Una nueva filtración afirma que se lanzará la primera edición especial de la Nintendo Switch 2 para celebrar el 40.º aniversario de The Legend of Zelda

Según se informa, se han filtrado imágenes de la Nintendo Switch 2 y el Pro Controller de "The Legend of Zelda"

Las nuevas imágenes publicadas en línea parecen mostrar el empaque de las ediciones de la consola y el Pro Controller con motivo del 40.º aniversario de "Zelda"

Nintendo aún no ha anunciado oficialmente el nuevo hardware de edición especial

Nintendo podría estar planeando lanzar una edición especial de la Nintendo Switch 2 y del controlador Pro de la Switch 2 inspirada en The Legend of Zelda, después de que se publicaran en línea unas imágenes filtradas.

Así lo afirma la cuenta Centro LEAKS en X (vía VGC), que publicó dos imágenes en las que se muestra el empaque de la Switch 2 y del controlador Pro temáticos, que al parecer están diseñados para celebrar el 40.º aniversario de Zelda.

La Switch 2 cuenta con Joy-Cons negros y verdes con el icónico emblema de la Trifuerza en un costado, mientras que la base tiene un diseño más elaborado, con la Trifuerza dorada en la parte frontal.

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De manera similar, el Pro Controller tiene empuñaduras negras y verdes, con una Trifuerza dorada diferente en el centro. Al observar más de cerca el empaque, también se puede ver un logotipo del 40.º aniversario.

First limited edition Nintendo Switch 2 coming soon pic.twitter.com/cli7icFkbpAugust 11, 2026

El periodista brasileño y editor en jefe de Universo Nintendo, "Necro" Felipe Lima, había afirmado anteriormente que le habían mostrado ambos productos y, en una publicación aparte, dijo que las nuevas imágenes son "exactamente como lo vi antes".

Si estas filtraciones son reales, me alegro de haber esperado para comprar una Switch 2. Sin embargo, Nintendo aún no ha hecho ningún anuncio oficial, pero sería la primera edición especial de la Switch 2 desde el lanzamiento de la consola.

Además, aunque algunos especulaban con que Nintendo lanzaría una nueva edición especial de la Switch 2 junto con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que está previsto para este año, parece que la supuesta consola filtrada podría no estar inspirada en el juego.

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El remake de Ocarina of Time se anunció este verano y será exclusivo para la Switch 2, aunque aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento.

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