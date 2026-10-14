Después de jugar el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, volver al original me dejó más vacío que al Gran Árbol Deku

Si pudiera capturar la sensación de jugar cualquier juego por primera vez y revivirla, usaría mi oportunidad para hacerlo con *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*. Afortunadamente, después de pasar dos horas con el juego en una versión de acceso anticipado con Nintendo de Europa, apoyo totalmente el remake del 40.º aniversario para la Nintendo Switch 2 como la mejor alternativa.

Me invitaron a jugar los primeros 45 minutos en el Bosque de Kokiri, un breve recorrido de 15 minutos por el Campo de Hyrule hasta llegar al mercado de la ciudad del Castillo de Hyrule, así como todo el templo del bosque de Link adulto, y en ese tiempo, este tan esperado remake me conquistó por completo.

Por lo que he visto hasta ahora, el remake de 2026 de Ocarina of Time es fiel al original, pero aporta mejoras en todos los aspectos adecuados. Sin embargo, tras haber vuelto a jugar los mismos segmentos del original a través de Nintendo Switch Online después de la presentación preliminar, estas mejoras hacen que las dos versiones parezcan mundos aparte, y creo que el remake de 2026 se perfila como la forma definitiva de disfrutar de la épica aventura del Héroe del Tiempo.

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Algo nuevo, algo viejo

Con verdes vibrantes y azules cerúleos, el remake por el 40 aniversario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, exclusivo de Nintendo Switch 2, es un festín para los sentidos. El principal tema de conversación y el cambio más drástico es, por supuesto, su estilo artístico.

El nivel de detalle podría describirse como maximalista: desde los intrincados patrones tejidos de la icónica vestimenta verde de Link hasta la multitud de objetos flotantes, sprites y hadas que llenan el aire del Bosque Kokiri. Sin embargo, los comentarios en internet sugieren que no ha sido del gusto de todos, y tampoco del mío a primera vista.

Después de jugarlo, me queda claro que el estilo artístico encaja con Hyrule en Ocarina of Time. Nintendo tiene un historial de cambiar su enfoque artístico con cada nueva era, pero detrás de este estilo, posiblemente estridente, existe una lógica temática sólida.

El juego siempre ha incluido numerosas pistas visuales sobre la pérdida de la inocencia, la muerte de la magia y la corrupción de lo fantástico. Anteriormente, he comparado muchos de los tratamientos artísticos de Nintendo en los juegos de Zelda con obras de fantasía de mediados del siglo XX, como El Señor de los Anillos. Ese contraste resulta aún más evidente con un escenario tan exuberante como punto de partida, y cada segundo que jugué me sumergió por completo en el mundo visual. Además, gracias al movimiento libre de la cámara y a la ausencia de perspectivas fijas en el mercado de la Ciudadela de Hyrule, puedes contemplar el mundo desde todos los ángulos. Es una renovación visual que, en mi opinión, el juego realmente merece.

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Los modelos de los personajes tienen un aspecto caricaturesco, y algunos críticos en internet los han calificado como contenido de baja calidad generado por DLSS o IA. Aunque todavía tengo mis reservas sobre los modelos de Zelda y Sheik, ambos encajan bien en esta versión de Hyrule, más inspirada en la fantasía. Quizá no sean del gusto de todos, es cierto, pero bienvenidos al mundo del entretenimiento, donde tus sentimientos no son hechos objetivos.

En mi opinión, todos los cambios estilísticos son fieles a cómo se habría visto el juego si el hardware de finales de los años noventa hubiera sido capaz de representarlo. Además, conserva la esencia del original y, en algunos aspectos, incluso la mejora.

La banda sonora es grandiosa y envolvente, y perfecciona un paisaje sonoro que ya era hermoso mediante temas con nuevos arreglos orquestales, voces renovadas (es decir, los «hyup» y «hyaah» de Link) y diálogos completamente nuevos con actuación de voz durante las escenas cinemáticas.

Ahora que también hay mucho más diálogo, acertar con las voces parece más importante que nunca. Sin embargo, personalmente, algunas interpretaciones no terminan de convencerme. Las pocas líneas que escuché de Navi no eran tan distintivas (ni tan molestas) como esperaba, mientras que el Gran Árbol Deku suena menos como un personaje épico de Shakespeare y más como alguien que lee un audiolibro a una velocidad de 0.75x. Para ser justos, tampoco me impresionaron de inmediato algunas de las actuaciones de voz de Breath of the Wild, pero con el tiempo terminaron por gustarme. Quizá suceda lo mismo en este caso.

Durante mi tiempo con el juego, noté algunos cambios en ciertos momentos de la historia. En su primer encuentro con Link, el Árbol Deku ofrece más contexto sobre las piedras espirituales y el destino de Hyrule. Además, Malon ya no aparece junto a la fuente del mercado de la Ciudadela de Hyrule, como ocurría en el original. Quienes esperen una reproducción idéntica de la historia podrían llevarse una pequeña sorpresa cuando se lance el juego completo. Sin embargo, los cambios que he visto hasta ahora son mínimos y sirven únicamente para pulir la narrativa y algunas traducciones.

En esencia, el ciclo de juego principal parece haberse conservado y, una vez más, la mayor parte de lo que ofrece este remake son mejoras y ajustes. Los combates son más fluidos, mientras que las mazmorras y los acertijos se han ajustado para aprovechar la mayor movilidad de Link. Los menús se sienten más ágiles y algunas ubicaciones de objetos y coleccionables han cambiado. En conjunto, se trata de una experiencia más cohesionada que ofrece a los fans veteranos la oportunidad de redescubrir el mundo del Héroe del Tiempo.

Más allá de las novedades evidentes que Nintendo ya presentó en el Zelda Direct del 40 aniversario en septiembre —como el registro de misiones Threads of Time, una movilidad mejorada con carreras, saltos y natación, y menos pantallas de carga, entre otras—, la principal incorporación que descubrí y que era completamente nueva para mí son los Mensajes de las Hadas, ocultos por todo Hyrule. Solo encontré dos, pero parecen funcionar como un sistema de pistas para descubrir secretos y obtener indicaciones sobre las mazmorras. Al parecer, sustituyen —y amplían— al menos algunas de las pistas de Navi, aunque debo admitir que eché de menos sus gritos casi constantes.

Algo prestado, algo azul

Apuesto a que Nintendo eligió estos segmentos para nuestra demo de manera muy deliberada, con el fin de mantener ocultas algunas de las mayores sorpresas y adaptaciones antes del lanzamiento; y mis mayores expectativas para el remake se esconden en estos lugares aún inexplorados.

Algunas son más previsibles; gracias a las secuencias de juego extendidas y a estas demos recientes, ya sabemos que la topología de algunos lugares, como la Aldea de Kakariko, ha cambiado —y podría decirse que para mejor—, con mucho más que ver y hacer.

Teníamos instrucciones estrictas de no entrar a lugares periféricos como el Bosque Perdido, y espero que sea porque ahí hay un cambio significativo. Me encantaba aventurarme entre las brumas arremolinadas y los árboles delgados de *Breath of the Wild*; ver algo similar aquí, en lugar de una serie de troncos, sería una gran reinvención del lugar, y estoy totalmente a favor de inspirarse en el éxito de los juegos más recientes.

Sin embargo, apostaría a que los cambios serán más significativos en las ubicaciones posteriores de Link como adulto que no pude ver en mi avance. Será interesante ver cómo Nintendo maneja los temas crudos y oscuros en el nuevo panorama de las clasificaciones por edad de los videojuegos y su imagen más impecable. Quienes se hayan saltado la remasterización para 3DS tal vez se sorprendan al descubrir que, con toda probabilidad, las manchas de sangre en las mazmorras del Fondo del Pozo y del Templo de las Sombras podrían haber sido considerablemente suavizadas o eliminadas por completo una vez más; pero realmente espero que esta vez encuentren una forma sensata de mantener intacta la atmósfera siniestra.

También hay una oportunidad para atar algunos cabos sueltos: concretamente, el dominio congelado de los Zora, que, presumiblemente por razones de tamaño de archivo, nunca se descongela después de que Link adulto venza en el Templo del Agua en el juego original. Es uno de mis lugares favoritos, y verlo volver a sus vibrantes tonos azul ultramar haría que los esfuerzos de Link fueran aún más satisfactorios.

Son detalles que sería bueno tener, pero, basándome en lo que he jugado, Nintendo ha creado una reinvención magistral desde cero, y tal vez incluso resulte difícil volver al juego original sin notar cada uno de sus defectos. A mí, sin duda, me costó mucho después de la vista previa, a pesar de haber acumulado más de 20 partidas guardadas a lo largo de mi vida.

Sin duda jugaré el juego completo cuando se lance el 5 de noviembre, así que asegúrense de volver por aquí para leer nuestra reseña completa. Siempre y cuando no me lleve una eternidad resolver el nuevo Templo del Agua… otra vez.

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