre productos de Apple traen buenas noticias para los propietarios de Apple TV como yo: se viene un nuevo control remoto de Siri. El actual genera opiniones encontradas; hay quienes lo comparan con el Magic Mouse como un ejemplo de que Apple prioriza la apariencia sobre la funcionalidad. Definitivamente, creo que el actual tal vez sea un poco demasiado anguloso y minimalista, y que al intentar presionar el botón “Saltar” en la pantalla con él, a menudo se falla más de lo que se acierta.

La filtración fue detectada por MacRumors en el código de la versión candidata de macOS 26.7, que es la última versión del código que se entrega a los desarrolladores y probadores beta antes del lanzamiento final y oficial. En el código hay una referencia a "ATVRemote1,5", que parece ser el mismo nuevo control remoto que Mark Gurman, de Bloomberg, describió anteriormente como parte de la hoja de ruta de productos de Apple para 2026.

No hay detalles sobre lo que podría hacer este nuevo control remoto, pero los usuarios de Reddit tienen muchas buenas ideas —y tres en particular estarían en la lista de deseos de muchos de mis compañeros propietarios de Apple TV.

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Las funciones que nos gustaría que tuviera el nuevo control remoto del Apple TV

Si no necesitas el botón de silencio, puedes reasignarlo. (Image credit: Future)

En r/apple, la primera sugerencia es precisamente la que encabeza mi lista de deseos: un botón “Fuente” específico.

Al igual que el usuario de Reddit Masam10, quien, como yo, tiene su Apple TV 4K conectado a un televisor Samsung, «Un botón de “Fuente” significaría que podría deshacerme oficialmente de mi control remoto de Samsung y tirarlo a la basura. Nueve de cada diez veces mi Apple TV funciona perfectamente con HDMI CEC, pero de vez en cuando se vuelve un poco raro y deja de funcionar, y tengo que usar el control remoto de Samsung para cambiar de entrada», explica.

La segunda sugerencia, del usuario con el fantástico nombre de «handtoglandwombat», es un altavoz para la función «Buscar mi» de Apple. Eso también sería muy bienvenido, dado que el control remoto actual del Apple TV tiene la costumbre de desaparecer en cualquier rincón disponible de tu sofá. Algunos incluso guardan su control remoto en un estuche que contiene un AirTag precisamente por esta razón.

Por último, otra sugerencia interesante es la incorporación de un botón de acción personalizable —y la discusión al respecto sacó a la luz un truco de Apple que yo no conocía, a pesar de que lleva ahí varios años: no es necesario esperar a un nuevo control remoto para personalizar tus botones.

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Puedes sacrificar uno de los botones de tu control remoto, como el de silenciar, cambiando su función en Ajustes > Controles remotos y dispositivos > Control de volumen > Aprender nuevo dispositivo. Sigue las instrucciones y, cuando llegues a la parte donde dice que mantengas presionado el botón de silencio, no lo hagas. En su lugar, presiona el botón de fuente/entrada en el control remoto de tu televisor.

La desventaja, por supuesto, es que ya no cuenta con un botón de silencio. Pero tal vez pienses que vale la pena pagar ese precio a cambio de tener un botón de fuente/entrada.

Se espera que la próxima generación de Apple TV llegue este otoño junto con un nuevo HomePod mini, así que no deberíamos tener que esperar mucho para ver el nuevo control remoto de Siri —aunque aún está por verse si contará con todas estas características.

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