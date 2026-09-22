Microsoft Teams por fin está reforzando los controles de seguridad para permitir que los administradores bloqueen extensiones de archivo personalizadas

La protección de archivos contra usos maliciosos está incorporando más controles personalizados meses después de su lanzamiento

Últimamente, Teams se ha convertido en un entorno atractivo para los atacantes

Microsoft también tiene previsto agregar muchas funciones nuevas

Microsoft ha anunciado una actualización de su función “Protección contra archivos peligrosos” (Weaponizable File Protection) en Teams, lo que ahora permite a los administradores controlar qué tipos de archivos pueden enviar los usuarios a través de la aplicación de colaboración en el lugar de trabajo, con el fin de reducir el riesgo de propagación de malware y otros archivos maliciosos.

La función “Protección contra archivos peligrosos” ya se había implementado en Teams, pero anteriormente solo escaneaba automáticamente los archivos adjuntos potencialmente peligrosos.

La parte automatizada de la herramienta comenzó a implementarse a principios de 2026, tras una vista previa anterior incluida en una entrada de la hoja de ruta, y es otra entrada de la hoja de ruta la que nos muestra qué podemos esperar en el futuro.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Los administradores de los equipos ya pueden bloquear ciertos tipos de archivos

«Los administradores podrán personalizar qué tipos de archivos se bloquean en Teams para ajustarse a los requisitos de seguridad de su organización o seguir utilizando la lista predeterminada recomendada por Microsoft», reza una nueva entrada en la hoja de ruta.

Según la entrada, Microsoft tiene como objetivo un lanzamiento en noviembre de 2026, por lo que no debería tardar mucho en que los administradores tengan un mayor control sobre la configuración de qué tipos de archivos se bloquean en toda la organización.

Y este mes se cumple aproximadamente un año desde que Microsoft lanzó en Teams una función automatizada muy similar que escaneaba los enlaces en busca de posibles intenciones maliciosas.

“A diferencia del correo electrónico, el tráfico de Teams suele eludir las puertas de enlace seguras de correo electrónico y se beneficia de la legitimidad percibida de un chat iniciado por un colega, lo que puede hacer que los señuelos sean particularmente efectivos en este entorno”, escribió Microsoft en un estudio de seguridad separado, en un intento por explicar por qué los ataques a Teams son cada vez más comunes.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En términos más generales, parece que noviembre se perfila como un mes importante para Teams, tanto desde el punto de vista de la seguridad como en cuanto a nuevas funciones. Otras entradas de la hoja de ruta apuntan a la introducción de funciones como el uso compartido simultáneo de pantalla para dos presentadores, el soporte para salas de trabajo en grupo en Android y una ventana de «Archivos compartidos de la reunión» donde los usuarios pueden acceder fácilmente a los archivos adjuntos de reuniones específicas.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.