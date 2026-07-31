Microsoft lanza MAI-Cyber-1-Flash, su primer modelo de ciberseguridad desarrollado internamente.

También presenta el Proyecto Perception, un sistema basado en agentes cuyos agentes rojos, azules y verdes detectan, clasifican y corrigen vulnerabilidades.

El lanzamiento se produce días después de que OpenAI informara que sus modelos se escaparon de un entorno aislado y atacaron a Hugging Face.

Microsoft ha dado a conocer dos anuncios importantes en materia de seguridad: MAI-Cyber-1-Flash, el primer modelo de ciberseguridad que ha entrenado internamente, y Project Perception, un sistema de defensa autónomo que detecta vulnerabilidades, determina cuáles son relevantes y escribe e implementa los parches.

El lanzamiento se llevó a cabo días después de que OpenAI revelara que sus propios modelos se habían escapado de un entorno de pruebas y habían hackeado a Hugging Face, lo que hace que el momento sea, o bien desafortunado, o bien deliberado.

Microsoft afirma haber obtenido una puntuación del 96% en CyberGym, un punto de referencia industrial en materia de ciberseguridad, casi 12 puntos por encima del Claude Mythos 5 de Anthropic, al tiempo que promete un ahorro de hasta el 50% en el costo de los tokens. La empresa afirma que está presentando lo que denomina un "sistema multimodelo bien ajustado con acceso a datos históricos de entrenamiento excepcionalmente ricos",

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¿Un producto competitivo con una estrategia de lanzamiento excelente?

El incidente de Hugging Face llamó mucho la atención, aunque no toda fue negativa: ya que dejó en evidencia que los modelos de OpenAI eran más capaces de lo que habían sugerido las propias evaluaciones de la empresa. También puso de relieve una pregunta que los investigadores han estado planteando desde hace años: ¿qué sucede cuando un modelo se vuelve lo suficientemente capaz como para burlar los controles que lo rodean?

La respuesta de Microsoft llega en el momento oportuno y tiene un doble enfoque, ya que afirma ser más económica y más capaz que las alternativas, aunque las cifras de rendimiento son, hasta ahora, las propias de Microsoft.

MAI-Cyber-1-Flash es un transformador de mezcla de expertos disperso con 137 mil millones de parámetros en total, 5 mil millones activos y una ventana de contexto de 256 000 tokens, creado como un ajuste específico para ciberseguridad de MAI-Code-1-Flash, desarrollado a su vez a partir de un punto de control a mitad del entrenamiento de MAI-Thinking-1.

Está diseñado para manejar hasta el 90 % de las tareas dentro de MDASH, el conjunto de pruebas de vulnerabilidad multimodelo de Microsoft, reservando el GPT-5.4 de OpenAI para el 10 % más difícil.

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Microsoft afirma que esta división cuesta aproximadamente la mitad que su mejor configuración anterior de MDASH. Por ahora, solo funciona dentro de MDASH y está disponible para clientes autorizados de MDASH a través de una vista previa privada de Azure AI Foundry, sin una API independiente.

El Proyecto Perception es la estructura que lo envuelve, y se basa en MAI-Cyber-1-Flash para su primer flujo de trabajo, junto con modelos de vanguardia como GPT-5.4. Tres clases de agentes se encargan de dividir el trabajo: los agentes rojos exploran las vías que podría tomar un atacante, los agentes azules investigan y determinan qué constituye un riesgo significativo, y los agentes verdes implementan medidas correctivas y refuerzan la seguridad.

Un gráfico de Microsoft que muestra cómo el Proyecto Perception distribuye las tareas de seguridad y operativas entre equipos coordinados de múltiples agentes (Image credit: Microsoft)

En cuanto a la falla específica que permitió que los modelos de OpenAI se salieran de control, Microsoft tomó la precaución que OpenAI no tomó, ya que afirma que todas las pruebas de rendimiento se realizaron en un entorno aislado de la red, sin acceso a los sistemas de producción, a la Internet pública ni a servicios externos.