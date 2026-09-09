El nivel de Grecia de Tomb Raider: Legacy of Atlantis protagoniza el nuevo episodio documental

¡La espera terminó! El octavo episodio de la serie de documentales sobre el desarrollo de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ya está disponible.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Reimagining Greece - YouTube Watch On

Este episodio se centra en lo que la prensa pudo ver a puerta cerrada en la Gamescom: el nivel de Grecia y el icónico acertijo de la Espada de Dámocles, un nivel rediseñado con aún más historia por descubrir que en el Tomb Raider original. Escucha algunas de las opiniones de los desarrolladores del juego al respecto:

"Una de las cosas más geniales de Tomb Raider es viajar por todo el mundo para resolver acertijos", dice en el video el director del juego, Raúl Sequeira. "En Grecia resolverás acertijos basados en la mitología griega y verás mucha más arquitectura, similar a la que encontrarías en lugares como Perú. Desde cuevas, acantilados y cascadas hasta acrópolis gigantescas y diferentes estructuras que solo se encuentran en la arquitectura griega."

"Grecia es uno de mis niveles favoritos de todo el juego", comentó Jason Epps, el director de diseño. "Es magnífico a la vista. Realmente da la sensación de que hay una ciudad griega escondida que nunca se ha encontrado y de que tú eres el primero en descubrirla."

"Tenemos elementos como zonas cronometradas en las que ahora tienes que atravesar un área en un tiempo determinado para dar realmente la sensación de entornos más dinámicos", continuó Epps. "Mantenemos la sensación general de exploración tranquila del Tomb Raider original, pero empezamos a intercalarla con momentos de frenesí para ofrecer una variedad real en la experiencia y el recorrido."

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se lanzará el 12 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2.

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Si quieres consultar la lista completa de esta serie documental (en inglés), puedes revisar los siguientes enlaces: