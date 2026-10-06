“Con Remedy, todo gira en torno a la filosofía y la emoción”: el compositor de Control Resonant graba sonidos a diario para convertirlos después en armonías; “cuanto más extraños, mejor”

Petri Alanko, compositor de Control Resonant, dice que captura sonidos con su iPhone o con una grabadora de campo, y que luego los transforma en armonías.

Dice: "Cuanto más raro, mejor", pero el estudio no tiene una "biblia del audio" que defina lo que busca.

Alanko agrega: "Lo que he notado en mi experiencia: cuanto peor es la grabación, mejor es el resultado".

El compositor de Control Resonant, Petri Alanko, explicó cómo creó la ecléctica banda sonora del más reciente juego de Remedy Entertainment y reveló que gran parte de lo que se le ocurre inicialmente queda registrado en algún dispositivo de grabación.

En una entrevista con TechRadar Gaming, Alanko compartió que graba «muchas cosas a diario» utilizando su iPhone o «mi pequeña y horrible grabadora de voz», pero que, si lleva una bolsa consigo, también carga una pequeña grabadora de campo. Explicó que, independientemente de lo que grabe, posteriormente lo manipula para convertirlo en armonías que pueda utilizar en su trabajo profesional.

«De vez en cuando reviso lo que he encontrado y comienzo la siguiente fase: convertirlo en algo que pueda utilizar musicalmente, ya sea ritmo, armonía o melodía», dijo Alanko. «Gran parte de la banda sonora de Control Resonant tiene ese origen. Cuanto más extraño, mejor. No existe algo que sea “demasiado extraño” para eso».

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El compositor, quien también creó la banda sonora del primer Control y de Alan Wake 2, señaló que, como lleva «muchísimo tiempo decorando el universo de juegos de Remedy», tiene «una buena perspectiva de lo que funciona y lo que no», pero explicó que el estudio no sigue un enfoque específico.

«No tenemos una “biblia de audio” exacta para el uso de la marca; simplemente es lo que uno podría llamar “conocimiento tácito”», explicó. «Me encantaría crear una para Remedy; por cierto, ya lo he hecho para algunos clientes con los que he trabajado en los llamados casos de identidad sonora, o branding de audio, en otras palabras. Intento no utilizar esta última expresión, porque le resta valor al proceso.

«Con Remedy, todo gira en torno a la filosofía y la dimensión emocional, y en realidad no se omite ni se deja nada de lado; todo podría funcionar. Hay que hacer énfasis en la palabra “podría”. Depende, y a menudo un error necesita otro error u otros dos para convertirse en algo que ya no es un error, y entonces funciona en conjunto con todo lo demás.

«En realidad, es un proceso muy meticuloso, pero no existe algo como “Música y concepto musical de Remedy Games para principiantes, 1-2-3”. Si se siente bien, está bien. Confío en mi intuición y dejo que me dé una paliza con inspiración».

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Alanko explicó que, al crear la música atmosférica de Control que los fans conocen, «a veces la clave para conseguir algo genial consiste simplemente en ralentizar las cosas», o «estirar o transponer hacia abajo un sonido grabado, un poco como cuando ralentizas una cinta». Explicó que cuanto más lento fluye el sonido, más baja es la tonalidad o más alta es la frecuencia, puede revelar «cosas muy interesantes».

«Además, algo que he notado en el pasado: cuanto peor es la grabación, mejor es el resultado», añadió. «A veces paso muchísimo tiempo con iZotope RX para extraer algo utilizable de una grabación intencionalmente (o accidentalmente) defectuosa y después paso eso por cualquier herramienta de Zynaptiq y continúo desde ahí. Luego reúno algunos grupos de material instrumental —percusión, tonal, atonal, etc.— y ensamblo algo que pueda tocarse mediante un teclado de sintetizador a partir de ellos... y es entonces cuando las primeras ideas conectan con las imágenes y la presentación que había visto.

«En otras palabras, es un momento muy claro de “¡Hey, AHORA sé cómo seguir a partir de aquí!”».

Control Resonant ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC.

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