Apple comenzará a limitar el acceso al disco de las Mac para los desarrolladores por el riesgo de los agentes de IA

El acceso completo al disco se introdujo para realizar copias de seguridad de todo el sistema, pero la IA basada en agentes ha traído consigo una nueva amenaza

Apple ha confirmado que «introducirá controles adicionales» para proteger los datos confidenciales

No se sabe cuándo podrían entrar en vigor los cambios; por el momento, no hay indicios de que se lance macOS 27.2

Apple ha anunciado planes para brindar a los usuarios un mayor control sobre la configuración de «Acceso completo al disco» en macOS, con el objetivo de evitar que la IA agente obtenga un acceso excesivo a información no autorizada.

Por lo general, otorgar a una aplicación «Acceso completo al disco» le permitiría eludir muchas de las protecciones de privacidad de macOS, incluyendo archivos y documentos, correos electrónicos, mensajes, historial del navegador y otros datos.

Esta función se introdujo principalmente para permitir las copias de seguridad de todo el sistema, que realmente necesitaban acceso a todos esos datos; sin embargo, con el auge de la IA agentiva, Apple se ha visto obligada a restringir ese acceso.

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Apple realiza un cambio importante en el acceso completo al disco debido a la IA

«Algunos desarrolladores están utilizando el Acceso completo al disco de formas que podrían poner en riesgo a los usuarios, dejando al descubierto todo lo que hay en sus sistemas», afirmó la empresa en un comunicado del 2 de octubre.

«Introduciremos controles adicionales para garantizar que los usuarios que realmente deseen otorgar a una aplicación este nivel extraordinario de acceso solo puedan hacerlo mediante una acción muy explícita por parte del usuario».

La empresa mencionó específicamente a los agentes de IA como motivo de este cambio, refiriéndose a él como una medida crítica en términos de seguridad.

Es importante destacar que Apple aún no ha actualizado la interfaz ni las opciones de «Acceso completo al disco»; sin embargo, es probable que una próxima versión de macOS incluya dichos cambios. Actualmente, no hay indicios de que los cambios estén incluidos en la versión beta del próximo macOS 27.2; no obstante, tanto la Beta 1 como la Beta 2 son anteriores al anuncio de octubre, por lo que siempre existe la posibilidad de que futuras versiones beta o la versión final incluyan el cambio.

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Es probable que el cambio se haya desencadenado a raíz de un informe reciente que indicaba que el agente de IA Muse de Meta había accedido a los mensajes de un usuario; sin embargo, el portavoz de Meta, Andy Stone, sí destacó en una publicación en X que tanto el «Acceso completo al disco» como el conector de Mensajes son «totalmente opcionales» para cada usuario.

Aun así, la configuración actual de «Acceso completo al disco» de Apple es muy amplia, por lo que contar con controles más detallados solo puede ser algo positivo.

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