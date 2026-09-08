Nintendo celebra los 40 años de Zelda con Ocarina of Time, una Switch 2 especial y nuevos amiibo

¿Te lo perdiste? Como te compartimos hace algunos días, Nintendo preparaba dos nuevos Nintendo Direct, uno de ellos este 8 de septiembre, el cual celebró el 40.º aniversario de The Legend of Zelda con el anuncio de nuevos productos, funciones y actividades que comenzarán este año y continuarán hasta 2027. Pero no te preocupes, si no pudiste sintonizarlo, a continuación te dejamos todos los detalles revelados.

Cabe mencionar que entre los anuncios más importantes se encuentra el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre con una renovación completa.

Durante el Nintendo Direct, el productor de la serie, Eiji Aonuma, mostró por primera vez gameplay de esta nueva versión del clásico de 1998. El juego contará con gráficos completamente renovados, escenas cinemáticas con voces completas, diálogos ampliados para los personajes, música sinfónica y controles de cámara y movimiento rediseñados, entre otras mejoras.

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La primera tirada de la versión física también tendrá un detalle especial: incluirá un empaque con arte de portada con acabado de foil texturizado. Esta edición estará disponible hasta agotar existencias.

Una nueva versión de Ocarina of Time

Nintendo detalló varias de las características que tendrá The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2.

El apartado visual fue completamente renovado, incluyendo las texturas de los materiales. Las acciones de Link serán más rápidas y satisfactorias, los tiempos de carga serán menores y el juego funcionará de manera más fluida. Los sonidos también fueron actualizados y la aventura incorporará música sinfónica y orquestal.

Los controles recibirán importantes cambios. Ahora será posible saltar y correr libremente mediante nuevos comandos con botones, mientras que el control de la cámara podrá realizarse con el stick derecho.

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Hyrule también tendrá una mayor sensación de inmersión. Los personajes que Link encuentre tendrán voces completas durante escenas ampliadas y contarán con mucho más diálogo. Además, la cámara podrá moverse libremente en escenarios completamente remodelados, donde se incorporaron nuevos detalles.

Otra modificación está relacionada con el ciclo de día y noche, que ahora continuará independientemente de la zona en la que se encuentre el jugador, incluso dentro de los pueblos.

La aventura también contará con Threads of Time, una función que permitirá consultar en cualquier momento el progreso realizado en la historia y revisar el siguiente objetivo. Conforme avance el viaje, un gran tapiz se irá completando para reflejar el progreso de Link.

La música de la ocarina también tendrá nuevas posibilidades. Los jugadores podrán tararear una melodía que Link haya aprendido para que el personaje la interprete con su ocarina. Además, el juego responderá a instrumentos como las nuevas ocarinas jugables y eléctricas que llegarán posteriormente este año.

ZELDA NOTES tendrá funciones especiales para Ocarina of Time

Nintendo también anunció nuevas funciones para ZELDA NOTES, un servicio específico para juegos disponible dentro de la aplicación Nintendo Switch para dispositivos inteligentes compatibles.

Actualmente, el servicio es compatible con las ediciones para Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Con la llegada de Ocarina of Time, los jugadores podrán utilizar nuevas herramientas para seguir su aventura y descubrir distintos elementos del juego.

Una de ellas será Today's Record, que permitirá consultar un registro cronológico de los logros diarios y estadísticas como la cantidad de enemigos derrotados.

También estará disponible Gossip Quest, mediante la cual los jugadores deberán encontrar una ubicación dentro del juego utilizando una imagen de pista mostrada en su dispositivo inteligente. Al hacerlo, podrán obtener puntos para las partituras musicales de la función Play Ocarina.

Por su parte, Play Ocarina permitirá utilizar la pantalla táctil del dispositivo inteligente para tocar una ocarina virtual. Los jugadores podrán seguir una guía, escuchar cómo se reproduce automáticamente una melodía o crear sus propias partituras para compartirlas mediante un código QR.

Finalmente, Ocarina of Time Quiz pondrá a prueba los conocimientos de los jugadores mediante un cuestionario con preguntas e imágenes. Nintendo señala que habrá más de 2,000 preguntas en total. El cuestionario podrá responderse una vez al día, aunque será posible utilizar rupias obtenidas dentro del juego para conseguir intentos adicionales.

Una Nintendo Switch 2 especial llegará antes

Los festejos por el 40.º aniversario también incluirán hardware especial. El 29 de octubre, una semana antes del lanzamiento de Ocarina of Time, estará disponible la Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition.

Además, Nintendo anunció nuevas figuras amiibo de Young Link y Young Zelda, que llegarán en 2027. Estas figuras podrán utilizarse para desbloquear máscaras especiales dentro del juego que evocan un estilo gráfico retro.

Para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el amiibo de Mineru's Construct, anunciado previamente, estará disponible el 17 de septiembre.

Más actividades para celebrar 40 años de Zelda

A partir del 9 de septiembre, los usuarios de la aplicación para dispositivos inteligentes Nintendo Today! podrán obtener cada día tarjetas digitales de la serie The Legend of Zelda. Además, las animaciones del calendario con temática de Zelda cambiarán para mostrar juegos de toda la historia de la franquicia.

Nintendo también recordó que actualmente existe una amplia selección de juegos de The Legend of Zelda disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Esto incluye las ediciones para Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Los usuarios de Nintendo Switch también pueden disfrutar las versiones para esta consola de ambos juegos, además de títulos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y otros. Por su parte, los suscriptores de Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Expansion Pack pueden acceder a la historia de la franquicia mediante las bibliotecas de Nintendo Classics y Nintendo Music, disponible como aplicación para dispositivos inteligentes o a través de un navegador web.

La película live-action llegará en 2027

La celebración continuará el próximo año con la película live-action de The Legend of Zelda, que llegará a los cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027.

La producción estará a cargo de Nintendo, Arad Productions Inc. y Sony Pictures Entertainment, Inc. La cinta llevará oficialmente el título The Legend of Zelda y será una película original basada en las historias, ideas y conceptos de la franquicia que se han construido a lo largo de sus 40 años de videojuegos.

Con estos anuncios, Nintendo prepara una celebración que se extenderá desde este año hasta 2027, con una nueva versión de Ocarina of Time, hardware especial, nuevos amiibo, funciones para dispositivos inteligentes y el estreno de la primera película live-action de la serie.