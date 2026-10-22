Tomb Raider celebra 30 años con coleccionables, videojuegos y productos especiales

¿Eres fan de Tomb Raider? De ser así, seguramente ya estás listo para celebrar el 30.º aniversario de la serie el próximo 24 de octubre. Pero, si aún no estás preparado, no te preocupes, ya que Crystal Dynamics anunció una iniciativa global diseñada para ofrecer una experiencia única.

A través de una robusta línea de productos de consumo, la compañía presentará colaboraciones especiales y lanzamientos exclusivos que abarcan desde videojuegos, coleccionables y cómics, hasta hardware especializado para videojuegos, permitiendo a la comunidad sumergirse de lleno en las tres décadas de aventuras de Lara Croft.



Disponibilidad de productos conmemorativos y colaboraciones del 30.º aniversario

A continuación, te presentamos los productos más recientes con los que los fans pueden celebrar su pasión por Lara Croft:

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Productos ya disponibles:

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Collector's Edition : Limited Run Games ha lanzado una nueva Edición de Colección física para Nintendo Switch 2, que incluye el juego completo en cartucho, un Steelcase, el parche distintivo de Trinity y un adorno de escritorio iluminado réplica de la Divine Source.

: Limited Run Games ha lanzado una nueva Edición de Colección física para Nintendo Switch 2, que incluye el juego completo en cartucho, un Steelcase, el parche distintivo de Trinity y un adorno de escritorio iluminado réplica de la Divine Source. G.I. JOE: A Real American Hero x Tomb Raider #1 : Lara Croft se une al universo de G.I. JOE por primera vez en una miniserie limitada de cinco números editada por Skybound e Image Comics.

: Lara Croft se une al universo de G.I. JOE por primera vez en una miniserie limitada de cinco números editada por Skybound e Image Comics. Fanbrix Croft Manor: Fanbrix presentó un set de construcción con licencia oficial de 4,355 piezas de la Mansión Croft, que incluye personajes, vehículos y detalles inspirados en la historia de la franquicia.

Fanbrix presentó un set de construcción con licencia oficial de 4,355 piezas de la Mansión Croft, que incluye personajes, vehículos y detalles inspirados en la historia de la franquicia. The Crew Motorfest x Tomb Raider: Lara y Jonah se integran a The Crew Motorfest con una nueva aventura PvE con dinámicas de exploración, rompecabezas ambientales, artefactos antiguos, un encuentro con un T-Rex y cinco vehículos exclusivos.

Próximos lanzamientos:

24 de octubre – Controles de 30.° Aniversario de 8BitDo : 8BitDo lanzará dos controles de edición especial de Tomb Raider para conmemorar las tres décadas de la saga.

: 8BitDo lanzará dos controles de edición especial de Tomb Raider para conmemorar las tres décadas de la saga. 27 de octubre – Chronicles of the Tomb Raider : Dark Horse publicará un nuevo libro de pasta dura de 184 páginas que repasa cronológicamente las aventuras de Lara, destacando a los personajes, artefactos y locaciones que han definido la serie.

Estas iniciativas son solo una muestra de cómo los aliados comerciales de la marca se unen a la celebración del 30.º aniversario de Tomb Raider, reflejando el alcance que la franquicia ha construido más allá de los videojuegos a lo largo de los últimos 30 años.