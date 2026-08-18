Tengo que tomarlas todas: Polaroid presenta cámaras y rollos de Pokémon de edición limitada, y estoy obsesionada

(Crédito de imagen: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Polaroid y Pokémon han anunciado conjuntamente una gama de cámaras instantáneas y accesorios con temática de Pokémon.

Entre las cámaras se incluyen una versión de la Polaroid Now Gen 3 inspirada en una Poké Ball, y versiones de la Go Gen 3 inspiradas en Pikachu y Sylveon.

Todos los productos, incluyendo las películas y los accesorios con temática de Pokémon, serán de edición limitada.

Ya he dicho en varias ocasiones que soy un gran fan de Polaroid, pero esta última y inesperada colaboración de la marca me hace desear haber esperado un poco más antes de comprar mi Polaroid Go Gen 3.

Polaroid se ha asociado con Pokémon para celebrar los 30 años de la megafranquicia de los monstruos de bolsillo (los primeros juegos de Pokémon salieron a la venta para Game Boy en 1996) y ha lanzado una gama de cámaras y accesorios de edición limitada con temática de Pokémon.

Como probablemente estarás de acuerdo al ver las imágenes de arriba, la más llamativa de todas es la versión de la Polaroid Go Gen 3 con diseño de Pikachu, pintada en el icónico tono amarillo eléctrico del personaje, con una correa de mano amarilla del mismo tono que el rayo de la cola de Pikachu y un dibujo del pequeño personaje en el cuerpo de la cámara.

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Sí, es una funda para cámara con diseño de Poké Ball. (Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

También está la versión de la misma cámara inspirada en Sylveon, con una correa en los colores de este Pokémon de tipo Hada: rosa, blanco y azul. Como alternativa, puedes optar por una versión de la Polaroid Now Gen 3, más grande, que utiliza película I-Type de tamaño completo, en los colores clásicos rojo, blanco y negro de una Poké Ball. Aunque, en un pequeño detalle que me encanta, las tres cámaras tienen botones de obturación con forma de Poké Ball.

(Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Si, como yo, ya tienes tus cámaras Polaroid, aún hay formas de sumarte a la diversión de Pokémon. La colaboración también incluye la Polaroid Go y película I-Type con diseño de Pokémon, con marcos inspirados en monstruos icónicos como Charmander, Clefairy y Squirtle, además de Pikachu y Sylveon, y una correa para la cámara con temática de Pokémon. Y —esto me encanta— ¡también puedes conseguir un estuche para tu Polaroid Go y un álbum de fotos con la forma y el estilo de una Poké Ball!

Las versiones de edición especial de la Go Gen 3 con los diseños de Pikachu y Sylveon se pueden adquirir por 99,99 $ / 89,99 £ (alrededor de 140 AU$), mientras que la versión con temática de Poké Ball de la Now Gen 3 tiene un precio inicial de 139,99 $ / 129,99 £ (alrededor de 198 AU$).

Las ediciones especiales de la película I-Type tendrán un precio de 22.99 dólares / 21.99 libras (alrededor de 32 dólares australianos), mientras que la película Go costará 24.99 dólares / 21.99 libras (alrededor de 35 dólares australianos). Básicamente, un par de dólares más que la película Polaroid normal.

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Las tres cámaras, con marcos estilizados (Image credit: Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK / Polaroid)

Todo el lote estará disponible para preventa en Polaroid y en el Pokémon Center en EE. UU., el Reino Unido y Canadá a partir del 25 de agosto, y saldrá a la venta al público a partir del 6 de octubre. Además, todo estará disponible en cantidades limitadas, así que si eres un fanático acérrimo de Pokémon y quieres sumarte a la diversión de la fotografía instantánea, ¡quizás no quieras esperar!

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