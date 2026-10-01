Sin duda, ha sido un gran año para MediaTek, pero lo mejor de todo es que está lejos de terminar.

El portafolio de productos principales ha crecido en consecuencia, del dispositivo a la nube. MediaTek Genio Pro 5100 se lanzó en abril, listo para potenciar aplicaciones de IoT de vanguardia como la IA física. El negocio de centros de datos se ha expandido mucho más allá del diseño de chips hacia un enfoque realmente holístico, del silicio al rack, y NVIDIA acaba de profundizar su asociación de larga data con MediaTek en infraestructura de IA, cómputo local de IA e industria automotriz, incluyendo la adopción de la nueva plataforma NVLink Fusion para conectar XPUs personalizadas en fábricas de IA a escala de rack.

Y hay más: ese impulso continúa con dos nuevos lanzamientos: el primer chip insignia Dimensity de computación para la nueva categoría Googlebooks, y el más reciente chip insignia de smartphone Dimensity, uno que está tan por delante de las expectativas que ha ganado una nueva designación "Pro".

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Dimensity 9600 Pro

El más reciente chip insignia para smartphones es el Dimensity 9600 Pro. Fusiona NPU, CPU, GPU e ISP en una sola Arquitectura IA Nativa, donde el hardware y el software actúan como uno y cada núcleo está diseñado para pensar en conjunto.

La "NPU" (Unidad de Procesamiento Neuronal, o Neural Processing Unit en inglés) en realidad son dos: la NPU 1090 de ultra rendimiento de MediaTek, diseñada para las cargas de trabajo generativas y de agentes más intensas en el dispositivo, se combina con la NPU 2.0 Súper Eficiente, que está hecha específicamente para la programación constante de agentes detrás de escena.

La "CPU" es la Arquitectura de Fusión de Cómputo de IA, que combina un revolucionario diseño All Big Core con el último Motor de Programación Dimensity, respaldado por una jerarquía de alta velocidad de extremo a extremo —que abarca cachés profundas en la CPU y a nivel de sistema, hasta la última memoria LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0— para mantener los datos fluyendo a máxima velocidad en todos los niveles.

La "GPU" es la innovadora Arquitectura Neural de Gráficos, una sincronización GPU-NPU que fusiona todas las capacidades de gráficos y percepción neural para una calidad y velocidad de superresolución superiores. La GPU admite juegos trazados por rayos OMM acelerados por hardware y un pipeline de trazado de rayos capaz de reflejar múltiples materiales para escenas más inmersivas, ¡a la vez que también puede alcanzar más de 185 FPS en el juego!

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Y el "ISP" es la Arquitectura de Fusión de Imagen de IA, un flujo de trabajo de imagen cohesivo ISP-NPU que redefine la fotografía y videografía móvil con un montón de funciones líderes en la industria para creativos, como análisis semántico de cada escena a 60FPS mientras se graba video en 4K, además de cámara lenta en 4K a 240FPS y 4K120 Log. Mientras tanto, MediaTek sigue ofreciendo a los fotógrafos la opción de capturar directamente desde el sensor sin ayuda de la IA, y obtener detalles impresionantes y resultados profesionales.

Todo esto está integrado en un chip de vanguardia de 2 nm para una eficiencia energética radical, haciendo del Dimensity 9600 Pro el procesador insignia que hay que tener para la era de agentes.

Dimensity CX C10 Max

(Image credit: MediaTek)

Hablando de nuevas categorías, Googlebook irrumpió en la escena de la informática personal a principios de este año. MediaTek se asoció con Google para ayudar a impulsar la primera ola de Googlebook diseñada para Gemini Intelligence. Esta semana, se reveló ese chip: el MediaTek Dimensity CX C10 Max.

Es la primera entrada en la nueva familia de procesadores CX (Compute eXperiences), y llega directo a la gama alta. Diseñado con un avanzado proceso de 3 nm, el Dimensity CX C10 Max combina las mejores tecnologías de CPU, GPU y NPU en una sola plataforma potente, creada para desbloquear la experiencia completa de Gemini Intelligence desde el primer día.

En su núcleo se encuentra una NPU 890 de MediaTek, que ofrece inteligencia artificial autónoma y privada en el dispositivo, automatizando tus tareas y haciendo tu día más fácil. En los juegos, el chip gestiona de manera inteligente su rendimiento principal para ofrecer tasas de fotogramas más suaves y sostenibles, sin sobrecalentarse, incluso en portátiles delgadas y ligeras. Las videollamadas también reciben una mejora gracias a un ISP avanzado que soporta sensores de cámara superiores y procesamiento de imagen de nivel profesional, llevando claridad de calidad de estudio a cada reunión, conferencia o encuentro virtual.

Capaz de mantenerse frío mientras ofrece un rendimiento excepcional y multitarea ultrarrápida, el Dimensity CX C10 Max comenzará a aparecer en los próximos meses en computadoras muy portátiles y sumamente atractivas con una batería excepcional.

NVIDIA RTX Spark

Una de las más recientes colaboraciones entre NVIDIA y MediaTek este año ha sido el RTX Spark, una nueva clase de procesadores que impulsa PCs con Windows 11 diseñadas específicamente para agentes personales. El esfuerzo conjunto fusiona la experiencia fundamental de MediaTek en CPUs de alto rendimiento, conectividad avanzada y eficiencia energética con la plataforma AI de pila completa de NVIDIA y su conjunto de tecnologías NVIDIA RTX. El resultado es un SoC que ofrece un rendimiento avanzado de IA agéntica, creación de contenido y juegos en dispositivos de computación personal.

El chip está en una clase propia: con hasta 20 núcleos de CPU diseñados por MediaTek, hasta 6144 núcleos de GPU Blackwell RTX, hasta 128 GB de memoria unificada y un Petaflop de rendimiento FP4 para IA y tecnologías listas para juegos como mundos con trazado de rayos, toda la suite DLSS, NVIDIA Reflex y G-SYNC. Aun así, también es excepcionalmente eficiente, capaz de soportar dispositivos muy portátiles con baterías de duración impresionante.

Centros de Datos

Este año, el negocio de centros de datos de MediaTek llevó su enfoque integral a un nuevo nivel. La compañía ha adoptado un enfoque holístico en sus asociaciones, inversiones e Investigación y Desarrollo, desarrollando tecnologías de vanguardia que abarcan XPUs de múltiples chips, interconexiones, empaquetado, el sistema y el rack en sí. Esa historia se refleja en el nuevo sitio web de Soluciones para Centros de Datos, con una animación que muestra exactamente cómo un wafer se convierte en un rack, desde el diseño de ASIC personalizado, pasando por el empaquetado avanzado, hasta un sistema de cómputo de IA totalmente integrado.

Más recientemente, esa estrategia de "silicio para escalar" dio un gran paso adelante: MediaTek y NVIDIA profundizaron su larga colaboración en tres frentes: infraestructura de IA, computación local de IA y automoción. Como parte de la colaboración ampliada, MediaTek está adoptando la nueva plataforma NVIDIA NVLink Fusion, ofreciendo a los hiperescaladores, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de modelos de vanguardia un camino prevalidado para construir XPUs personalizadas y conectarlas en fábricas de IA a escala de rack conectadas por NVIDIA NVLink, combinando el liderazgo de NVIDIA en computación acelerada y software con la experiencia de MediaTek en silicio personalizado, diseño de SoC eficiente en energía, empaquetado avanzado e interconexiones.

Las asociaciones con centros de datos son solo una parte de la estrategia más amplia de IA de MediaTek, que —como se refleja en los lanzamientos de Dimensity y Dimensity CX de esta semana— abarca desde el dispositivo hasta la nube. Mientras que los centros de datos se encargan del trabajo pesado, la computación en el dispositivo juega un papel igual de crucial: las NPUs integradas en dispositivos personales, hogares inteligentes, dispositivos de trabajo, sistemas industriales y de IA física, vehículos e incluso gateways Wi-Fi, permiten que la información tenga un espacio digital autónomo. Esto importa más que nunca en la era de la IA agente, donde mantener privados y seguros los datos personales y sensibles en el dispositivo no es solo algo deseable, sino esencial.

(Image credit: MediaTek)

IoT

Ese mismo pensamiento de dispositivo a cloud se extiende a la inteligencia artificial comercial, empresarial e industrial, y a la inteligencia artificial física en particular, como la robótica y los drones autónomos, que están ganando popularidad rápidamente. Estos sistemas generalmente requieren un enorme poder de cómputo en el dispositivo para poder sentir, interpretar y procesar su entorno de manera continua, para poder operar de forma efectiva y segura alrededor de las personas.

En Embedded World North America, Sameer Sharma, vicepresidente asociado de IoT en MediaTek, dio una presentación que abordó justamente esto: el potencial de crecimiento de estos mercados, los desafíos reales y en tiempo real de desplegar inteligencia artificial física a gran escala, y cómo el último procesador insignia de IoT de MediaTek, el Genio Pro 5100, combinado con la fuerte inversión de la compañía en pilas de software de IA, seguridad y protección, ofrece a los desarrolladores una base potente y flexible para probar, construir y escalar lo que viene en este mercado.

Una familia emblemática de Dispositivo a la Nube: Celebrando 30 años de innovación

El próximo año marca el 30º aniversario de MediaTek, celebrando con orgullo tres décadas de innovación de clase mundial. Desde sus inicios en almacenamiento óptico y entretenimiento en casa, hasta democratizar la conectividad móvil en todo el mundo y liderar el camino con el 5G insignia, el viaje de la compañía sigue creciendo cada vez más.

Hoy, las tecnologías principales de MediaTek se extienden a lo largo de todo el espectro: desde dispositivos personales hasta el alcance ilimitado de la nube, entrelazando la IA ambiental de manera fluida en la vida cotidiana. Pronto, esta nueva era se experimentará a través de una gran variedad de hardware con IA nativa: el completamente nuevo Googlebook, laptops y desktops RTX Spark, smartphones Android de primera línea y tablets premium. Desde la expansión de las capacidades inteligentes del IoT hasta la computación de alto rendimiento que empuja los límites de lo posible, MediaTek está poniendo poder e inteligencia ilimitados directamente en las manos del usuario final.