ANA y Pokémon presentan el Blue Pokémon Jet que surcará los cielos de Japón

¡Atención! Sobre todo si son fans de Pokémon, pues All Nippon Airways (ANA) y The Pokémon Company presentaron el diseño del "Blue Pokémon Jet", cabe destacar que se trata de la tercera y última aeronave de la colaboración especial de tres aviones para celebrar el 30° aniversario de una de las franquicias más importantes y queridas del mundo geek.

El "Blue Pokémon Jet" presenta un diseño de base que utiliza el color azul corporativo de ANA. Con estos tres Pokémon Jets, ANA y The Pokémon Company esperan formar parte de los entrañables recuerdos de viaje de sus pasajeros.

Asimismo, ANA anunció una nueva colaboración con Pokémon GO. Para celebrar el lanzamiento del Pokémon Jet Red, a partir del 28 de julio de 2026 a las 4:00 p.m. hora local, aparecerán PokéStops y Gimnasios en aeropuertos seleccionados, donde los jugadores podrán disfrutar de Incursiones e Investigaciones temporales. Al participar en estos eventos, tendrán la oportunidad de encontrar Pokémon con Fondos de Ubicación. En alianza con Pokémon, ANA tiene como objetivo continuar creando experiencias de viaje significativas y deleitar a pasajeros de todo el mundo.

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Descripción de la aeronave

· "Blue Pokémon Jet" (Rutas domésticas en Japón)

· Tipo de aeronave: Boeing 737-800 (Matrícula: JA56AN)

· Concepto de diseño: Presenta a Pikachu junto a Pokémon iniciales de tipo agua de la serie de videojuegos.

· Lanzamiento programado: Diciembre de 2026 o después

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: ANA y The Pokémon Company) (Crédito de la imagen: ANA y The Pokémon Company) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Amenidades exclusivas a bordo

La experiencia inmersiva de Pokémon comenzará en el momento en que los pasajeros aborden, llevando el mundo de Pokémon a los cielos con cabinas temáticas que incluyen ilustraciones originales y amenidades diseñadas por ANA, entre ellas:

Fundas para reposacabezas: Diseños vibrantes con los Pokémon que aparecen en los exteriores de las aeronaves, disponibles en vuelos domésticos en Clase Económica. Las fundas son de uso exclusivo a bordo y no pueden retirarse del asiento

Vasos de edición limitada: Vasos conmemorativos con personajes de Pokémon y el logotipo del 30° aniversario, disponibles en vuelos domésticos en Clase Económica y en vuelos internacionales en Clase Económica y Premium Economy.

Servilletas personalizadas: Servilletas con los logotipos de la colaboración y del 30° aniversario, disponibles en vuelos internacionales en Clase Económica, Premium Economy y Clase Ejecutiva.

Los detalles sobre próximos eventos y vuelos se anunciarán en el sitio web de ANA y en las páginas dedicadas al proyecto.

Colaboración con Pokémon GO

Una soñada colaboración entre ANA y Pokémon GO despega. La colaboración incluye emocionantes eventos en aeropuertos participantes donde los pasajeros pueden viajar en vuelos de ANA mientras buscan Pokémon. Para más detalles, consulta el Blog de Pokémon GO.

(Image credit: ANA y The Pokémon Company)