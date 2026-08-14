Pokémon Select de Jazwares: la colección que lleva tu Pokédex al mundo real

Es una realidad, Pokémon es uno de los fenómenos más importantes en la cultura pop y completar la pokédex es una de las tareas más complicadas de cumplir.

En este amplio universo de Pocket Monsters, la verdadera aventura siempre empieza al dar el primer paso fuera de casa para encontrar esa pieza ideal que destaque a primera vista.

Para llevar la aventura al siguiente nivel, Jazwares ha creado Pokémon Select: una línea premium de figuras que cambia el juego. La ciudad se convierte en una nueva ruta trazada en el mapa, donde cada anaquel representa un punto de exploración.

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Del mapa a tu colección... ¡Encuéntralos a todos!

La magia de esta aventura está en la diversidad. Para encontrar estas piezas, ¡explora el entorno y rastrea tus especies favoritas!

Pikachu, ¡yo te elijo!: Esta colección cuenta con figuras con acabados glitter (que además son edición especial por el 30 aniversario) y el exclusivo iridescent shine, donde podrás encontrar a clásicos como Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle bajo una luz totalmente nueva.

Esta colección cuenta con figuras con acabados glitter (que además son edición especial por el 30 aniversario) y el exclusivo iridescent shine, donde podrás encontrar a clásicos como Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle bajo una luz totalmente nueva. ¿Qué? ¡Está evolucionando!: Para los observadores que disfrutan seguir la transformación de sus especies, los Evolution Multipack capturan la secuencia de desarrollo de creaturas míticas, como Magikarp, Haunter y Gengar. Su crecimiento se refleja en dioramas de exhibición listos para lucir.

Para los observadores que disfrutan seguir la transformación de sus especies, los Evolution Multipack capturan la secuencia de desarrollo de creaturas míticas, como Magikarp, Haunter y Gengar. Su crecimiento se refleja en dioramas de exhibición listos para lucir. Tip de coleccionista : Si buscas conservar el valor y la apariencia de tus figuras, evita exponerlas de forma permanente a la luz directa del sol y al polvo. Una vitrina o repisa protegida ayudará a mantener intactos sus colores y acabados con el paso del tiempo.

Si buscas conservar el valor y la apariencia de tus figuras, evita exponerlas de forma permanente a la luz directa del sol y al polvo. Una vitrina o repisa protegida ayudará a mantener intactos sus colores y acabados con el paso del tiempo. Poder de hiperarticulación ¡Usa lanzallamas!: Si lo tuyo es capturar la fuerza del momento, las figuras súper articuladas te permiten recrear movimientos y poses icónicas para leyendas de gran escala como Charizard.

Si lo tuyo es capturar la fuerza del momento, las figuras súper articuladas te permiten recrear movimientos y poses icónicas para leyendas de gran escala como Charizard. Un compañero de aventuras: Las estilizadas versiones Deluxe Vinyl y las Battle Figures fueron diseñadas para brindar alto valor coleccionable y lucir de manera épica en repisas, vitrinas, escritorios o cualquier espacio digno de una colección muy completa.

Las estilizadas versiones Deluxe Vinyl y las Battle Figures fueron diseñadas para brindar alto valor coleccionable y lucir de manera épica en repisas, vitrinas, escritorios o cualquier espacio digno de una colección muy completa. Consejo para fans: Parte de la diversión está en compartir la aventura. Intercambiar recomendaciones con otros coleccionistas puede ayudarte a descubrir nuevas piezas, ediciones especiales o los mejores lugares para seguir ampliando tu colección.

Parte de la diversión está en compartir la aventura. Intercambiar recomendaciones con otros coleccionistas puede ayudarte a descubrir nuevas piezas, ediciones especiales o los mejores lugares para seguir ampliando tu colección. Para un descanso al estilo Snorlax: Porque la especialidad de Jazwares son los peluches, la línea Select Plush nos trae las versiones especiales de colección más suaves y abrazables, dándole una textura única a los Pokémones más queridos.

¡Sal a explorar!

La colección Pokémon Select de Jazwares está disponible en tiendas como Walmart, Liverpool y Sanborns, entre otras. Cada versión trae consigo nuevas criaturas y acabados limitados, convirtiendo cada visita en una oportunidad para encontrar una nueva pieza faltante en tu colección.