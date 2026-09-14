¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 27 y la IA de Siri? Explicación de la compleja lista de compatibilidad de Apple

La interfaz de inteligencia artificial de Siri en iOS 27

iOS 27 ya se está lanzando para los iPhones compatibles, y este año la lista de modelos compatibles con la nueva actualización de software de Apple es impresionantemente larga.

Por lo general, Apple deja fuera a algunos iPhones cuando lanza una nueva versión de iOS —por ejemplo, el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max no podían ejecutar iOS 26—, pero, afortunadamente, los requisitos de los dispositivos para iOS 27 son los mismos que para iOS 26.

Esto significa que el iPhone SE (2020), el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max —todos los cuales quizá esperabas que dejaran de ser compatibles este año— aún podrán ejecutar iOS 27, lo cual es una demostración impresionante de soporte de software por parte de Apple.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sin embargo, los requisitos de los dispositivos para Apple Intelligence y Siri AI no son tan sencillos, por lo que en esta guía hemos detallado la lista de compatibilidad para iOS 27, Apple Intelligence, Siri AI y iPadOS 27.

iOS 27

Incluso el iPhone 11 puede ejecutar iOS 27 (Image credit: Future)

Aquí está la lista completa de compatibilidad para iOS 27:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iOS 27 es compatible con la impresionante cifra de 33 modelos de iPhone, lo cual, si no me equivoco, constituye el mayor conjunto de modelos compatibles con la última actualización que se haya visto hasta ahora.

Además, el iOS 27 comenzó a lanzarse para los 33 modelos de un solo golpe el 14 de septiembre; Apple no pidió a los propietarios de iPhones más antiguos que esperaran, algo que sí hemos visto hacer a Samsung, por ejemplo, con sus actualizaciones de One UI.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, vale la pena señalar que, aunque modelos más antiguos como el iPhone 11, el iPhone 12 y el iPhone 13 son compatibles con iOS 27, Apple Intelligence —que incluye funciones como «Clean Up», «Live Translation» y el nuevo asistente de voz impulsado por IA de Apple, Siri AI— sigue estando restringido al iPhone 15 Pro y modelos más recientes.

Siri AI

Siri AI in iOS 27 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Al igual que se mencionó anteriormente, solo los iPhone que ya son compatibles con Apple Intelligence serán compatibles con la IA de Siri. La lista completa es la siguiente (también he incluido los iPad y los MacBook):

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

iPad models with M1 or later

MacBooks with M1 or later

MacBook Neo

Sin embargo, es importante destacar que no todas las funciones de inteligencia artificial de Siri estarán disponibles en esos iPhones, iPads y MacBooks.

La interfaz de personalización de voz de la IA de Siri en iOS 27 (Image credit: Apple / Future)

En concreto, las funciones de voz expresiva y dictado avanzado están limitadas a los dispositivos que cuentan con el «modelo local más potente» de Apple, el AFM Core Advanced. Dichos dispositivos son los siguientes:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

Modelos de iPad Pro de 2024 en adelante (a partir de la 7.ª generación)

Modelos de iPad Air de 2026 en adelante (a partir de la 8.ª generación)

Modelos de MacBook Pro de 2023 en adelante

Modelos de MacBook Air de 2024 en adelante

Además, esos iPads y MacBooks deberán contar con al menos 12 GB de memoria para poder ejecutar las funciones avanzadas de inteligencia artificial de Siri.

Es importante destacar que la IA de Siri no está disponible de ninguna forma en los iPhones y iPads de la Unión Europea (UE) ni en China: «Desafortunadamente, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple no podrá ofrecer la IA de Siri en la Unión Europea con el lanzamiento de iOS 27 y iPadOS 27. En los últimos meses, los reguladores de la UE no aceptaron ninguna de las soluciones propuestas por Apple para llevar la IA de Siri a la UE y, al mismo tiempo, dar soporte de manera segura a otros asistentes virtuales», explicó Apple en una publicación de blog.

Sin embargo, es interesante señalar que los usuarios de la UE pueden acceder a la IA de Siri en macOS 27 y visionOS 27.

Así que, lamentablemente, tendrás que cumplir con varios requisitos si esperas probar la mejor versión de la IA de Siri en tu dispositivo Apple.

iPadOS 27

Siri AI in iPadOS 27 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto a los iPads, específicamente, los únicos modelos compatibles con iPadOS 26 que no son compatibles también con iPadOS 27 son el iPad de 10.2 pulgadas (2020), el iPad Air de 10.5 pulgadas (2019) y el iPad mini de 7.9 pulgadas (2019).

Aquí está la lista completa de compatibilidad para iPadOS 27:

Modelos de iPad de 2021 en adelante (a partir de la 9.ª generación)

Modelos de iPad Air de 2020 en adelante (a partir de la 4.ª generación)

Modelos de iPad Pro de 2017 en adelante (a partir de la 2.ª generación)

Modelos de iPad mini de 2021 en adelante (a partir de la 6.ª generación)

Nota al margen: casi todos los modelos de iPad están disponibles en varios tamaños y en configuraciones de solo Wi-Fi y de Wi-Fi + celular; por lo tanto, para facilitar la lectura, he agrupado los modelos anteriores en categorías por año.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.