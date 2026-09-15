Director de la experiencia Tomb Raider: Legacy of Atlantis confirma que la "reinvención" tuvo que construirse completamente desde cero en Unreal Engine 5

Jeff Adams, director de la experiencia Tomb Raider: Legacy of Atlantis, confirma que "no existe código antiguo" para el juego original de 1996

Esto significó que Crystal Dynamics tuvo que construir el juego desde cero en Unreal Engine 5

Adams afirma que el motor también permitió al estudio crear su propia tecnología personalizada para la "reinvención" del título clásico

Crystal Dynamics ha explicado por qué optó por desarrollar Tomb Raider: Legacy of Atlantis desde cero, en lugar de hacer algo parecido a una remasterización del juego de 1996, revelando que no existe ningún código fuente.

En una sesión de preguntas y respuestas en Gamescom, tras una presentación exclusiva a la que asistió TechRadar Gaming, el director de experiencia, Jeff Adams, habló sobre lo que anteriormente había llamado una "reinvención" del juego original de Tomb Raider y lo que significó para el equipo de desarrollo, que construyó el juego desde cero utilizando Unreal Engine 5.

"Estamos usando Unreal Engine 5", dijo Adams, "no existe código antiguo. Básicamente lo estamos tomando y rehaciendo, o no rehaciéndolo, sino reinventándolo. Lo estamos creando desde cero".

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Cuando se le pidió que hablara sobre la eficacia de Unreal Engine 5 para el equipo, Adams explicó que les permitió "tener nuestra propia implementación personalizada de la física en el motor", lo que significa diseñar sus propias características, físicas personalizadas y mejoras generales; esto convirtió a Legacy of Atlantis en una verdadera reinvención moderna.

"Unreal crea una plataforma tipo sandbox realmente fantástica para desarrollar un juego, pero cuando creamos un tipo de experiencia específico, hay cosas a las que queremos apuntar y alcanzar un nivel de fidelidad adecuado con el que estemos satisfechos", continuó el desarrollador.

"Si bien tecnologías como Nanite y Lumen [de UE5, que ofrecen capacidades gráficas realistas] nos permiten crear un entorno de juego impresionante, puede haber aspectos que nos gustaría mejorar. En esos casos, nuestros ingenieros crearán una solución personalizada para resolver el problema y garantizar así una experiencia auténtica de Tomb Raider en Unreal Engine."

Añadió que la larga trenza de Lara Croft, que reacciona a sus movimientos, es "un ejemplo perfecto de ello".

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis se lanzará el 27 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC.