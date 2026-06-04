Polaroid acaba de lanzar la "cámara instantánea más pequeña del mundo", y este éxito de bolsillo que evoca la nostalgia de los años 80 solo tiene un gran inconveniente

Polaroid ha anunciado la tercera generación de su serie de cámaras instantáneas "Go", la más pequeña hasta la fecha.

Al igual que los modelos anteriores, utiliza la película específica "Go" de Polaroid, un formato más pequeño que produce impresiones de 6,6 cm x 5,3 cm.

Con un espejo para selfies y un temporizador automático para fotos grupales, la Go 3 está dirigida a un público más joven.

El verano ya está aquí, la temporada de festivales está a la vuelta de la esquina y Polaroid ha presentado la que espera que sea la cámara perfecta para todo ello. La Polaroid Go Generation 3 es la última —y la más pequeña— de la renovada línea de cámaras instantáneas compactas de la marca, capaz de capturar e imprimir fotos de formato más pequeño en el icónico formato cuadrado de Polaroid.

Dado que las investigaciones indican que muchos miembros de la Generación Z están cansados de la tecnología moderna, la Polaroid Go Gen 3 se presenta como un medio táctil y auténtico para experimentar (y documentar) un «verano analógico». Es lo suficientemente pequeña como para llevarla a conciertos, festivales y viajes por carretera, y Polaroid apuesta a que su estética lo-fi cautivará a una generación cansada de las pantallas.

Precedida por la Polaroid Go 2 en 2024, esta nueva versión es, al parecer, aún más pequeña. Polaroid aún no ha proporcionado especificaciones precisas de tamaño y peso, aunque la empresa la denomina «la cámara analógica instantánea más pequeña del mundo». Utiliza la misma película específica Polaroid Go, que produce impresiones de 66,6 mm x 53,9 mm (2,623" x 2,122"), con un área de imagen de 47 mm x 46 mm (1,851" x 1,811"). Esto es aproximadamente cuatro veces más pequeño que el formato estándar I-Type.

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La Go Gen 3 cuenta con un espejo para selfies, un temporizador automático para fotos grupales y un modo de doble exposición, que permite exponer el mismo encuadre dos veces para lograr efectos creativos. Todo esto ya estaba presente en la Go 2 y, de hecho, parece que la Go Gen 3 será una cámara compacta muy similar, con enfoque fijo y ajustes totalmente automáticos. Podré confirmarlo una vez que llegue mi unidad de prueba, que está en camino al momento de escribir este artículo.

Estará disponible a partir de hoy en cinco colores a elegir —blanco, negro, azul verde agua, azul hielo o morado— a un precio inicial de 89,99 $ / 79,99 £ (alrededor de 150 $ australianos).

(Image credit: Polaroid)

¿La cámara del verano? ¡Podría serlo!

Soy un gran fan de Polaroid: me encanta la fotografía instantánea y tengo una Polaroid Flip. Aun así, reconozco que la Polaroid Go Gen 3 no parece ser el lanzamiento más emocionante, sino más bien una actualización iterativa de la Go 2. Y, por lo que puedo ver al revisar los primeros materiales de lanzamiento, la principal novedad parece ser que es un poco más pequeña.

Aun así, creo que en muchos aspectos tiene todo lo necesario para ser un éxito. Polaroid no se equivoca al señalar que muchos jóvenes anhelan experiencias de baja tecnología y baja fidelidad, como lo demuestran éxitos recientes como Camp Snap y RewindPix. Y a la gente también le gustan las cámaras bonitas, como se vio en el enorme éxito viral de la cámara llavero Kodak Charmera.

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(Image credit: Polaroid)

Además, está la popularidad constante del principal rival de Polaroid en el sector de la fotografía instantánea: las cámaras Fujifilm Instax, que se venden como pan caliente.

Con su diseño atractivo y de bolsillo, la Go Gen 3 podría fácilmente quitarle una buena parte del mercado a Fujifilm Instax. Su precio es similar al de la Instax mini 12, y el de su película «Go» es comparable al de la Instax mini. Con la película Go obtienes 16 fotos por 21,99 $ / 18,99 £, mientras que la Instax mini te ofrece 20 fotos por unos 20,99 $ / 14,99 £.

(Esto contrasta fuertemente con la película I-Type, de mayor tamaño; por mucho que me guste, desembolsar 18,99 $ / 16,99 £ por solo ocho fotos es un trago amargo).

Me reservaré mi opinión definitiva sobre la Polaroid Go Gen 3 hasta que la haya probado personalmente, pero por ahora, creo que Polaroid está en el lugar adecuado en el momento adecuado para lograr un éxito arrollador. No te sorprendas si ves bastantes de estas pequeñas cámaras en festivales y playas este año...

(Image credit: Polaroid)

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