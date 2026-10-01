Opera añade una función revolucionaria a su navegador móvil que Chrome debería copiar: incluye una eSIM con 3 GB de datos gratis para usar en todo el mundo

El navegador Opera ahora resuelve uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los viajeros en el extranjero

La eSIM integrada conecta todo el teléfono, no solo Opera

Los viajeros pueden activar la conectividad sin tener que comprar primero otra aplicación de eSIM

Opera ha incorporado una eSIM integrada en su navegador para Android, lo que ofrece a los viajeros 3 GB de datos móviles gratuitos durante tres días en los destinos compatibles.

Los viajeros que lleguen a un nuevo país pueden olvidarse de buscar redes Wi-Fi públicas, ya que los datos gratuitos no requieren datos de tarjeta de crédito, la compra de un plan ni ingresar un correo electrónico.

La conexión abarca todo el teléfono y no solo el navegador, por lo que las aplicaciones de mapas, mensajería y transporte siguen funcionando sin cargos por roaming.

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La conectividad comienza dentro del navegador

El nuevo servicio está disponible en 47 destinos. Los viajeros internacionales pueden instalar la eSIM antes de partir y activarla al llegar a su destino.

Una vez que se agote el paquete inicial, los usuarios pueden comprar paquetes adicionales a través de Opera, con opciones de 3 GB, 5 GB o 10 GB por 30 días.

Opera afirma que sus planes de eSIM son, en promedio, un 33 % más baratos que los de sus seis principales competidores, según una comparación de planes de 5 GB en Estados Unidos.

La comparación se basó en los precios registrados en agosto de 2026, lo que significa que los costos reales pueden variar según el destino y el paquete seleccionado.

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El servicio puede conectarse a través de 5G cuando las redes locales lo admitan, mientras que los teléfonos compatibles pueden conservar su número celular habitual por separado.

Por qué otros navegadores podrían adoptar este enfoque

La ventaja práctica de esta función es que los viajeros ya no tienen que depender por completo del paquete de roaming de su operador al cruzar fronteras internacionales.

Además, evitan tener que descargar una aplicación de eSIM por separado mientras están sin conexión, aunque la instalación inicial sigue requiriendo un acceso confiable a Internet antes de la salida.

“Opera lleva décadas permitiendo que las personas se conecten a Internet en lugares donde los datos son caros o difíciles de conseguir”, dijo Tim Lesnik, gerente de producto de Opera.

“El roaming es el mismo problema con otra forma: pagas una cantidad desproporcionada por el mismo internet que tienes en casa”.

El enfoque de Opera combina la conectividad con servicios ya asociados a los viajes, incluyendo su VPN y herramientas de ahorro de datos, lo que le da al navegador otra función más allá de abrir sitios web.

“La eSIM, junto con nuestras herramientas de ahorro de datos y la VPN, hace que navegar mientras viajas sea más conveniente. Después de todo, un navegador no sirve de nada sin conexión, así que ahora también ofrecemos eso”, agregó Lesnik.

La eSIM es solo para datos, requiere Android 10 o una versión posterior y funciona únicamente con teléfonos compatibles que no estén bloqueados para un operador específico.

Los datos gratuitos están disponibles actualmente en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Países Bajos, Noruega, Suecia y Polonia.

El servicio de eSIM subyacente se puede adquirir en todo el mundo, mientras que los usuarios que viajen por varios países pueden mantener una SIM instalada y agregar datos específicos de cada país.

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