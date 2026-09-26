He probado la nueva app gratuita de Adobe Premiere para Android; aquí te cuento cómo es usarla y por qué lo de "gratis" tiene una trampa

Adobe Premiere ya está disponible oficialmente para Android

La app gratuita de edición de video ofrece edición sencilla de videos en 4K, inteligencia artificial y mucho más

Pasé una hora probando la app para ver cómo funciona y si realmente ofrece una “edición sin esfuerzo” para tus creaciones

Adobe Premiere para Android ya está aquí —por fin, ya que los usuarios de Apple tuvieron esta app hace casi exactamente un año—. La app de edición móvil promete ofrecer video en 4K a los creadores de contenido, además de un sinfín de otras herramientas, como plantillas y generación con IA (¿alguna vez lo dudaste?).

Al igual que la mayoría de las apps móviles de Adobe, Premiere se puede descargar gratis desde Google Play Store, aunque necesitarás una suscripción para acceder a funciones adicionales de generación con IA y almacenamiento.

El caso es que hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de probar esta app para Android, así que aquí te cuento qué puedes esperar después de haber pasado una hora probándola en mi Fairphone.

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¿Qué hay de nuevo?

Esta nueva aplicación de Adobe Premiere está diseñada específicamente para teléfonos Android, incluidos los plegables. Según Adobe, necesitarás un dispositivo con Android 13 o una versión posterior, con un mínimo de 5 GB de RAM.

La aplicación ofrece una gran variedad de herramientas útiles para los creadores de contenido, incluyendo video 4K, plantillas fáciles de usar para acelerar la producción, edición de línea de tiempo multipista, música y efectos de audio, así como IA generativa para imágenes y video.

Uno de los puntos fuertes, en mi opinión, es que no tiene anuncios y los videos exportados no tienen marca de agua.

Muchos editores de video para celular «gratuitos» podrían aprender de esto. Tampoco hay intros ni outros añadidos que promocionen a Adobe. Así que, básicamente, puedes empezar a crear videos para redes sociales de inmediato. Puedes leer el artículo completo en el blog de Adobe aquí. Pero, ¿es buena? Estas son mis impresiones...

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Primeras impresiones

(Image credit: Future)

Pasé la última hora probando Adobe Premiere para ver si cumple con la promesa de crear «ediciones que se destaquen para compartir en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook».

Alerta de spoiler: es muy bueno. Es una app ágil que vale la pena probar si necesitas un editor de video gratuito que haga todo lo que esperaría que hiciera. Especialmente si tienes una cuenta de pago de Adobe para acceder a esas funciones adicionales de IA.

Distribución

Adobe Premiere en Android se ve muy limpio y tiene un diseño muy sensato. Es un alivio, porque a menudo me parece que la interfaz de usuario de Adobe no es intuitiva debido a que tiene demasiadas funciones. La pantalla de un celular es el último lugar donde uno quiere lidiar con eso.

En la parte superior de la pantalla hay accesos directos a las funciones principales. Entre ellas se incluyen «Nuevo desde archivos» y "Crear para YouTube Shorts", así como las herramientas de generación con IA "Imagen a video" y "Texto a video". Una vez que empiezas a editar, tus proyectos más recientes aparecen debajo de esto.

Debajo de esas herramientas clave hay una cantidad increíble de plantillas para crear videos rápidamente; en particular, hay algunas diseñadas específicamente para YouTube, con "música y efectos exclusivos".

En resumen, es muy sencillo entrar a la línea de tiempo y empezar a crear.

Proceso de edición

La edición de video es increíblemente sencilla. No se traba ni es torpe como he visto en algunas apps para celular.

De hecho, me impresionó lo ágil que era en general, incluso con archivos de video relativamente grandes. Es muy útil que haya botones para deshacer y rehacer debajo de la gran ventana de vista previa. Una verdadera bendición cuando se edita en un celular.

Una vez que tienes un clip cargado en la línea de tiempo, al tocar dos veces el video aparecen los controles para recortarlo. Hay un signo de más para agregar (o generar) más clips. Y puedes elegir entre una variedad de transiciones con solo tocar un botón.

En la parte inferior de la pantalla hay opciones para agregar texto y audio, así como para modificar la relación de aspecto. Esto me gustó especialmente, porque dentro de las opciones de marco hay logotipos que te indican qué relación de aspecto es adecuada para cada plataforma.

Generación por IA

(Image credit: Future)

Tienes acceso a una cantidad limitada de tokens gratuitos para la generación de imágenes y videos con IA.

Y cuando digo «limitada», lo digo en serio. No es muy generosa. Logré sacar un solo clip de 4 segundos en 720p antes de tener que actualizar mi plan (o más bien, iniciar sesión en mi cuenta principal).

Aun así, la generación en sí funciona bien y es relativamente rápida. En cuanto a la funcionalidad, es exactamente lo que obtendrías si usaras Adobe Firefly en tu navegador o la aplicación de escritorio de Premiere.

Me gusta que puedas definir el primer y el último fotograma de un video, generar en resoluciones de 720p y 1080p, cambiar la duración y optar por agregar audio. Pero para aprovechar al máximo esta parte de la aplicación, es esencial tener una suscripción de pago.

Exportación de video

Esto es súper sencillo. Cuando termines de editar, toca el botón de Exportar, que siempre está ahí en la esquina superior derecha. A continuación, puedes exportar directamente o ajustar la configuración.

Esos ajustes incluyen cambiar la resolución (720p, 1080p, 4K), la velocidad de fotogramas, entre 24 y 60 fps, y la calidad (baja, media, alta).

Una vez que lo hayas configurado, Adobe Premiere te ofrece una estimación del tamaño del archivo, lo cual es un buen detalle. Exporté un video de 17 segundos en 4K con la calidad más alta. El video de 106.5 MB tardó 34 segundos en completarse. Luego tuve la opción de compartirlo a través de los canales habituales.

Mi veredicto inicial

La versión para Android de Adobe Premiere es realmente muy buena, aunque estoy ansioso por someterla a un proceso de revisión completo. Pero es muy fácil de usar, y la exportación de video en resolución 4K sin marcas de agua es excelente.

El verdadero inconveniente es el límite de generación de IA, que es ridículamente bajo. A menos que seas suscriptor de pago, yo evitaría eso y lo usaría estrictamente como editor para tus propios clips. En ese sentido, cumple con todo lo que esperaría de un editor de video gratuito para tu celular.

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