El Mundial Pokémon 2026 dejó grandes anuncios: esto es todo lo que viene

Vivimos un fin de semana memorable en San Francisco, donde jugadores de todo el mundo participaron en la primera edición de PokémonXP y en el Campeonato Mundial Pokémon 2026, que coronó a los campeones de este año y creó recuerdos imborrables para los Entrenadores. Los fans también pudieron conocer diversos anuncios durante las ceremonias de clausura y los paneles que se llevaron a cabo a lo largo del fin de semana.

El Campeonato Mundial Pokémon 2027 viajará a Singapur el año que viene

La siguiente parada en la Ruta de la Victoria para los Entrenadores será Singapur durante el Campeonato Mundial Pokémon 2027 en Singapore EXPO.

Pokémon: Wild Card, una nueva película de dibujos animados anunciada para su estreno a comienzos de 2027

Pokémon: Wild Card será el primer estreno de una película Pokémon en años. Narra la historia de un jugador del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y Mimikyu, el Pokémon Disfraz. Los Entrenadores podrán disfrutar muy pronto de esta aventura de dibujos animados producida por STORY inc. y CloverWorks (uno de los estudios de animación más prestigiosos de Japón).

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Las megaevoluciones Z debutan en Pokémon Champions

Los Pokémon que pueden usar la megaevolución Z debutarán en Pokémon Champions el 9 de septiembre de 2026 junto a otros Pokémon. Mega-Lucario Z, Mega-Garchomp Z y Mega-Absol Z llegarán al juego acompañados de Baxcalibur y Rillaboom. Los Entrenadores también podrán obtener más información sobre la llegada de Heatran a los combates muy pronto.

Debuta un tráiler de presentación de Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu que llega a Disney+ de manera exclusiva en 2027

Los fans pudieron disfrutar de la presentación especial "Behind the Scenes with Aardman—'Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu" (panel en inglés). Phil Rynda, director de dibujos animados originales de Pokémon, estuvo acompañado por importantes creativos de Aardman, uno de los estudios de animación británicos más reconocidos (creadores de Shaun, el cordero y Wallace y Gromit).

Tom Parkinson (dirección), Nat McKay (dirección creativa y desarrollo de PI) y James Young (dirección creativa de modelos) hablaron sobre cómo su equipo está combinando personajes, comedia y artesanía para crear una nueva y divertidísima aventura en stop-motion que tiene como escenario la región de Galar. Además, se anunció que Disney+ será la plataforma exclusiva para la serie, que llegará en 2027. Toda esta información dio paso al momento más importante para los fans durante la sesión: el debut mundial del nuevo tráiler de presentación para que el público pudiera ver más de cerca las desventuras que nos aguardan.

Se muestra la construcción de LEGO Pokémon más grande del mundo

(Image credit: Pokémon)

10,500 fans contribuyeron en la construcción a tamaño real del Pokémon Legendario Rayquaza y colocaron más de 400,000 bricks de LEGO de 2x4 durante el fin de semana en la estructura de 7 metros de largo y 3 metros de alto, que pesa más de 900 kg. Y también se anunciaron las construcciones de LEGO® Pokémon™ más grandes del mundo para dar vida a Venusaur, Charizard y Blastoise con más de 393,000 bricks de LEGO®. Con un peso de unos 900 kg, las estructuras requirieron 1,856 horas (77 días) para su finalización.

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Anunciadas nuevas funciones de combate de Pokémon GO para llevar a los Pokémon megaevolucionados a la Liga de Combates GO

Este año, Pokémon GO celebró su décimo aniversario, lo que marcó una década desde el lanzamiento original del juego para dispositivos móviles en 2016. Y, por primera vez en Pokémon GO, algunos Pokémon megaevolucionados podrán contar con un tercer ataque cargado, lo que abre nuevas posibilidades y avenidas para los Entrenadores en sus combates contra sus amistades y rivales. Al comienzo de la siguiente temporada, los Entrenadores podrán usar a los Pokémon megaevolucionados en todos los niveles de la Liga de Combates GO.

Además, Mewtwo Acorazado volverá a Pokémon GO pronto.

Anunciadas nuevas y poderosas cartas de Pokémon junto a la nueva serie ex★ del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

JCC Pokémon reveló nuevas y poderosas cartas de Pokémon, como Mega-Lucario Z ex, que marcan la llegada de los Pokémon megaevolución Z a este icónico juego. También llegarán pronto más cartas de rareza Rara Ataque Mega, como Mega-Rayquaza ex, Mega-Darkrai ex, Mega-Greninja ex y Mega-Zygarde ex.

Asimismo, los fans pudieron presenciar la aparición de los formidables Pokémon Legendarios Raikou, Entei y Suicune, que llegarán próximamente a JCC Pokémon en la recién anunciada serie ex★. Más adelante compartiremos más información.

Los Pokémon de dos tipos llegan pronto al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket

A partir de octubre de 2026, los jugadores podrán ampliar su colección de cartas en la popular aplicación JCC Pokémon Pocket gracias a la llegada de los Pokémon de dos tipos en las próximas series del juego. Más adelante compartiremos más información.

Morpeko, Toxtricity, Jolteon y Flareon se unen al combate en Pokémon UNITE

(Image credit: Pokémon)

Se anunció la llegada de Morpeko, Toxtricity, Jolteon y Flareon como nuevos Pokémon para Pokémon UNITE. No te pierdas las futuras actualizaciones sobre sus movimientos y roles únicos en el juego.

Queremos dar las gracias a los Entrenadores de todo el mundo que compitieron en el Campeonato Mundial Pokémon 2026, y felicitar a nuestros nuevos campeones: