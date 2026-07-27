Exclusiva: "Queremos que las personas se mantengan alejadas de los consultorios médicos": ejecutivos de Samsung explican por qué la compañía apuesta por la IA aplicada a la salud, pero ¿los usuarios confían en ella?

La IA está en todas partes, lo cual es emocionante para algunos y preocupante para otros —y en ningún ámbito es más evidente esta dicotomía que en el de la salud. La IA tiene el potencial de impulsar avances enormes en la atención médica, tanto en casa a través de los teléfonos y relojes inteligentes, como en la industria médica, donde impulsa el desarrollo de herramientas y la investigación mediante el uso de vastos conjuntos de datos de entrenamiento. Sin embargo, dado que la IA depende de la recopilación de datos para entrenar a la próxima generación de modelos, su uso de información personal sensible está bajo un intenso escrutinio.

Como era de esperarse, Samsung está apostando fuerte por la IA. El 22 de julio, durante el evento Samsung Galaxy Unpacked, pudimos ver cómo se estaba utilizando la IA en todo el ecosistema de Samsung, especialmente en la app Samsung Health y en dispositivos portátiles como el Samsung Galaxy Watch. La IA analiza los datos que le proporcionas para ayudarte a detectar problemas como la apnea del sueño, ritmos cardíacos irregulares e incluso enfermedades comunes como un resfriado.

No es la única gran empresa tecnológica que se ha lanzado de cabeza a la IA aplicada a la salud: Google también lo ha hecho con la renovación de su aplicación Google Health, transformando su nivel premium en un chatbot llamado Google Health Coach.

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Hay quienes no confían en la IA para manejar su información de salud, como lo ilustra nuestro colaborador David Nield, y el uso descuidado de los datos de los usuarios por parte de algunas empresas de IA claramente ha generado preocupación entre los usuarios. ¿Se está dando el giro hacia la IA en el ámbito de la salud demasiado rápido? ¿Contamos ya con las medidas de protección adecuadas? ¿Y se están analizando tus datos sin tu consentimiento?

Al parecer, todo se reduce a la confianza de los usuarios. Samsung fue noticia a principios de este mes por motivos negativos, cuando se difundió en Internet la afirmación de que Samsung Health borraría tus datos a menos que permitieras que la aplicación accediera a tu información médica confidencial con fines de entrenamiento de inteligencia artificial. Posteriormente, Samsung aclaró en un comunicado a 9to5Google que eso no era cierto. Aunque el rumor aparentemente era falso, sí demuestra lo preocupada que está la gente cuando se trata de que la inteligencia artificial recopile sus datos de salud.

Confianza y privacidad

(Image credit: Future)

Durante el evento Samsung Galaxy Unpacked, tuve la oportunidad de realizar una entrevista en persona con Annika Bizon, vicepresidenta de Producto y Mercadotecnia para la Experiencia Móvil de Samsung, y preguntarle sobre la estrategia de Samsung en materia de inteligencia artificial y salud —incluido cómo pretende proteger los valiosos datos de sus usuarios—.

«El usuario tiene el control, ¿verdad?», me dice. «Tú eliges qué información sobre tu salud quieres compartir. Tienes el control a través de tu teléfono y de la app Samsung Health. Eso es lo más importante. La IA está ahí para ayudarte y mejorar tu experiencia».

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Bizon y su equipo también aclararon que todas las funciones de Samsung Health se pueden utilizar independientemente de si eliges compartir tus datos o no. Este intento de tranquilizar a los usuarios de Samsung en cuanto a la confianza y la privacidad se repitió a lo largo de toda la conferencia Unpacked: cuando me acerqué a alguien para hablar sobre las nuevas gafas inteligentes Intelligent Eyewear de Samsung, lo primero que me dijeron en su discurso de ventas se centró en las funciones de privacidad y transparencia. Claramente, Samsung y sus socios de Google están decididos a evitar la creciente reacción negativa contra las gafas inteligentes.

(Image credit: Samsung)

Esto continuó durante un foro sobre salud al que asistieron periodistas. Al hablar sobre los avances médicos impulsados por Samsung y la IA, Rohit Ali, director del Laboratorio de Incubación Tecnológica del Instituto de Investigación y Desarrollo de Samsung en el Reino Unido, dijo durante el panel: "Siempre y cuando garanticemos la privacidad de los datos, la confianza puede ser viable. En Samsung creemos firmemente que los datos pertenecen al usuario y que nosotros solo somos sus custodios".

Bizon señaló que el enfoque de Samsung es: "Si hay inteligencia artificial involucrada, tú tienes el control", con la posibilidad de elegir qué datos compartes y cuáles no. Sin embargo, añadió que, cuando los usuarios comienzan a utilizar estas funciones, «te das cuenta de que no quieres “no participar”, porque te brinda una mejor comprensión de tu situación de salud». Sin dar tu consentimiento para usar las funciones de IA, no estás aprovechando todo lo que Samsung Health tiene para ofrecer.